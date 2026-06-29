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29 de junio 2026 - 09:34

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 29 de junio en el Mundial 2026

argentina en alabama @seleccionargentina
Por X: @Argentina

La Albiceleste modificó su rutina tras vencer a Jordania y evitó entrenarse en medio de una intensa ola de calor en Kansas City.

La selección argentina modificó su planificación tras la victoria ante Jordania y este domingo no realizó el entrenamiento que tenía previsto en Kansas City. En cambio, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni dispuso una jornada de descanso y recuperación en el hotel, con el objetivo de que el plantel llegue en las mejores condiciones al duelo de 16avos de final frente a Cabo Verde.

La decisión también estuvo influida por la intensa ola de calor que afecta al centro de Estados Unidos. Sobre Kansas City rige una alerta por temperaturas extremas, con índices térmicos que podrían superar los 40 °C durante gran parte de la semana, un escenario que obliga a extremar los cuidados para evitar golpes de calor y otros problemas físicos.

Además del descanso, Scaloni modificó la logística habitual de la Selección para la previa del próximo compromiso. El plantel se entrenará el miércoles en Kansas City y luego viajará hacia Miami, un día antes de lo que había ocurrido en los partidos disputados en Dallas. Allí enfrentará a Cabo Verde el viernes, en un encuentro que también se jugará bajo altas temperaturas.

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Miami, tierra prometida

Por Diego "Chavo" Fucks

hinchas argentinos hinchada argentina

Miami me trae a la cabeza dos recuerdos iniciales, saliéndome por un segundo de Leo Messi, David Beckham, Inter Miami y los videos de Real Estate de Claudia Albertario: Don Johnson y David Caruso. El primero, figura fundamental de Miami Vice (o División Miami, en la vieja TV de aire argentina), gran generador de suspiros femeninos en aquellos años de la juventud y cantante de un lento legendario llamado “Tell It Like It Is”, a comienzos de los 90.

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Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026: día, horario, dónde se juega, estadio y TV

argentina cabo verde

La Selección argentina afrontará este viernes 3 de julio su primer compromiso de eliminación directa en el Mundial 2026, cuando se mida ante Cabo Verde por los 16avos de final. El encuentro comenzará a las 19 (hora argentina) y se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso en la defensa del título.

Después de completar una fase de grupos perfecta, con victorias sobre Argelia, Austria y Jordania, la Albiceleste llega como una de las candidatas al título. Enfrente estará una selección que se convirtió en la gran sorpresa del campeonato y que intentará seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.

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La FIFA se pronunció sobre la denuncia contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

cabo verde Ryan Mendes

La FIFA aseguró que tomó “con la máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada” luego de que se conociera una denuncia por violación contra Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde, a pocos días del partido frente a la Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026. El organismo confirmó que mantiene contacto con las autoridades de Nueva Zelanda, donde fue presentada la denuncia.

A través de un comunicado, la entidad explicó que cuenta con “un proceso claro” para que cualquier persona involucrada pueda reportar un incidente y remarcó que sus órganos judiciales independientes “no comentan sobre denuncias que puedan o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso”.

La FIFA evitó brindar mayores detalles sobre el caso o confirmar si abrió una investigación interna contra el futbolista caboverdiano. “La FIFA está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales”, expresó el organismo, mientras Cabo Verde continúa su preparación para enfrentar a la selección argentina el viernes.

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La Selección argentina tuvo una jornada de recuperación por el calor extremo en Kansas City antes de Cabo Verde

La selección argentina dedicó el domingo a la recuperación y evitó los entrenamientos en medio de la ola de calor que afecta a Kansas City, donde permanece concentrada tras la victoria ante Jordania. La decisión del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni coincidió con una alerta por temperaturas extremas que se extenderá durante buena parte de la semana en la región.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el índice de calor podría ubicarse entre los 40 y los 43 °C, con escaso alivio incluso durante la noche. En ese contexto, el plantel permanecerá en el hotel hasta retomar los trabajos el miércoles, antes de viajar a Miami para afrontar el duelo de 16avos de final frente a Cabo Verde.

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