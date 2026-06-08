Martín Nahra: "La experiencia del huésped es prioritaria y por eso se brinda un servicio diferencial"

El gerente de Comunicaciones para Argentina de Ski Portillo resaltó que se viene una buena temporada de invierno durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre turismo.

El gerente de Comunicaciones para Argentina de Ski Portillo, Martín Nahra, anticipó una auspiciosa temporada de invierno durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre turismo.

El gerente de Comunicaciones para Argentina de Ski Portillo , Martín Nahra , anticipó una auspiciosa temporada de invierno para los amantes del esquí durante su participación en el segundo panel de Ámbito Debate sobre turismo: Business & Travel Experience.

Durante la charla, moderada por la periodista de Ámbito, Andrea Glikman , Nahra presentó a Ski Portillo como “un hotel con más de 75 años que está en Chile, a un kilómetro de la frontera con Mendoza ” y destacó: “Es un producto que, al ser tan tradicional, la experiencia la tiene de la misma manera hace muchísimo tiempo”.

“ Si bien se va aggiornando e incorporando cosas, básicamente la experiencia es vivir la montaña desde adentro . El centro de esquí está ubicado en el medio de la Cordillera de Los Andes , con vista a la Laguna del Inca , y está disponible para los huéspedes, que salen del hotel literalmente esquiando”, profundizó.

Pensando en la cercanía de las vacaciones de invierno , agregó: “Tiene otra cosa que en hotelería es difícil de encontrar. Es un hotel para algo más de 400 pasajeros y tiene más de 450 empleados. La relación de staff y huéspedes es más de uno a uno, lo cual brinda un servicio diferencial ”.

De la recuperación a una temporada de invierno auspiciosa

Ante la inminencia de la temporada de invierno, que comenzará el próximo domingo 21, Nahra repasó que “los pronósticos de nieve prevén que El Niño va a generar más precipitaciones, por lo que se espera mayor caída de nieve que temporadas anteriores”.

Sobre el mercado argentino, indicó que “después de la pandemia viene en franca recuperación, con mucha gente desde Mendoza” y relató que en 2025 “la ocupación de argentinos en el hotel cerró en 20%, quedando en tercer lugar, por detrás de Estados Unidos y Brasil”.

Martin Nahra

El referente de Ski Portillo agregó: “Trabajamos fuerte los espacios donde el argentino más concurre que son las puntas de la temporada. Fines de junio, la última semana de agosto y todo septiembre, cuando tenemos la promoción de que si viene una familia van dos adultos y dos chicos, uno no paga. Entonces, las familias que tienen chicos en colegios bilingües que adoptaron tomarse una semana en septiembre, deciden no ir en temporada alta para aprovechar ese lapso con un chico sin cargo”.

Otro punto fuerte del centro es para aquellos que busquen esquiar. “La experiencia del huésped es prioritaria y el hotel maneja la venta de ticket/día. Entonces, si está llena la ocupación, probablemente no venda ticket día para priorizar que el volumen de esquiadores sea de los huéspedes, que es muy probable que se cansen de esquiar porque no hay mucho tiempo de espera en las pistas para recuperar energía”, destacó.

Un punto tradicional con actividades para toda la familia

Nahra definió a Ski Portillo como “un centro de esquí muy tradicional” y destacó que “este año fue elegido, junto con Cerro Catedral, como los únicos dos de Sudamérica dentro de los 20 recomendados” y afirmó que “está operado por la familia Purcell desde siempre”, al recordar que “Henry Purcell llegó cuando tenía 24 y hoy tiene 93 y hoy, junto a su hijo Miguel, los vas a encontrar toda la temporada mirando que todo funcione”.

Sobre las bondades del lugar, comentó que “tiene cerca de 36 pistas, con niveles de principiante, intermedio y avanzado, con lo cual es probable que no se choquen los niveles al esquiar”, mientras que “tiene escuela para niños y para adultos”.

A la par, valoró los servicios y sostuvo que “es comparable con cruceros, porque todo funciona dentro del hotel”, al destacar: “Tiene cancha de fútbol, de básquet, de tenis, pileta climatizada, spa, gimnasio, cine, bar y disco”. Finalmente, resaltó el menú a la carta con opciones para todos: “Siempre digo que venís por la nieve y volvés por la gastronomía”.

Más allá de ser una opción pensada para las familias, Nahra contó que además “se hacen actividades de team building y en contratemporada, a pesar de que el perfil del hotel no es de convenciones ni de eventos”, aunque aclaró: “Siempre buscamos que ninguna acción dentro del hotel intervenga de una manera muy directa con el bienestar y el placer del pasajero que está de vacaciones”.