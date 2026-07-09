J.P. Morgan advirtió que el programa financiero de 2027 puede sufrir "estrés" en caso de polarización electoral + Agregar ámbito en









El banco sostuvo que las elecciones del año que viene pueden llevar a una reducción en el financiamiento previsto, que debería cubrirse con más compras del Tesoro al BCRA.

El JP Morgan dio su parecer sobre el programa financiero presentado por el Gobierno. @JPMorgan

El banco JP Morgan aseguró que el programa financiero presentado por el Gobierno para 2027 puede sufrir estrés en caso de polarización electoral. Eso llevaría a incrementar el peso sobre las compras del Tesoro al BCRA, lo cual requiere de una aceleración en la acumulación de reservas.

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Según expuso el Gobierno esta semana, las necesidades para lo que resta de 2026 llegan a u$s19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento obtenidas suman u$s22.900 millones. Para afrontar dichas obligaciones, el Gobierno prevé cinco fuentes de financiamiento: las compras de divisas al BCRA, la emisión de deuda en el mercado local, nuevas privatizaciones, financiamiento bilateral y préstamos con garantía de organismos internacionales.

“Los supuestos para el resto de 2026 lucen factibles y, en términos generales, alineados con nuestro escenario base”, consideró JP Morgan en su último reporte a clientes. Y acotó: “El excedente proyectado de u$s3.700 millones en 2026 proporciona un colchón frente a las importantes necesidades de financiamiento estimadas para 2027".

Las elecciones pueden poner en jaque el programa financiero del Gobierno Para 2027, el Gobierno afrontará obligaciones por u$s24.900 millones y prevé obtener financiamiento por el mismo monto, principalmente proveniente de las emisiones de deuda local, las compras al BCRA y los desembolsos de organismos internacionales (excluyendo al FMI). En ese marco, para JP Morgan "estos supuestos son consistentes con un escenario en el que el presidente Milei mantiene una sólida ventaja competitiva sobre el candidato opositor a lo largo del ciclo electoral”.

“En un escenario electoral más polarizado, sometemos a estrés los principales supuestos del programa, reduciendo la emisión de Bonar a u$s2.500 millones (desde u$s5.000 millones) , las privatizaciones a u$s1.000 millones (desde u$s1.500 millones) y el financiamiento de organismos multilaterales (excluido el FMI) a u$s3.500 millones (desde u$s4.200 millones)", precisó el banco de inversión.

De este modo, sostuvieron que la brecha restante probablemente debería cubrirse mediante mayores compras de dólares del Tesoro al BCRA, que ascenderían a u$s10.700 millones, frente a los USD 4.900 millones contemplados en el escenario base del Gobierno.