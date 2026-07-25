Flávio Bolsonaro fue proclamado candidato presidencial del Partido Liberal para enfrentar a Lula da Silva

El hijo mayor del expresidente fue ovacionado en medio de un acto de campaña, celebrado en estadio Pacaembu de San Pablo. De la ceremonia también participó el presidente Javier Milei.

El hijo mayor del expresidente fue ovacionado en medio de un acto de campaña. De la ceremonia también participó el presidente Javier Milei.

El senador Flávio Bolsonaro fue proclamado por el Partido Liberal de Brasil como su candidato para las próximas elecciones presidenciales del país carioca, que se llevarán a cabo en octubre de este año. El acto de campaña se llevó a cabo este sábado, donde también estuvo el presidente Javier Milei .

“Flávio fue escogido por su padre para dar continuidad al proyecto que ya funcionó. Eres el candidato en nombre del país y de millones de brasileños, que Dios ilumine tu camino”, sostuvo el presidente del PL, Valdemar Costa Neto , en la ceremonia de proclamación, citó el medio EFE.

Según las últimas encuestas, aparece segundo en las intenciones de voto por detrás precisamente de Lula, quien buscará su cuarto mandato a sus 80 años. El último sondeo de la firma Datafolha dejó a Lula con un 48% de los apoyos frente al 43% que obtendría Flávio en una eventual segunda vuelta de los comicios.

El senador llegó a superar a Lula meses atrás, pero perdió fuelle en las últimas semanas tras el conflicto abierto con su madrastra, Michelle Bolsonaro , y su conexión con un banquero encarcelado por un fraude millonario en el sistema financiero.

El acto se llevó a cabo en el interior del estadio de fútbol Pacaembu, en San Pablo, el mayor distrito del país.

Por otra parte, la Corte Suprema recientemente prohibió al exjefe de Estado recibir visitas de su hijo mayor o cualquier otra de tinte político o electoral durante su prisión domiciliaria hasta después de las elecciones, por incumplir la prohibición de usar las redes sociales directamente o a través de terceros.

En Brasil, Javier Milei tildó a Lula da Silva de "ladrón" y respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro

Desde Brasil y con un fuerte discurso donde no se guardó nada, el presidente Javier Milei respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, quien fue proclamado como postulante del Partido Liberal para las elecciones presidenciales del país vecino a realizarse el próximo 4 de octubre, donde el hijo del expresidente Jair Bolsonaro enfrentará al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará su cuarto mandato.

"Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamábamos el Riesgo Kuka, acá en Brasil hoy tienen el Riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario", disparó. Sus palabras se dieron en el marco de la Convención Nacional del Partido Liberal. Allí, Milei apuntó fuertemente - aunque sin mencionarlo - contra el actual presidente brasilero. Desde el atril, lo calificó de "ladrón", "presidiario" y "totalitario".

"¿Por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flávio Bolsonaro", afirmó Milei durante su exposición.