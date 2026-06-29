La advertencia de Nicolás Tagliafico antes del cruce con Cabo Verde: "Va a ser durísimo"

El defensor argentino valoró al próximo rival y avisó que la Selección deberá estar concentrada para evitar sorpresas en el Mundial.

Tagliafico destacó la importancia de no confiarse ante un rival que hizo historia en su primer Mundial.

Nicolás Tagliafico analizó el cruce de la Selección argentina ante Cabo Verde y dejó un mensaje de cautela antes del inicio de la etapa eliminatoria del Mundial 2026. El lateral remarcó que el equipo no debe confiarse y que deberá preparar el partido con la misma seriedad de siempre.

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Luego del triunfo por 3-1 ante Jordania , resultado que le permitió a Argentina cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y como líder del Grupo J, el defensor explicó que el plantel ya dejó atrás la primera ronda y que toda la atención está puesta en el próximo encuentro.

“Ya vi que salió todo el cuadro. No nos podemos ir tan lejos porque las sorpresas siempre aparecen en el Mundial. Ya aparecieron sorpresas. Entonces tenemos que enfocarnos en el próximo partido, que va a ser durísimo”, expresó Tagliafico.

El mensaje del lateral va en la misma línea que el que transmitió Lionel Scaloni durante el torneo: evitar cualquier tipo de relajación después de una primera etapa en la que la Albiceleste ganó sus tres partidos y mostró una imagen sólida.

Cabo Verde será el próximo desafío de la Albiceleste en el camino hacia los octavos de final.

La advertencia sobre Cabo Verde

Con el camino de eliminación definido, Argentina ya conoce que su próximo rival será Cabo Verde, una de las grandes apariciones de la Copa del Mundo. El seleccionado africano disputa por primera vez un Mundial y logró avanzar tras terminar segundo en el Grupo H.

El equipo caboverdiano consiguió un resultado histórico al mantenerse invicto frente a España, Uruguay y Arabia Saudita, tres rivales con mayor experiencia internacional. Aunque no sumó victorias, su orden defensivo y su intensidad le permitieron alcanzar una clasificación inesperada.

Tagliafico destacó justamente ese aspecto y pidió no mirar la diferencia de nombres entre ambos equipos. “Lo vimos a Cabo Verde. Es un rival que si no lo trabajamos bien vamos a sufrir”, sostuvo el defensor argentino.

La Selección enfrentará al conjunto africano el viernes 3 de julio en Miami, en un partido que definirá quién continúa en carrera rumbo a los octavos de final del Mundial.

argentina cabo verde La Selección argentina ya piensa en Cabo Verde y Tagliafico lanzó una advertencia antes del cruce

El regreso del lateral, una buena noticia para Scaloni

Además del análisis sobre el rival, Tagliafico también vivió una jornada importante desde lo personal. El lateral volvió a jugar después de superar una molestia muscular que lo había dejado afuera de los primeros partidos del torneo.

Ante Jordania fue titular, disputó los 90 minutos y dejó una respuesta física positiva, algo que le suma variantes al cuerpo técnico de Scaloni para la etapa más exigente del campeonato.

El defensor aparece nuevamente como una opción importante en la estructura del equipo, justo cuando Argentina empieza a transitar los partidos donde cada detalle puede definir la continuidad en la Copa del Mundo.