Nicolás Kreplak defendió al IOMA y pidió aprobar dos proyectos clave para reorganizar el sistema de salud bonaerense

El ministro de Salud defendió la situación financiera de la obra social bonaerense, atribuyó sus dificultades al contexto nacional y presentó indicadores para respaldar su diagnóstico. Además, pidió el acompañamiento legislativo para crear el Sistema Integrado de Salud y una sociedad del Estado para la producción pública de medicamentos.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , pidió este lunes a la Legislatura que apruebe los dos proyectos de ley impulsados por el gobernador Axel Kicillof para reorganizar el sistema sanitario y crear una sociedad del Estado para la producción pública de medicamentos , al tiempo que defendió la situación financiera del IOMA y atribuyó sus dificultades al contexto nacional.

En una conferencia de prensa, el funcionario presentó la iniciativa para crear el Sistema Integrado de Salud Bonaerense, con el objetivo de establecer un marco normativo que articule al sector público, privado y de la seguridad social, además de ordenar el funcionamiento de los distintos niveles de atención.

"No hay un marco jurídico que organice el sistema y eso genera fragmentación" , sostuvo Kreplak, quien recordó que la propuesta se apoya en los avances del Plan Quinquenal de Salud que impulsa la Provincia desde hace cuatro años.

El ministro afirmó que el proyecto cuenta con el consenso de los municipios y pidió que el debate legislativo se desarrolle "con seriedad", al advertir que "la salud es demasiado compleja para convertirse en un espacio de especulación política".

La segunda iniciativa propone la creación de un laboratorio estatal para fabricar, comprar y vender vacunas, insumos médicos y fármacos con el objetivo de incidir en los precios del mercado y garantizar el acceso.

"Es la tercera vez que presentamos este proyecto y esperamos contar con apoyo legislativo. Este gobierno triplicó su capacidad de producción, pero tenemos un techo porque el laboratorio Tomás Perón tiene una organización administrativa que el resto del país abandonó hace 30 años y e necesita agilidad administrativa", explicó. En ese sentido, señaló que provincias como Santa Fe, Córdoba y San Luis ya cuentan con modelos similares y expresó su expectativa de que la Legislatura acompañe la iniciativa.

Defensa del IOMA

Durante la conferencia, Kreplak también respondió a los cuestionamientos sobre el funcionamiento del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y aseguró que existe una "mentira cotidiana" en torno a la situación de la obra social.

Según planteó, el escenario responde al deterioro del sistema sanitario nacional, con obras sociales desfinanciadas, aumentos de costos médicos por encima de la inflación y una mayor demanda de prestaciones.

Para respaldar ese diagnóstico, el ministro exhibió una serie de indicadores que muestran que, mientras los medicamentos del PAMI aumentaron en promedio un 577% desde la desregulación del mercado farmacéutico, el gasto de bolsillo de los afiliados de IOMA creció un 256%, ya que la obra social absorbió parte de esos incrementos para sostener la cobertura.

También aseguró que, mientras las dispensas de medicamentos del PAMI cayeron un 25% entre el primer semestre de 2024 y el mismo período de 2025, en IOMA aumentaron un 11%, una tendencia que, según sostuvo, continúa durante este año.

El ministro sostuvo que IOMA registra un déficit mensual de alrededor de $23.000 millones y explicó que la Provincia subsidia parte del financiamiento de los afiliados municipales, además de afrontar el impacto de la incorporación de personas que dejaron el PAMI o no pudieron sostener una prepaga.

Como ejemplo, detalló que San Isidro, con 8.293 afiliados municipales, genera un déficit anualizado de más de $1.099 millones para la obra social, mientras que Rauch registra un rojo cercano a los $888 millones, debido a que el consumo de prestaciones supera los aportes que realizan esos distritos.

Pese a ese escenario, aseguró que IOMA incrementó las consultas médicas, estudios, prótesis y la cobertura de medicamentos de alto costo, al tiempo que remarcó que la obra social "da cada vez más respuestas" a sus afiliados.

Más demanda en hospitales públicos

Consultado por el aumento de los casos de influenza y tuberculosis en la provincia, Kreplak sostuvo que el crecimiento de las enfermedades respiratorias es el esperado para esta época del año y afirmó que la campaña de vacunación permitió mantener los casos de bronquiolitis por debajo de temporadas anteriores.

No obstante, reconoció que las guardias atraviesan un período de alta demanda, situación que atribuyó también al aumento de pacientes provenientes del PAMI y de personas que perdieron cobertura de medicamentos o prestaciones nacionales.

En ese marco, volvió a responsabilizar al Gobierno nacional por el escenario sanitario y afirmó que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, "no entregó una sola ambulancia", además de recortar prestaciones y medicamentos.

"Hay que defender la salud como un derecho", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chubyleguizamon/status/2071601000398409754?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Mala intención, @kreplak ? Mala intención es ignorar a los miles de bonaerenses que deambulan por clínicas porque les cortaron las prestaciones. Desinformación es creer que el IOMA funciona bien. Soy afiliado voluntario al IOMA y sufro lo mismo que el resto de los afiliados:… pic.twitter.com/bvw1yuWHqz — Marcelo Leguizamón Brown (@chubyleguizamon) June 29, 2026

Tras la conferencia, desde la oposición salieron a cuestionar las afirmaciones del ministro sobre la situación del IOMA. El senador provincial Marcelo "Chuby" Leguizamón (Hechos), quien se definió como afiliado voluntario de la obra social, rechazó el diagnóstico oficial y sostuvo que "el Excel del escritorio del ministro no resiste un minuto de calle". Además, afirmó que los afiliados enfrentan demoras en la atención, falta de medicamentos y recortes en las coberturas, y reclamó que las autoridades concurran a la Legislatura para brindar explicaciones sobre el funcionamiento de la obra social.