Javier Milei encabeza el acto del Día de la Bandera en Rosario + Agregar ámbito en









La jornada incluirá la jura a la bandera y actos artísticos. Están presentes Manuel Adorni y Victoria Villarruel.

Javier Milei, junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

Luego de los últimos cambios en el equipo de Gobierno, Javier Milei protagoniza el acto protocolar por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de funcionarios nacionales y santafesinos. El Presidente de la Nación les tomará juramento de lealtad a la bandera a un grupo de cadetes al igual que en el 2024, su última participación en esa ciudad por el aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano. Tras ello, regresará a Olivos.

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Hay dos presencias que marcan el clima de la jornada. Una es la del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien recientemente fue reemplazado por Adrián Ravier en su rol de vocero presidencial en el medio de investigaciones por enriquecimiento ilícito. La otra es la de Victoria Villarruel, enfrentada a Javier Milei en un ruptura irreconciliable. Como anticipó este medio, la reunión de protocolo entre Presidencia y la Gobernación de Santa Fe definió -por pedido de Karina Milei de que la vicepresidenta no se siente junto al Gabinete- que ella esté en el escenario pero encabezando la fila de funcionarios santafesinos, separada por un pasillo de los ministros nacionales.

El operativo de seguridad dispuesto desde las 6 de la madrugada cuenta con tres anillos de control que comienzan a seis cuadras del Monumento a la Bandera de Rosario, con un despliegue de 350 policías santafesinos, además de la comitiva de Casa Militar que sigue al Presidente de la Nación. También habrá movimientos de motocicletas y drones para vigilar la zona. El Presidente arribó al aeropuerto de la ciudad a las 9:40 horas, desde donde un helicóptero lo dejó a orillas del Río Paraná, en la sede de Prefectura. Finalizada la ceremonia, Milei regresará a Buenos Aires e iniciará la promesa de lealtad a la bandera para los estudiantes y actividades artísticas.

Junto al mandatario nacional también estarán el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el intendente rosarino Pablo Javkin, en la primera fila de autoridades. Está confirmada la presencia de todos los ministros, excepto Juan Bautista Mahiques, además del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Milei se abrazó con todos al ingresar.

izamiento día de la bandera Rosario El izamiento de la bandera argentina en la ciudad de Rosario.

ATE llamó a un "boicot" contra la presencia de Javier Milei en Rosario La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó un "boicot" contra la visita de Javier Milei a Rosario, este sábado en el acto por el Día de la Bandera. "El presidente no es bienvenido a Rosario ni tampoco a Santa Fe. Es persona no grata porque sus políticas afectan a todos los que habitan la Argentina”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio. En ese marco, ATE protestó en las inmediaciones del Monumento a la Bandera, sosteniendo que existe un escenario atravesado por el "vaciamiento del Estado, actos de corrupción de altos funcionarios y ajuste a la clase trabajadora". Por otra parte, aseguró que "no van a aceptar semejante caradurez de participar del acto del Día de la Bandera" y consideró que "Milei, que dice que ve a la bandera como un muro de ladrillos, y su gobierno representan todo lo contrario a los valores de nuestra enseña patria”.