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9 de julio 2026 - 18:26

Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, EN VIVO: el partido minuto a minuto y últimas noticias

Francia y Marruecos se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia y Marruecos se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026.

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Francia y Marruecos se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, con los galos como favoritos y el conjunto africano decidido a seguir haciendo historia.

Francia vence 1-0 a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo parejo que enfrenta a uno de los máximos candidatos al título con una de las grandes revelaciones del torneo. Los franceses llegaron tras eliminar a Paraguay y recuperar el primer puesto del ranking FIFA, mientras que el conjunto africano avanzó luego de dejar en el camino a Países Bajos.

El equipo de Didier Deschamps busca hacer valer la jerarquía de su plantel para meterse en semifinales, aunque carga con una curiosa estadística: ninguna selección que comenzó un Mundial como número uno del ranking FIFA logró consagrarse campeona desde 1992.

Marruecos, por su parte, intenta prolongar su histórica campaña y volver a ubicarse entre los cuatro mejores del mundo, apoyado en una defensa sólida y un funcionamiento colectivo que lo convirtió en uno de los equipos más competitivos del certamen.

Dembélé convirtió el segundo para Francia

Ousmane Dembélé trasladado en tres cuartos de cancha y remató fuera del área para estirar la ventaja 2-0 a favor de Francia.

Gol de Francia: Kylian Mbappe abrió el marcador

Kylian Mbappe recibió la pelota en la puerta del área y definió con un exquisito tiro colocado imposible para Yassine Bounou para poner a Francia en ventaja en el marcador.

Comenzó el segundo tiempo en Bostón

Francia y Marruecos ya se juegan el pase a las semis del Mundial.

Kylian Mbappé erró un penal ante Marruecos y no pudo poner en ventaja a Francia

Kylian Mbappé desperdició un penal para Francia en el duelo ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputa este jueves en el Gillette Stadium de Boston. El arquero Yassine Bounou le adivinó la intención al capitán galo y sostuvo el 0-0 en el primer tiempo.

La jugada se gestó al minuto 24, cuando Noussair Mazraoui derribó a Mbappé dentro del área y el árbitro —el argentino Facundo Tello— señaló la pena máxima. Cuatro minutos después, el delantero del Real Madrid se hizo cargo de la ejecución, pero "Bono" se agigantó bajo los tres palos y le ganó el duelo, para desatar el festejo de los hinchas marroquíes.

Se trata del primer penal errado de Mbappé en Mundiales. El francés ya cuenta con 19 goles en la competencia y siete en esta edición, uno menos que Lionel Messi.

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Terminó el primer tiempo en Boston

Francia y Marruecos igualan sin goles en un partido parejo en Boston por los cuartos de final del Mundial 2026. Kylian Mbappe falló un penal para Francia a los 25 del primer tiempo.

¡Bounou le atajó el penal a Mbappe! 0-0

El delantero francés ejecutó abajo a la derecha, pero el disparo fue contenido por el arquero marroquí.

Penal para Francia

Arrancó Francia vs Marruecos en Boston

Francia y Marruecos ya se enfrentan en Boston por los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia y Marruecos abren los cuartos de final del Mundial 2026: horario, TV y formaciones

Francia y Marruecos protagonizarán este sábado uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. Los galos llegan como favoritos tras recuperar el liderazgo del ranking FIFA y eliminar a Paraguay, mientras que el seleccionado africano intentará prolongar su gran campaña y meterse por primera vez entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo.

El encuentro enfrentará a dos equipos de estilos diferentes. Francia, campeona del mundo en 2018 y subcampeona en Qatar 2022, buscará imponer la jerarquía de un plantel repleto de figuras y confirmar su candidatura al título. Del otro lado estará un Marruecos que volvió a consolidarse como una de las principales potencias africanas y que llega impulsado por una sólida estructura defensiva y un funcionamiento colectivo que ya le permitió superar a rivales de peso.

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Marruecos va por un logro histórico en el Mundial 2026: un camino que comenzó en Rusia 2018

Marruecos llegó al Mundial 2026 con la intención de mejorar lo hecho en Qatar 2022: un cuarto puesto tras caer ante Francia en semifinales y luego ante Croacia por el tercer lugar. En Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol los vuelve a cruzar con los subcampeones.

El enorme crecimiento del combinado marroquí nació a partir de la eliminación en fase de grupos de Rusia 2018 y abordó un proceso que dejó títulos a nivel juvenil. La consolidación definitiva de este camino llegó con la clasificación a la final de la Copa Africana de Naciones, demostrando el éxito del proyecto a largo plazo.

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El goleador de Marruecos se perderá el partido de los cuartos de final ante Francia

El delantero Ismael Saibari se perderá este jueves el partido entre Marruecos y Francia, por los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputará desde las 17, hora argentina, en Boston, debido a una lesión muscular.

El entrenador marroquí, Mohamed Ouahbi, confirmó la baja del atacante en la previa del encuentro y explicó que el futbolista todavía no está en condiciones de volver a jugar tras haberse lesionado en el partido anterior.

“Hoy no está listo, es demasiado pronto. Espero que pueda estar disponible para el próximo partido”, expresó Ouahbi, quien de todas maneras dejó abierta la posibilidad de contar con Saibari en caso de que Marruecos avance a semifinales.

La ausencia representa un golpe importante para el seleccionado africano, ya que Saibari venía de ser una de sus piezas destacadas en el torneo: marcó en los tres partidos de la fase de grupos y convirtió el penal decisivo en la definición ante Países Bajos por los dieciseisavos de final.

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Facundo Tello, el árbitro argentino que dirigirá Francia vs Marruecos

Facundo Tello está dirigiendo su segundo Mundial, su debut había sido en Qatar 2022.

Facundo Tello está dirigiendo su segundo Mundial, su debut había sido en Qatar 2022.

Francia y Marruecos abren la instancia de cuartos de final del Mundial 2026 y un argentino será el encargado de impartir justicia. Facundo Tello fue designado por la FIFA este martes como árbitro principal para el partido de este jueves 9 de julio a las 17 (hora argentina).

Apenas unos días antes se había desatado una polémica en torno al juez que dirigió la victoria agónica de Argentina 3-2 ante Egipto: el francés François Letexier, que fue acompañado de sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes 1 y 2 respectivamente.

Ahora se dio vuelta la cara de la moneda y Francia será arbitrada por una terna completa de argentinos. Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade serán los jueces asistentes y Darío Herrera el cuarto árbitro. En la cabina del VAR también estará el argentino Cristian Navarro.

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París se blinda para Francia-Marruecos: drones, pirotecnia prohibida y estaciones de metro cerradas

París reforzará este jueves su dispositivo de seguridad por el partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, ante el temor de disturbios en los principales puntos de concentración de hinchas.

El encuentro se disputará desde las 17, hora argentina, en Boston, mientras que en Francia comenzará a las 22. Una hora antes, desde las 21 de París, entrará en vigencia el operativo dispuesto por la Prefectura de Policía, con controles especiales en los Campos Elíseos y alrededores.

El plan incluye la utilización de drones de vigilancia para monitorear concentraciones y detectar posibles focos de tensión en tiempo real, además de la prohibición de transportar o utilizar material pirotécnico y fuegos artificiales en la vía pública.

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Con Lionel Messi a la cabeza, así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026

El Mundial 2026 entró en sus instancia decisivas, ya que este jueves comienzan a disputarse los partidos correspondientes a los cuartos de final, y hay cuatro jugadores que pican en punta en la pelea por terminar como máximo goleador.

El primero en la lista es el astro argentino Lionel Messi, que con 39 años está teniendo una actuación histórica y ya convirtió ocho goles. El argentino también se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, ya que llegó a las 21 anotaciones y dejó muy atrás al antiguo líder, que era el alemán Miroslav Klose.

Sin embargo, Messi no se puede confiar ya que es seguido muy de cerca por el francés Kylian Mbappé, quien parece estar destinado a quedarse con todos los récords en esta competición.

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