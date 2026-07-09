Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, EN VIVO: el partido minuto a minuto y últimas noticias

Kylian Mbappé erró un penal ante Marruecos y no pudo poner en ventaja a Francia

Kylian Mbappé desperdició un penal para Francia en el duelo ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputa este jueves en el Gillette Stadium de Boston. El arquero Yassine Bounou le adivinó la intención al capitán galo y sostuvo el 0-0 en el primer tiempo.

La jugada se gestó al minuto 24, cuando Noussair Mazraoui derribó a Mbappé dentro del área y el árbitro —el argentino Facundo Tello— señaló la pena máxima. Cuatro minutos después, el delantero del Real Madrid se hizo cargo de la ejecución, pero "Bono" se agigantó bajo los tres palos y le ganó el duelo, para desatar el festejo de los hinchas marroquíes.

Se trata del primer penal errado de Mbappé en Mundiales. El francés ya cuenta con 19 goles en la competencia y siete en esta edición, uno menos que Lionel Messi.

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