El riesgo país marcó un nuevo retroceso y rozó los 400 puntos básicos

Los títulos soberanos operaron con subas en el extranjero, luego del pago a bonistas privados por u$s2.500 millones y la presentación del programa financiero de 2026 y 2027.

El riesgo país bajó a los 404 puntos básicos este jueves 9 de julio, luego del pago a bonistas privados y la presentación del programa financiero de esta semana. Los mercados locales no tuvieron actividad por el Día de la Independencia, pero en el exterior sí hubo movimientos en los títulos soberanos.

Vale recordar que esta semana el Gobierno cumplió con el vencimiento de u$s2.500 millones que tenía con tenedores de bonos argentinos bajo ley extranjera. Si bien el mercado ya descontaba que esto iba a sucede, su confirmación no deja de ser positiva para la cotización de los activos locales.

Los inversores también recibieron con optimismo la presentación del programa financiero para 2026 y 2027 realizada por el Poder Ejecutivo esta semana. Para este año, los compromisos ascienden a u$s19.200 millones, mientras que para el año que viene, la cifra es de u$s24.900 millones.

Para afrontar dichas obligaciones, el Gobierno prevé cinco fuentes de financiamiento : Las fuentes de financiamiento: las compras de divisas al BCRA, la emisión de deuda en el mercado local, nuevas privatizaciones, financiamiento bilateral y préstamos con garantía de organismos internacionales.

De acuerdo con el detalle de la presentación, las compras al BCRA y las emisiones locales aportarían u$s22.600 millones de los u$s47.800 millones de financiamiento que se pretende conseguir en estos dos años. "La presentación de una hoja de ruta por parte del mercado es una buena señal , sobre todo teniendo en cuenta los abultados vencimientos a los que se enfrenta argentina el año que viene, que estará marcado por la elección presidencial de octubre", destacó IEB en un informe.

"El programa, que luce posible y no tiene supuestos demasiado optimistas, está bien anclado sobre el balance cambiario, que deberá generar los dólares necesarios para permitir las compras de dólares del Tesoro al BCRA sin comprometer las reservas, además de para que el BCRA haga frente a los vencimientos de BOPREAL (por hasta u$s5.300 millones) y continuar con el programa de acumulación de reservas", acotó la sociedad de bolsa.

De este modo, el riesgo país se mantuvo en mínimos de ocho años y en el mercado crece la expectativa para ver si el indicador perfora el umbral de los 400 puntos. Para Francisco Speroni, analista de estrategia de Cohen Aliados Financieros, “Si tomáramos, por ejemplo, un target de 300 puntos, el tramo corto de bonos soberanos (títulos con menor plazo de vencimiento) tendría un potencial de suba de entre 1,7% y 5,3%, mientras que el tramo largo podría avanzar entre 6,2% y 7,5%”, detalló.

En ese escenario, agregó, “los más beneficiados serían los Bonares, ley local, que cotizan a menores paridades que los Globales”.