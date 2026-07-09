Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 9 de julio

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El dólar blue opera a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 9 de julio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.488 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 9 de julio El dólar CCL opera a $1.575,92 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 9 de julio El dólar MEP opera a $1.529,66 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 9 de julio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 9 de julio El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.562,59, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 9 de julio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s61.742, según Binance.