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20 de junio 2026 - 10:40

Selección argentina, EN VIVO: Scaloni sufrió una baja y analiza cambios para jugar con Austria

Scaloni piensa en cambios para el encuentro conra Austria.

Scaloni piensa en cambios para el encuentro conra Austria.

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La Selección argentina enfrentará el próximo lunes a un equipo intenso, con presión alta y figuras como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.

La Selección argentina se entrena este sábado en Kansas. Lionel Scaloni ya comenzó a diagramar el equipo para el segundo compromiso de la Copa del Mundo frente a Austria con una baja que lo obligaría a realizar cambios en el 11 titular. Luego de jornadas enfocadas en tareas regenerativas tras la goleada ante Argelia, el cuerpo técnico incrementó la intensidad de los trabajos y realizó los primeros ejercicios tácticos de cara al próximo encuentro.

Las principales variantes que analiza el técnico para el lunes son la vuelta a la titularidad de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel y de Julián Álvarez por Lautaro Martínez. Además, uno de los que podría salir es Thiago Almada, su lugar podría ser ocupado por Nicolás González, Giuliano Simeone o por un cuarto mediocampista como Exequiel Palacios o Leandro Paredes, que ya se recuperó del desgarro en el isquiotibial.

Este sábado la Selección Argentina se entrenará a las 11 (horario de Kansas) a puertas cerradas. El domingo por la mañana la práctica será con los primeros quince minutos abiertos a la prensa y luego del almuerzo partirán hacia Dallas. Allí, Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa junto a un jugador, la última ocasión fue con Nicolás Otamendi.

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Montiel sufrió una lesión y podría perderse el duelo ante Austria

La Selección argentina recibió una noticia preocupante de cara al partido frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Gonzalo Montiel sufrió una molestia muscular en el cuádriceps derecho y su presencia en el encuentro del próximo lunes se pone en duda.

Gonzalo Montiel
Montiel podría perderse el partido contra Austria.

Montiel podría perderse el partido contra Austria.

El lateral derecho comenzó el entrenamiento del jueves pasado de manera diferenciada y realizó trabajos específicos en el gimnasio para intentar controlar una sobrecarga que arrastraba desde los últimos días.

La situación genera inquietud en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que podría perder a uno de los futbolistas que fue titular en el debut mundialista frente a Argelia.

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Qué resultados necesita la Selección Argentina para clasificar a los 16avos de final

seleccion argentina

La Selección argentina se enfrentará este lunes con Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y tiene no solo la posibilidad de clasificar a los 16avos de final, sino también de asegurarse la primera posición.

El único resultado que le aseguraría al 100% la clasificación a la próxima instancia a la "Albiceleste" sería el triunfo, ya que con seis puntos clasificaría en el peor de los casos como el mejor tercero.

Por otra parte, un empate o una derrota obligaría a la Selección a empatar o ganarle a Jordania para no tener que sacar la calculadora.

Los vigentes campeones de América y del mundo también tienen la chance de asegurarse la primera posición en el Grupo J, aunque no depende al 100% de ellos. Para que esto ocurra, la "Scaloneta" deberá ganarle a Austria y esperar a que Argelia empate o le gane a Jordania.

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Argentina enfrenta a Austria en busca de un nuevo triunfo: horario, TV y posibles formaciones

MESSI ARNAUTOVIC
Lionel Messi y Marco Arnautovic, capitanes de Argentina y Austria.

Lionel Messi y Marco Arnautovic, capitanes de Argentina y Austria.

Argentina enfrentará este lunes frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Luego de la victoria por 3 a 0 ante Argelia, los dirigidos por Lionel Scaloni van en busca de la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El combinado albiceleste saldrá a la cancha en el Dallas Stadium desde las 14hs para un nuevo encuentro en el camino hacia la defensa del título del mundo conquistado en Qatar 2022. Del otro lado, los austríacos llegan con una victoria ante Jordania por 3 a 1 y apuntan a reafirmar el buen inicio.

El equipo de Scaloni tendrá una vez más a Lionel Messi como bandera. El capitán fue la figura ante Argelia con un triplete que lo llevó a la cima de la tabla de goleadores históricos de los mundiales. El rosarino llegó a 16 tantos, alcanzó a Miroslav Klose y buscará destronarlo.

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