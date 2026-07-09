Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, EN VIVO: el partido minuto a minuto y últimas noticias

Francia vence 1-0 a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo parejo que enfrenta a uno de los máximos candidatos al título con una de las grandes revelaciones del torneo. Los franceses llegaron tras eliminar a Paraguay y recuperar el primer puesto del ranking FIFA, mientras que el conjunto africano avanzó luego de dejar en el camino a Países Bajos.
Dembélé convirtió el segundo para Francia
Ousmane Dembélé trasladado en tres cuartos de cancha y remató fuera del área para estirar la ventaja 2-0 a favor de Francia.