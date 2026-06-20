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20 de junio 2026 - 08:55

Países Bajos vs Suecia por el Mundial 2026, EN VIVO: Todos los partidos de la jornada del sábado

Galarza encendió la ilusión paraguaya en el segundo minuto del partido.

Galarza encendió la ilusión paraguaya en el segundo minuto del partido.

Por Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Ocho selecciones ponen en juego su futuro en el Mundial 2026, con un sudamericano como protagonista y dos históricos que quieren asegurar su pase a la próxima ronda.

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa con la segunda fecha, con cuatro partidos que serán clave pensando en el pase a la siguiente ronda para varios equipos. Después de una primera jornada cargada de sorpresas, goleadas y partidos muy parejos, las selecciones empiezan a jugar con la calculadora en la mano, ya que un triunfo puede dejarlas a un paso de los 16avos de final, mientras que una derrota puede complicar seriamente sus aspiraciones.

La jornada se abre a las 14 horas, con duelo de selecciones europeas: Países Bajos vs Suecia. A las 17, Alemania busca sellar su pase a la próxima ronda contra Costa de Marfil, en un enfrentamiento de los líderes del Grupo E. El protagonista sudamericano del sábado, Ecuador, choca contra Curazao a las 21 horas con el objetivo de mantenerse con vida en el Mundial. Finalmente, cierran Tunéz vs Japón a la 1 de la madrugada.

Este viernes, Brasil goleó a Haití 3 a 0. No estuvo el astro Neymar, cuya participación en el Mundial de momento es una incógnita. Por su parte, Marruecos superó 1 a 0 a Escocia, quien llegaba como líder del grupo. Además, EEUU ratificó su buen presente y derrotó 2 a 0 a Australia para meterse en 16vos. Por el mismo grupo, Paraguay le ganó a Turquía 1 a 0, en el cierre del Grupo D.

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Paraguay sorprendió en el arranque a Turquía y mostró sangre para resistir el resultado

Con gol de Matías Galarza, la Albirroja de Gustavo Alfaro ganó 1 a 0 para seguir con vida en el Grupo D y eliminó del Mundial 2026 a la selección turca.

Galarza gol Paraguay 1 0 Turquia

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Mundial 2026: Brasil goleó a Haití y pelea la punta del Grupo C

La selección dirigida por Carlo Ancelotti derrotó 3 a 0 al conjunto caribeño e iguala en la cima con Marruecos. Los goles fueron de Matheus Cunha -por duplicado- y de Vinicus Júnior.

Vinicius Junior Brasil Haiti

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Así fue el gol de Vinicius Júnior

Gol de Vinicius Brasil 3 Haití 0

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Final del primer tiempo: Brasil golea a Haití

CUNHA

Culminada la primera parte, Brasil derrota 3-0 a Haití con goles de Cunha (x2) y Vinicius Júnior.

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Vinicius Júnior marcó el tercero de Brasil ante Haití

Brasil amplió la ventaja antes del descanso y ya le gana con comodidad a Haití. Lucas Paquetá metió un pase profundo para Vinicius Júnior, que entró por el sector izquierdo del área y definió de derecha para poner el 3 a 0.

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Raphinha salió lesionado

Carlo Ancelotti tuvo que mover el banco antes del cierre del primer tiempo. Raphinha no pudo continuar por una molestia física y fue reemplazado por Rayan, que ingresó para ocupar su lugar en el ataque de Brasil.

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Doblete de Matheus Cunha: Brasil le gana 2 a 0 a Haití

Brasil volvió a golpear de contra y estiró la ventaja ante Haití. Vinicius Júnior filtró un gran pase para Matheus Cunha, que entró por el sector izquierdo del área y sacó un zurdazo alto para marcar el 2 a 0 y firmar su doblete.

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Gol de Brasil: Matheus Cunha puso el 1 a 0 ante Haití

Brasil abrió el marcador a los 23 minutos con una buena contra. Matheus Cunha recibió en el centro del área y definió para poner el 1 a 0 ante Haití.

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Offside: Raphinha convertía, pero estaba adelantado

Bruno Guimarães metió un pase en profundidad para Raphinha, que definió ante la salida del arquero, pero la jugada fue anulada por posición adelantada.

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¡Empezó el partido!

Brasil y Haití ya juegan por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. La Verdeamarela busca su primer triunfo en el torneo, mientras que el conjunto caribeño necesita sumar para seguir con chances de clasificación.

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Brasil y Haití ya tienen sus once confirmados

Brasil y Haití definieron las formaciones para el duelo por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius; y Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Haití: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Bellegarde, Providence, Jean Jacques; Pierrot, Casimir; y Duverne. DT: Sébastien Migné.

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Marruecos golpeó de entrada, venció a Escocia y quedó cerca de 16avos

marruecos

Marruecos consiguió una victoria de enorme valor en el Mundial 2026: derrotó 1 a 0 a Escocia en el Boston Stadium y quedó muy cerca de la clasificación a los 16avos de final. El equipo africano resolvió rápido, administró la diferencia durante buena parte del partido y terminó resistiendo ante un rival que reaccionó tarde.

El golpe llegó prácticamente desde el arranque. Antes de que Escocia pudiera acomodarse en la cancha, Brahim Díaz filtró una pelota precisa para Ismael Saibari, que definió con potencia ante Angus Gunn y marcó uno de los goles más rápidos del torneo. Ese tanto le permitió a Marruecos jugar con mayor comodidad, manejar la posesión y obligar al conjunto europeo a correr desde atrás.

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Marruecos resistió y le ganó a Escocia

Marruecos sostuvo la ventaja en el cierre y derrotó 1 a 0 a Escocia por el Mundial 2026, en un final con llegadas para los dos equipos.

Escocia tuvo una chance clara a los 84', cuando Scott McTominay se metió en el área y sacó un derechazo potente, pero un defensor marroquí logró bloquear el remate y mandó la pelota al córner. Un minuto después, Lyndon Dykes también avisó con un cabezazo desviado.

En el tiempo agregado, Marruecos pudo liquidarlo: primero con un remate de Chemsdine Talbi que Angus Gunn mandó al córner, aunque el árbitro cobró saque de arco, y luego con un zurdazo desviado de Ayoube Amaimouni.

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Primeros cambios en Marruecos

Marruecos también mueve el banco en el segundo tiempo ante Escocia. Se retiraron Brahim Díaz, Ismael Saibari y Bilal El Khannous para los ingresos de Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi y Ayoube Amaimouni.

El seleccionado africano sigue arriba por 1 a 0 en el tramo final del partido.

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Dos cambios en Escocia

Escocia vuelve a mover el banco en busca del empate ante Marruecos. A los 71 minutos, salieron Che Adams y Ryan Christie para los ingresos de Lyndon Dykes y Kenny McLean.

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Pausa de hidratación: Escocia 0 - Marruecos 1

El partido se detuvo para la pausa de hidratación y Marruecos mantiene la ventaja por 1 a 0 ante Escocia.

En el seleccionado escocés, Kieran Tierney debió retirarse lesionado a los 58 minutos y en su lugar ingresó Ben Gannon-Doak. Luego, a los 65', Andrew Robertson fue amonestado por bajar a Achraf Hakimi cuando el marroquí se escapaba por la banda.

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Escocia y Marruecos ya disputan el segundo tiempo

Sin cambios, ambas selecciones volvieron a la cancha en Boston.

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Final del primer tiempo. Escocia 0 - Marruecos 1

Con un golazo de Ismael Saibari, los marroquíes cierran la primera etapa como punteros del grupo C.

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Marruecos controla el partido

El encuentro se volvió más friccionado en los últimos minutos. Aún asi, los africanos tienen el control y están próximos a concretar el segundo gol del partido. Los escoceces buscan el primero de contra. Sigue 1 a 0 a los 35 minutos.

Escocia - Robertson
Lewis Ferguson y Andrew Robertson no encuentran el timón para guiar a Escocia.

Lewis Ferguson y Andrew Robertson no encuentran el timón para guiar a Escocia.

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Pausa de hidratación. Escocia 0 - Marruecos 1

En un partido de ida y vuelta, el equipo africano hizo el gol más rápido del Mundial 2026, de la mano de Ismael Saibari, y le gana a los escoceces.

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Lula da Silva: “Neymar es el primer jugador en hacer home office”

image

El presidente de Brasil brindó un acto en Belo Horizonte, en donde era abierto al público y aprovechó para preguntarle a un niño quién era el mejor jugador de la selección. El joven le respondió que es Neymar y Lula no tardó en bromear con eso.

Sus declaraciones hacia el astro brasileño ya dieron la vuelta al mundo porque no se quedó solo con eso: “¿Neymar? Ni está jugando. Es el primer convocado home office del mundo”, dijo entre risas. Y sentenció: “Cualquier día va a haber que hacer una selección con inteligencia artificial. Once Pelés”.

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Marruecos cerca del segundo

Luego de anotar a los 2 minutos, los marroquíes están aprovechando el envión anímico y merodean el segundo gol de la tarde.

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Estados Unidos venció a Australia, es el líder del Grupo D y aseguró su clasificación

Freeman - EEUU
Alexander Freeman, el goleador de la tarde estadounidense

Alexander Freeman, el goleador de la tarde estadounidense

La selección de Estados Unidos inició de forma contundente el Mundial 2026: ya ganó sus primeros dos partidos, se aseguró el pase a los dieciseisavos de final y está primera en el Grupo D. En el Seattle Stadium, vencieron 2 a 0 a Australia con la ausencia de Christian Pulisic, su mayor figura, y se plantan como una de las grandes sorpresas para lo que resta del certamen mundialista.

El equipo de Mauricio Pochettino dominó los primeros instantes, lo aprovechó y a los 10 minutos llegó un gran desborde de Folarin Balogun, que tiró el centro e hizo que rebote en el central australiano Cameron Burgess, quién terminó efectuando el gol en contra para darle la ventaja a los locales.

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Gol de Marruecos

Con un golazo de Ismael Saibari, los marroquíes se adelantan ante Escocia en el inicio del encuentro.

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Inició el partido entre Escocia y Marruecos

Las formaciones:

Escocia vs Marruecos

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Escocia abre la segunda fecha del Grupo C ante Marruecos

mcgin escocia
John McGinn, figura de Escocia, enfrentará a Marruecos.

John McGinn, figura de Escocia, enfrentará a Marruecos.

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Final Feliz: EEUU le dio la visa a la madre de Vozinha, figura de Cabo Verde ante España, y podrá viajar al Mundial 2026

vozinha

El gobierno de EEUU confirmó que la madre del arquero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, podrá entrar al país y asistir al partido que su selección disputará el domingo frente a Uruguay por el Mundial 2026. La novedad llega luego de que se conociera que la mujer no había podido acceder a la visa en medio de las restricciones del gobierno de Donald Trump.

El jugador caboverdeano fue una de las figuras descollantes de su seleccionado ante España en el debut mundialista. El partido finalizó 0 a 0, lo que fue visto como un triunfo para los africanos y desembocó en una catarata de críticas hacia los europeos, que llegan al Mundial como favoritos.

Terminado el partido, el arquero reveló ante la prensa que su madre no había podido obtener el visado para ingresar a Estados Unidos para acompañarlo en uno de los momentos más importantes de su carrera: Cabo Verde, y por tanto también Vozinha, disputan su primer Mundial de su historia.

La historia llegó al Congreso de EEUU. Hakeem Jeffries, líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, de raíces caboverdianas por parte de su familia materna, intervino en el caso para intentar facilitar el acceso a la visa de la mujer.

En ese marco, dio a conocer que se comunicó con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el Departamento de Estado, para encausar la situación y que, gracias a la buena disposición del funcionario republicano, la madre del arquero podrá ingresar al país.

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Final del partido. EEUU 2 - Australia 0

Con un primer tiempo brillante, a Estados Unidos le bastó para ganarle a los australianos. Alexander Freeman y Cameron Burgess (en contra), fueron los autores de los goles.

EEUU vs Australia 4

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Se jugarán 6 minutos más

Luego de un segundo tiempo plagado de interrupciones, sumado a la pausa de hidratación, el árbitro alemán Felix Zwayer decidió añadir seis minutos más.

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Australia sigue intentando descontar

El equipo de Oceanía se animó en los últimos minutos pero no logra llegar al gol. El encuentro lo gana Estados Unidos a los 80 minutos.

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American Airlines regaló camisetas de EEUU a sus pasajeros y convirtió un vuelo en una experiencia mundialista

La aerolínea estadounidense American Airlines sorprendió este viernes a los pasajeros de un vuelo entre Los Ángeles y Seattle al regalarles un kit especial del Mundial 2026, que incluía distintos artículos temáticos y la camiseta titular de la selección de EEUU.

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La compañía aérea tuvo el bonito gesto con los hinchas estadounidenses que viajaron desde la ciudad californiana hacía el noreste del país, para seguir apoyando a la selección que dirige Mauricio Pochettino.

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Pausa de hidratación. EEUU 2 - Australia 0

El encuentro bajó la intensidad, pero igualmente el resultado le sirve a Estados Unidos para ser el líder del grupo D.

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Estados Unidos cerca del tercero

El técnico australiano Tony Popovi hizo tres cambios al inicio del complemento, pero aún no funcionaron y EEUU sigue dominando el encuentro. Los estadounidenses ganan 2 a 0 a los 55 minutos.

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Inició el segundo tiempo entre Estados Unidos y Australia

Los estadounidenses vuelven al terreno de juego ganando por 2 a 0 ante los australianos.

EEUU vs Australia estadio

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Final del primer tiempo. EEUU 2 - Australia 0

Con goles de Alexander Freeman y de Cameron Burgess (en contra), los estadounidenses le ganan a los australianos siendo sumamente superiores.

EEUU vs Australia 3
El festejo de gol de Alexander Freeman con sus compañeros.

El festejo de gol de Alexander Freeman con sus compañeros.

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Gol de EEUU

Finalmente, luego de una revisión del VAR, Alexander Freeman no estaba en offside y Estados Unidos amplía la ventaja ante Australia

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Gol en fuera de juego de EEUU

Después de un rebote, le cobraron fuera de juego a Alexander Freeman

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EEUU sigue dominando

Estados Unidos aprovecha que Australia no puede hacer pie en el partido después del gol en contra y está cerca de ampliar la ventaja. El encuentro sigue 1 a 0 a favor de los estadounidenses, en el minuto 35.

EEUU vs Australia estadio
El estadio de Seattle.

El estadio de Seattle.

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Pausa de hidratación. EEUU 1 - Australia 0

Después del gol en contra de Cameron Burgess, los australianos no pueden hacer pie y Estados Unidos está mas cerca del segundo gol.

EEUU vs Australia 2
Tim Ream y Harry Souttar, los capitanes de la tarde.

Tim Ream y Harry Souttar, los capitanes de la tarde.

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La hermana de Cristiano Ronaldo develó la fuerte interna en Portugal con un posteo en las redes

Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, encendió el clima interno de Portugal después del empate 1-1 ante República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026, al publicar un fuerte mensaje en sus redes sociales y luego interactuar con una crítica directa contra Bruno Fernandes.

hermana cristiano

El estreno de la Selección portuguesa, que llegaba al torneo con altas expectativas y un plantel repleto de figuras, dejó una sensación amarga por el resultado y por el rendimiento del equipo dirigido por Roberto Martínez.

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Gol de Estados Unidos

Con gol en contra del defensor australiano Cameron Burgess, EEUU se pone en ventaja a los 10 minutos.

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Inició el partido entre Estados Unidos y Australia

Las formaciones:

EEUU vs Australia formaciones

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Revelan cómo millonarios de Wall Street financiaron la llegada de Mauricio Pochettino a la selección de EEUU para el Mundial 2026

La Federación estadounidense recurrió a grandes inversores para contratar al técnico argentino. Kenneth Griffin, fundador de Citadel, fue uno de los principales aportantes que hicieron posible la operación.

pochettino eeuu

La contratación de Mauricio Pochettino como entrenador de la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026 no fue únicamente una decisión deportiva. Detrás de la llegada del técnico argentino hubo un fuerte respaldo de empresarios y fondos de inversión que aportaron recursos para financiar uno de los contratos más ambiciosos en la historia del fútbol estadounidense.

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Mundial 2026: Argelia reclamó ante la FIFA por la no expulsión de Lionel Messi en el debut con Argentina

messi argelia patada

La Federación de Argelia presentó una apelación ante la FIFA para reclamar por la no expulsión de Lionel Messi en el partido debut del Mundial 2026 contra Argentina en el que el capitán del seleccionado albiceleste ganó por 3 a 0.

Medios argelinos, entre ellos el principal diario deportivo del país, Compétition, dieron a conocer la noticia al hacerse eco de fuentes oficiales de la máxima representación del fútbol argelino.

La protesta se centra en la actuación del árbitro polaco Szymon Marciniak, a quien acusan de haber adoptado malas decisiones en el encuentro correspondiente al Grupo J que habrían influido de manera determinante en el desarrollo final.

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El arquero de Austria calentó la previa y se declaró fan de Cristiano Ronaldo

Alexander Schlager, arquero de la Selección de Austria, habló con los medios y de cara al partido de lunes frente a Argentina tiró una declaración a favor de "CR7".

arquero austria

De cara al partido por la segunda fecha del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina, el arquero de Austria, Alexander Schlager, le metió picante a la previa y se declaró fan de Cristiano Ronaldo.

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Un jugador de Austria se fracturó la mandíbula y no jugará ante Argentina

El conjunto europeo anunció que perderá a uno de sus jugadores titulares para el duelo con la Argentina en Dallas.

posch austria

La Selección de Austria confirmó la lesión del lateral Stefan Posch y su baja para el partido ante la Selección Argentina, por la segunda fecha del Mundial 2026.

Mediante un comunicado, la federación austríaca anunció que el defensor sufrió una fractura de mandíbula en el partido del debut frente a Jordania.

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Escándalo en el Mundial 2026: el capitán de Marruecos será juzgado por violación

El Tribunal de Apelación de Versalles rechazó el recurso presentado por la defensa del lateral marroquí del PSG, que negó los hechos y aseguró: “por fin podré hablar”.

mundial hakimi

La Justicia francesa confirmó que Achraf Hakimi será juzgado por una acusación de violación, luego de que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles rechazara el recurso presentado por la defensa del lateral marroquí del Paris Saint-Germain y ratificara que el caso avance ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine.

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Los partidos del Mundial 2026 de este viernes 19 de junio

Este viernes 19 de junio continuará la actividad en el Mundial 2026 con tres partidos. Abrirán la jornada en horas de la tarde Estados Unidos ante Australia. Luego llegará el turno de Escocia frente a Marruecos y por último, el plato fuerte del día: Brasil irá en busca de su primera victoria frente a Haití.

  • Estados Unidos vs Australia - 16hs
  • Escocia vs Marruecos - 19hs
  • Brasil vs Haití - 21.30hs

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Insólito episodio en el seleccionado español: no dejaron entrar a un jugador a la concentración

El delantero del equipo vivió un momento tan inesperado como divertido cuando la seguridad no lo reconoció al regresar al hotel del equipo.

borja

Un episodio curioso se vivió en la concentración de la Selección de España durante el Mundial 2026, cuando el delantero Borja Iglesias fue detenido por el personal de seguridad que no logró identificarlo y le impidió el ingreso al hotel.

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