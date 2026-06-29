Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 29 de junio en el Mundial 2026

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La FIFA se pronunció sobre la denuncia contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

cabo verde Ryan Mendes

La FIFA aseguró que tomó “con la máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada” luego de que se conociera una denuncia por violación contra Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde, a pocos días del partido frente a la Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026. El organismo confirmó que mantiene contacto con las autoridades de Nueva Zelanda, donde fue presentada la denuncia.

A través de un comunicado, la entidad explicó que cuenta con “un proceso claro” para que cualquier persona involucrada pueda reportar un incidente y remarcó que sus órganos judiciales independientes “no comentan sobre denuncias que puedan o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso”.

La FIFA evitó brindar mayores detalles sobre el caso o confirmar si abrió una investigación interna contra el futbolista caboverdiano. “La FIFA está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales”, expresó el organismo, mientras Cabo Verde continúa su preparación para enfrentar a la selección argentina el viernes.

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