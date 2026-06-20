Selección argentina, EN VIVO: Scaloni sufrió una baja y analiza cambios para jugar con Austria

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Montiel sufrió una lesión y podría perderse el duelo ante Austria

La Selección argentina recibió una noticia preocupante de cara al partido frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Gonzalo Montiel sufrió una molestia muscular en el cuádriceps derecho y su presencia en el encuentro del próximo lunes se pone en duda.

Gonzalo Montiel Montiel podría perderse el partido contra Austria. Archivo

El lateral derecho comenzó el entrenamiento del jueves pasado de manera diferenciada y realizó trabajos específicos en el gimnasio para intentar controlar una sobrecarga que arrastraba desde los últimos días.

La situación genera inquietud en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que podría perder a uno de los futbolistas que fue titular en el debut mundialista frente a Argelia.

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