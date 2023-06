Timerman: "Queremos mostrarle a la gente la facilidad y la importancia de invertir"

Sumar educación financiera, significa también darle las herramientas a los clientes pa- ra que pierdan el miedo de invertir. A fin de cuentas, se trata también de generar confianza. Así lo explicó Timerman: “Es muy impor- tante que la tecnología funcione. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos fondos comunes de inversión en los que el 95% de quienes invierten son instituciones y corporaciones. En Estados Unidos la mayoría serían individuos que invierten. Acá no, porque no hay esta cultura. Lo que quisimos dejar claro a nuestros usuarios es que la tecnología funcione para que le dé la confianza al cliente. Hoy el argentino no tiene confianza en nada, y tampoco en el sistema financiero. Después, ir armando diferentes carteras para diferentes inversiones, según los distintos perfiles”.