Murió Roberto García, un emblema de Ámbito

Roberto García fue un símbolo de las primeras décadas de Ámbito.

Tras una extensa enfermedad, murió Roberto García, director periodístico de Ámbito entre 1983 y 2008. Tenía 81 años, de los cuales 60 dedicó a consolidar una mirada aguda sobre la coyuntura económica y política de nuestro país. No será velado y su entierro ocurrirá en un cementerio privado de la zona norte.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mano derecha de Julio Ramos en los primeros años de Ámbito, su rigurosidad periodística y persistencia ante la fuente lo fue convirtiendo en un símbolo de aquel diario fundado en 1976. La relación de García con Ramos era tal que era uno de los pocos tuteados en la redacción por el director histórico del medio. Era también quien quedaba a cargo de la línea editorial cuando Ramos realizaba un viaje o se ausentaba por otro motivo.

Inclasificable e inclaudicable, ayudó a colegas perseguidos durante la última dictadura militar, evitó anticipar la primicia del desembarco en Malvinas y puso en tapa el Plan Austral antes de que se conozca su nombre. Partícipe de los quinchos en donde se reunían las más altas esferas de la política, confrontó al poder cuando más cerca lo tuvo. Acompañó, además, a decenas de firmas que hoy son reconocidas en el periodismo nacional.

Julio Ramos Roberto García Ramos y García en la Plaza Roja de Moscú.

Nacido el 2 de junio de 1945, estudió Derecho hasta los 20 años, cuando abandonó sus estudios para dedicarse al periodismo: hasta en eso coincidió con Julio Ramos. Sus años juntos en la redacción histórica de La Opinión terminó generando un vínculo que los reunió nuevamente en Ámbito Financiero, que se fue consolidando como el principal medio de economía y finanzas del país. También se desempeñó en la televisión, en donde condujo su propio ciclo en Canal 26, donde tuvo la posibilidad de compartir aire con su hijo Javier. Entre los múltiples reconocimientos por su labor periodística, fue distinguido con el Premio Konex por su trayectoria. También formó parte de la Academia Nacional de Periodismo.

Temas Ámbito Financiero