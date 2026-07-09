Inflación en dólares: Argentina se encareció 3,5% desde que asumió Javier Milei, aunque se abarató respecto de América Latina + Agregar ámbito en









Según un relevamiento de Fundar, en abril hubo un abaratamiento relativo del 0,6%. La novedad fue que el transporte doméstico se volvió más costoso que en el promedio de la región.

En abril, Argentina se abarató 0,6% respecto de la región.

Debido a que la inflación corrió a un ritmo más elevado que el tipo de cambio, desde que asumió Javier Milei como presidente Argentina se encareció 3,5% en dólares. Sin embargo, se verificó un abaratamiento del 8,3% respecto del resto de los países de América Latina.

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El dato se desprende de un estudio de Fundar, en base a información del Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Conicet (INEs) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo con el relevamiento, entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el país se volvió más barato en siete de los 11 rubros seleccionados.

Las principales mejoras en los precios, en relación a la región, se verificaron en Indumentaria (-36,2%), Equipamiento del hogar (-24,2%) y Recreación (-18,8%). También hubo bajas en Alcohol y tabaco, Alimentos, Salud y Restaurantes. Por el contrario, hubo un encarecimiento en Vivienda y servicios (+50,9%), Comunicaciones (+26,3%), Transporte (+7,1%) y Educación.

"Desde que asumió Milei, los precios relativos se fueron ordenando, pero todavía falta. En los capítulos en los que somos más caros, como Restaurantes, Indumentaria, Recreación y Equipamiento del hogar, nos volvimos un poco menos caros", señaló Fundar.

El costo del transporte local superó al promedio regional en abril En abril último, Argentina se encareció 3,6% en moneda dura (ya que la inflación fue del 2,6% y el dólar oficial cayó 1%). Sin embargo, América Latina se encareció 4,2%, por lo cual, en términos relativos, nuestro país se volvió un 0,6% más accesible.

La novedad del cuarto mes del año fue que el costo del transporte local superó al promedio regional. De este modo, son seis los rubros en los que somos más caros, destacándose Indumentaria y Restaurantes, en donde los precios domésticos son los más elevados del continente. En el otro extremo, en cinco rubros somos más baratos, con Salud y Alcohol a la cabeza. Según Fundar, en términos generales los precios en Argentina se ubican en torno al promedio latinoamericano. "El costo de vida es más bajo que el de Uruguay, México y Chile (y de la mayor parte de los países desarrollados) y más alto que el de Brasil, Colombia, Honduras y Paraguay", concluyó.

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