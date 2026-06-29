Carlos Bianco reveló que se contactó con Diego Santilli y le pidió que reciba a una delegación bonaerense

El ministro de Gobierno bonaerense volvió a denunciar que la deuda de Nación con la provincia asciende a 17,8 billones de pesos y criticó la parálisis en la obra pública. Dijo que le envió "una notita de amor" al flamante jefe de Gabinete.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , aseguró este lunes que el presidente Javier Milei "decidió destruir con cierta saña a la provincia de Buenos Aires" y le reclamó al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli , que reciba a una delegación de funcionarios bonaerenses "para analizar las deudas que Nación mantiene" con esa jurisdicción, el estado de "las obras paralizadas en el territorio", "repasar las necesidades y establecer un plan de trabajo conjunto con la administración nacional".

En una conferencia de prensa en la Gobernación, donde lo acompañaron el ministro de Salud Nicolás Kreplak y el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas Roberto Salvarezza , Bianco le envió a Santilli un mensaje que combinó la bienvenida formal con una advertencia de fondo: "la provincia de Buenos Aires existe en el mapa, aunque durante su paso por el Ministerio del Interior pareciera haberlo olvidado" .

"Fue ministro del Interior de 22 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero fue un cero con la provincia. Nunca nos contestó los pedidos de reuniones, ni nos atendió. Nunca hizo nada para la provincia. Se autopercibe bonaerense y quiere ser gobernador, pero para él la provincia de Buenos Aires no existe" , disparó Bianco, quien reveló que anoche le envió a Santilli "una notita de amor" por WhatsApp felicitándolo y reclamándole que reciba una delegación de funcionarios bonaerenses para "repasar las necesidades de nuestra provincia y establecer un plan de trabajo conjunto con el gobierno nacional" .

El motivo: una deuda de Nación con la provincia que el ministro cifró en 17,8 billones de pesos, con un desfinanciamiento total que trepa a 26,7 billones. "Le dije que apenas jure como jefe de Gabinete le haré llegar esta nota por los canales formales. Debe recibirnos, así como nosotros recibimos a los intendentes de todos los signos políticos" , subrayó y completó: "El gobierno nacional ha borrado el mapa de su mapa de difusión a la provincia de Buenos Aires. El problema es Milei, que decidió destruir no solo el Estado nacional, sino con cierta saña a la provincia de Buenos Aires" .

El funcionario también se refirió a la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete: "Es un capítulo terminado. Fin". Señaló que el ex vocero presidencial "generó mucho odio" por la forma en que ejerció sus funciones y apuntó que cuando pasó a ser jefe de Gabinete quedó "enchastrado" sin poder dar explicaciones sobre el origen de sus ingresos.

"No podía ya poner la carita en conferencias", dijo. Citó además las propias palabras de Patricia Bullrich, quien señaló que Adorni "impedía que se siga llevando adelanta la gestión nacional y, sobre todo, el tratamiento de proyectos en el Congreso Nacional". Con todo, destacó que "no dejaron de apañarlo, lo siguen apoyando y lo victimizan".

Kreplak Bianco y Salvarezza Nicolás Kreplak, Carlos Bianco y Roberto Salvarezza, en la conferencia de prensa de la provincia de Buenos Aires.

La interna que llegó hasta el Senado

La conferencia se produjo en un contexto de tensión creciente dentro del peronismo bonaerense, donde las disputas entre el espacio del gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo duro empezaron a derramar en diferentes ámbitos. En el Senado provincial, que había acumulado casi siete meses sin sesionar, los senadores Sergio Berni y Mario Ishii -ambos alineados con el kirchnerismo- protagonizaron un cruce con la vicegobernadora Verónica Magario que dejó en evidencia el nivel de fractura interna.

En la sesión del jueves pasado, Ishii había pedido el tratamiento de proyectos sobre emergencia alimentaria y sanitaria, y al serle negados apuntó directamente contra Kicillof: dijo que lo había invitado a recorrer el Conurbano para ver la crisis en hospitales y comedores, y que el gobernador no lo había hecho. Berni salió en su defensa y recordó que tanto Kicillof como Magario debían sus cargos a Cristina Fernández de Kirchner.

Kicillof MDF La tensión entre Axel Kicillof y el cristinismo quedó expuesta la semana pasada, en un dura sesión en el Senado bonaerense.

El gobernador buscó frenar la escalada. El viernes convocó a los referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en La Plata y les pidió no responder a las provocaciones ni profundizar el conflicto. La estrategia del kicillofismo es evitar que la interna consuma el espacio político que, según entienden, debería estar enfocado en construir una alternativa al gobierno de Javier Milei.

Es el mismo criterio que Bianco tradujo en la conferencia al ser consultado por los dichos de Ishii: "Queremos agradecer la preocupación de los legisladores. Nosotros la tenemos todos los días junto con los intendentes. Trabajamos para que la población acceda a alimentación, medicamentos y atención médica. Más allá de las intenciones de cada uno, difícilmente esto se solucione con una sola ley. Hacen falta recursos que nos quitó Nación". El mensaje implícito era claro: la crisis social que denuncia el kirchnerismo existe, pero la responsabilidad es del gobierno de Javier Milei, no de la gestión provincial.

Balance económico y el rechazo al super RIGI

Bianco también presentó un balance de los indicadores económicos nacionales que, según describió, muestran un deterioro en múltiples frentes. Sostuvo que el desempleo llegó al 7,8%, por encima del 6,9% que registraba en el primer trimestre de 2023; indicó que la informalidad laboral alcanzó el 44% y apuntó que los salarios registrados cayeron 8% en términos reales, y para los estatales nacionales la pérdida acumulada desde 2023 trepó al 17%.

A la vez, destacó que la canasta de servicios públicos "creció cuatro veces más que la inflación" y puntualizó que "la inversión cayó 11%, la industria manufacturera acumula una baja del 2,3% en el año, y el consumo retrocedió un 15% respecto de los niveles de 2023".

En ese marco, Bianco cuestionó el denominado "super RIGI". Aclaró que el peronismo no se opone en abstracto a los regímenes de promoción industrial: "Los gobiernos serios del mundo establecen esquemas de política industrial con beneficios para que los sectores se desarrollen, como se hizo en Estados Unidos, Corea y China. Pero siempre se pide algo a cambio: generar puestos de trabajo, comprar insumos a productores locales, generar desarrollo". La diferencia con la variante oficialista, según el ministro, es que el super RIGI entrega beneficios sin exigir ninguna contrapartida. "Se regala plata a los sectores y no se les pide nada a cambio", concluyó.