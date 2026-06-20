Países Bajos vs Suecia por el Mundial 2026, EN VIVO: Todos los partidos de la jornada del sábado

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Final Feliz: EEUU le dio la visa a la madre de Vozinha, figura de Cabo Verde ante España, y podrá viajar al Mundial 2026

vozinha

El gobierno de EEUU confirmó que la madre del arquero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, podrá entrar al país y asistir al partido que su selección disputará el domingo frente a Uruguay por el Mundial 2026. La novedad llega luego de que se conociera que la mujer no había podido acceder a la visa en medio de las restricciones del gobierno de Donald Trump.

El jugador caboverdeano fue una de las figuras descollantes de su seleccionado ante España en el debut mundialista. El partido finalizó 0 a 0, lo que fue visto como un triunfo para los africanos y desembocó en una catarata de críticas hacia los europeos, que llegan al Mundial como favoritos.

Terminado el partido, el arquero reveló ante la prensa que su madre no había podido obtener el visado para ingresar a Estados Unidos para acompañarlo en uno de los momentos más importantes de su carrera: Cabo Verde, y por tanto también Vozinha, disputan su primer Mundial de su historia.

La historia llegó al Congreso de EEUU. Hakeem Jeffries, líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, de raíces caboverdianas por parte de su familia materna, intervino en el caso para intentar facilitar el acceso a la visa de la mujer.

En ese marco, dio a conocer que se comunicó con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el Departamento de Estado, para encausar la situación y que, gracias a la buena disposición del funcionario republicano, la madre del arquero podrá ingresar al país.

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