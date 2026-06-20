Selección argentina, EN VIVO: Scaloni sufrió una baja y analiza cambios para jugar con Austria

La Selección argentina se entrena este sábado en Kansas. Lionel Scaloni ya comenzó a diagramar el equipo para el segundo compromiso de la Copa del Mundo frente a Austria con una baja que lo obligaría a realizar cambios en el 11 titular. Luego de jornadas enfocadas en tareas regenerativas tras la goleada ante Argelia, el cuerpo técnico incrementó la intensidad de los trabajos y realizó los primeros ejercicios tácticos de cara al próximo encuentro.
Montiel sufrió una lesión y podría perderse el duelo ante Austria
La Selección argentina recibió una noticia preocupante de cara al partido frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Gonzalo Montiel sufrió una molestia muscular en el cuádriceps derecho y su presencia en el encuentro del próximo lunes se pone en duda.
El lateral derecho comenzó el entrenamiento del jueves pasado de manera diferenciada y realizó trabajos específicos en el gimnasio para intentar controlar una sobrecarga que arrastraba desde los últimos días.
La situación genera inquietud en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que podría perder a uno de los futbolistas que fue titular en el debut mundialista frente a Argelia.