Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 29 de junio en el Mundial 2026

La selección argentina modificó su planificación tras la victoria ante Jordania y este domingo no realizó el entrenamiento que tenía previsto en Kansas City. En cambio, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni dispuso una jornada de descanso y recuperación en el hotel, con el objetivo de que el plantel llegue en las mejores condiciones al duelo de 16avos de final frente a Cabo Verde.
Miami, tierra prometida
Miami me trae a la cabeza dos recuerdos iniciales, saliéndome por un segundo de Leo Messi, David Beckham, Inter Miami y los videos de Real Estate de Claudia Albertario: Don Johnson y David Caruso. El primero, figura fundamental de Miami Vice (o División Miami, en la vieja TV de aire argentina), gran generador de suspiros femeninos en aquellos años de la juventud y cantante de un lento legendario llamado “Tell It Like It Is”, a comienzos de los 90.