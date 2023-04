Ignacio Duelo: "Es importante mirar a largo plazo y establecer distintas metas"

“En el caso de Ledesma, este año cumplimos 115 años y es un caso muy interesante, porque la compañía nació donde no había nada y, con el tiempo, alrededor de la compañía se gestó un pueblo, que hoy tiene 60 mil habitantes. Y alrededor de eso, un paraíso natural, que Ledesma preserva, en una superficie de 100 mil hectáreas”, sostuvo. Y agregó: “Ledesma, desde su fundación, por naturaleza, tenía que cuidar la tierra. Aun antes que el concepto de sustentabilidad existiera. Es una empresa que cuidó y generó productividad. Alrededor de eso se gestiona la sustentabilidad. Se trazan estrategias. Pero por naturaleza, una compañía que trabaja con la tierra, nace con la cabeza puesta en cuidar a la naturaleza y la comunidad que vive alrededor de ella”.

En ese sentido, resaltó también la importancia de fijar objetivos en pos de la sustentabilidad: “Las empresas establecemos metas, ya sea para reducir la huella de carbono como metas en cuestiones sociales. Pero diría que el trabajo ambiental hay que hacerlo: la empresa que no lo haga, no puede seguir funcionando. Hay que buscar sanciones o normas para aquellas empresas que no cumplan ciertas medidas. Algunas compañías ya lo tienen internalizado. Pero hay que seguir, porque aparecen nuevas tecnologías y nuevos problemas”.

“Por eso es importante mirar el largo plazo y establecer metas. Ir tratando de internalizar eso en la comunidad también. Hay un tema con los residuos: el tratamiento de residuos que hacen los vecinos, no es el mismo que hace la compañía. Hay que educar, trabajar con el municipio, para influir en eso”, concluyó Duelo.