Una de las películas más vistas de Prime Video: hay 300 rehenes en un rascacielos y solo ella puede salvarlos + Agregar ámbito en









Con una protagonista inesperada y una amenaza que pone todo en riesgo, este thriller se convirtió en una de las propuestas más elegidas del catálogo.

Prime Video sorprende a sus suscriptores con una película llena de acción. Prime Video

Las plataformas de streaming renuevan constantemente sus contenidos, pero hay producciones que logran destacarse rápidamente entre miles de opciones. Ese es el caso de Rescate en las alturas, una película que combina acción, suspenso y una carrera contrarreloj que mantiene la tensión prácticamente desde el comienzo hasta los créditos finales que está disponible en Prime Video.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La historia apuesta por un grupo de criminales toma el control de un enorme edificio y cientos de personas quedan atrapadas en una situación límite. La diferencia está en quién deberá asumir la responsabilidad de impedir una tragedia.

Con una protagonista alejada del perfil tradicional de los héroes de acción, la película ganó notoriedad entre los usuarios de Prime Video y se instaló entre los títulos más comentados de la plataforma.

rescate en las alturas La película de acción que es furor en Prime Video. Prime Video De qué trata Rescate en las alturas La historia sigue a Joey Locke, una exsoldado que trabaja como limpiadora de ventanas en un rascacielos de Londres. Lo que parecía ser una jornada laboral común cambia drásticamente cuando un grupo de extremistas toma como rehenes a unas 300 personas que participan en un importante evento empresarial.

La protagonista queda suspendida a cientos de metros de altura mientras observa cómo la situación se vuelve cada vez más peligrosa. A partir de ese momento, deberá recurrir a toda su experiencia militar para intentar impedir una masacre. La altura se convierte en un enemigo permanente, aportando una dosis extra de tensión en varias secuencias.

A lo largo de la película, la protagonista debe enfrentarse a una serie de obstáculos cada vez más complejos mientras intenta encontrar una forma de ayudar a las personas atrapadas dentro del edificio. Además de evitar a los responsables de la toma de rehenes, debe ingeniárselas para moverse por el exterior del rascacielos, tomar decisiones en cuestión de segundos y proteger a quienes quedaron en medio del conflicto. Prime Video: tráiler de Rescate en las alturas Embed - Rescate en las alturas ( Cleaner ) 2025 - Trailer Pelicula - Subtitulado Español Prime Video: elenco de Rescate en las alturas Daisy Ridley

Clive Owen

Taz Skylar

Rufus Jones

Lee Boardman

Ray Fearon