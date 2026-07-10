El oro sigue siendo refugio: por qué la corrección del metal precioso abre una ventana histórica

Un informe de una consultora privada revela que, a pesar de la corrección del 26% desde su máximo histórico en enero, los pilares del ciclo alcista del oro permanecen intactos.

Las principales proyecciones anticipan que las compras netas totales de los bancos centrales cerrarán el 2026 entre las 750 y las 1.000 toneladas.

El mercado global del oro atraviesa un momento bisagra en este 2026. Tras haber protagonizado un rally sin precedentes que lo llevó a tocar su máximo absoluto de u$s5.595,42 por onza el pasado 29 de enero , el metal precioso entró en una lógica fase de consolidación técnica. Hoy, cotizando en torno a los u$s4.150 la onza , el mercado se pregunta si el ciclo alcista llegó a su fin o si nos encontramos ante una pausa estratégica.

Para la consultora privada Criteria , la respuesta es categórica: lejos de ser un cambio de tendencia, la actual corrección del 26% representa una oportunidad inmejorable.

En un pormenorizado informe sectorial enviado a Energy Report , elaborado por el analista Maximiliano Svriz Levato , se desmenuzan las fuerzas tectónicas que sostienen el valor del metal y se afirma de forma contundente que "la corrección del -26% desde el ATH (All-Time High) de enero de 2026 reduce el riesgo de entrada de corto plazo sin alterar la tendencia estructural" .

El oro sigue ostentando una rentabilidad espectacular: +23% en el último año y un impresionante +134% en el último quinquenio .

El principal sostén del precio del oro dejó de ser la especulación financiera tradicional para transformarse en una necesidad geopolítica de los estados. Las reservas oficiales de oro globales suman 36.582 toneladas .

Las reservas oficiales de oro suman aproximadamente 36.582 toneladas a nivel mundial, incluyendo las 2.814 toneladas del FMI. Criteria

Según los datos recopilados por Criteria, las compras netas de las entidades financieras soberanas alcanzaron las 863 toneladas en 2025, encadenando el cuarto año consecutivo por encima de la barrera de las 800 toneladas, destruyendo por completo el promedio histórico de 473 toneladas anuales registrado entre 2010 y 2021.

Este comportamiento responde de manera directa a un cambio geopolítico profundo: "el principal motor de fondo es la estrategia de desdolarización: tras la congelación de reservas rusas en 2022, numerosos bancos centrales revalorizaron la inmunidad del oro frente a sanciones geopolíticas".

El reporte destaca la voracidad de ciertos compradores institucionales. Polonia se coronó como el mayor comprador por dos años consecutivos, acumulando 45 toneladas en el primer cuatrimestre de 2026 tras sumar 102 toneladas en 2025.

Por su parte, el Banco Popular de China (PBoC) lleva 18 meses consecutivos expandiendo sus tenencias oficiales, sumando 22 toneladas en lo que va del año y operando con un premium local que evidencia una intensa demanda doméstica.

Tendencia soberana: el gráfico de Criteria muestra el claro predominio de Polonia y China como principales compradores netos de oro físico a nivel mundial, buscando proteger sus reservas contra sanciones e inestabilidad cambiaria. Criteria

En la vereda opuesta, Rusia se posiciona como el principal vendedor neto del año con una baja de 22 toneladas. El sentimiento general es abrumadoramente alcista: el 89% de los bancos centrales encuestados por el World Gold Council (WGC) proyecta que las tenencias globales de oro seguirán incrementándose en los próximos doce meses.

Radiografía financiera: Futuros y ETFs bajo la lupa

Al adentrarse en los mercados de derivados en el CME, el informe de Svriz Levato advierte que el Open Interest total se ubica en 332.709 contratos. El posicionamiento de los fondos especulativos (no comerciales) muestra una postura firmemente compradora, con una posición neta larga de +173.837 contratos. Aunque esta cifra se encuentra por debajo del pico de 267.000 contratos de septiembre de 2025, esta menor saturación es interpretada por Svriz Levato como algo positivo, ya que "sugiere espacio para reacumulación".

De hecho, a principios de junio de 2026, se registró un violento ingreso semanal (spike) de +21.700 contratos, marcando el mayor incremento de los especuladores en lo que va del año.

En paralelo, los instrumentos respaldados por metal físico -los ETFs de oro- vivieron una era dorada durante el último año. En 2025 captaron flujos netos por u$s89.000 millones, firmando el mejor desempeño anual para estos vehículos financieros desde 1979. Aunque los activos bajo administración (AUM) cedieron levemente desde su récord histórico de u$s669.000 millones en febrero de 2026 hasta situarse en u$s604.000 millones en mayo, las reservas físicas guardadas en estas bóvedas se mantienen sumamente elevadas en las 4.121 toneladas, lideradas a nivel global por el SPDR Gold Shares (GLD) con más de 1.013 toneladas bajo custodia.

Derribando el mito del costo de oportunidad

El gran obstáculo para el oro en el escenario macroeconómico actual es el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que cotizan al 4.49%, ofreciendo tasas reales positivas de aproximadamente +1.5%. Convencionalmente, tasas reales elevadas actúan como un fuerte viento en contra (headwind) para un activo que no devenga cupones o dividendos.

Sin embargo, el informe de Criteria rompe con los manuales de finanzas tradicionales analizando el ciclo completo 2021-2026. Mientras que el rendimiento del bono a 10 años escaló con fuerza desde el 1,49% en junio de 2021 hasta el 4,49% actual (+300 puntos básicos), el oro desafió este incremento masivo del costo de oportunidad generando un retorno de +134% en el mismo periodo. Esto le permitió batir con holgura a las principales plazas de renta variable como el S&P 500 (+77%) y el NASDAQ (+95%), y pulverizar a los bonos de larga duración (medidos por el ETF TLT), que se desplomaron un 35% por el impacto del endurecimiento monetario de la Reserva Federal.

Esta resiliencia inédita se explica por el hecho de que "la demanda estructural de bancos centrales actúa como un comprador relativamente inelástico al precio y a las tasas, dado que su motivación es estratégica y no de retorno financiero".

Rendimiento a contracorriente: evolución comparada entre el oro y los principales índices financieros desde 2021. El oro (+134%) logró superar holgadamente a Wall Street en un entorno de agresivas subas de tasas de interés reales.

Conclusiones de mercado y riesgos en el horizonte

El escenario base para el cierre de este año sigue proyectándose sumamente favorable para la minería del oro. Las principales proyecciones de analistas globales de inversión, como UBS, anticipan que las compras netas totales de los bancos centrales cerrarán el año 2026 entre las 750 y las 1.000 toneladas.

Por supuesto, el mercado no está exento de amenazas que el analista invita a monitorear minuciosamente:

Un endurecimiento monetario aún más severo por parte de la Reserva Federal que impulse las tasas reales por encima de un umbral del +2,5% , lo que forzaría liquidaciones en el mercado de futuros.

Una escalada del índice del dólar hacia niveles de saturación técnica (DXY > 110), lo que debilitaría la cotización del metal en moneda estadounidense.

No obstante, las conclusiones finales del informe de Criteria traen tranquilidad a la industria de los metales preciosos al ratificar que los motores de fondo (la degradación fiscal crónica de Estados Unidos, los riesgos geopolíticos persistentes con un VIX promedio en 22 y la erosión del dinero fiat) gozan de perfecta salud. Al diluirse los excesos especulativos que saturaban el mercado a comienzos de año, la onza de oro se asienta sobre un piso firme.

Para la consultora, el veredicto del ciclo actual es inamovible: "Los tres pilares del ciclo alcista demanda de bancos centrales, desdolarización de reservas y degradación fiscal del dólar siguen intactos y se proyectan en el mediano plazo".