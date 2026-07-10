Patricia Bullrich retrocedió con sus críticas a las listas colectoras: "No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor" + Agregar ámbito en









La senadora de La Libertad Avanza había cuestionado el esquema que impulsa la Casa Rosada, al que 24 horas antes acusó de deformar el sistema electoral.

Patricia Bullrich dijo que las listas colectoras no le gustan pero "no ve" un sistema mejor.

En medio de las idas y vueltas por la derogación, suspensión o modificación de las PASO, la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich dio marcha atrás con sus cuestionamientos a las listas colectoras que promueve la Casa Rosada y este jueves zanjó: "No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor".

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El giro fue veloz: apenas un día antes, la exministra de Seguridad había sostenido ante la prensa acreditada en el Senado que las colectoras "deforman el sistema electoral". Ahora, en cambio, evaluó que habilitar una sola colectora "es resolver en parte lo que se resolvía en las PASO", en referencia a que varios postulantes puedan disputar en elecciones abiertas una misma candidatura partidaria.

"Lo dije planteando que es necesario resolver un problema de internas partidarias que las PASO acortan mucho el tiempo de gobierno", se justificó Bullrich este jueves en declaraciones a La Nación. La legisladora agregó que el oficialismo busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias "porque es un sistema donde por ahí no compite nadie contra nadie".

Los apoyos que le faltan al oficialismo para aprobar la reforma electoral La iniciativa exige mayorías agravadas: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. La ronda de negociaciones tiene dos frentes: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dialoga con los gobernadores, mientras que Bullrich lo hace con los legisladores dialoguistas en la Cámara alta. Como La Libertad Avanza reúne 21 senadores propios y entre 7 y 9 aliados, el oficialismo depende no solo de los mandatarios provinciales dispuestos a acompañar, sino también del PRO y la UCR.

La propia senadora admitió que en la mayoría de los capítulos del proyecto "hay un acuerdo tácito", con una excepción: el mecanismo de selección previa de los candidatos, donde todavía no aparece una mayoría clara. Las conversaciones, por ahora, permanecen empantanadas en la comisión de Asuntos Constitucionales y no se esperan avances hasta después del receso invernal.