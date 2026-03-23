Carolina Dal Bo: "La eficiencia energética no es solo un cambio de sistema, sino un cambio de cultura"

La gerenta de Sustentabilidad de Aeropuertos Argentina , Carolina Dal Bo , destacó el cambio cultural de la empresa con la mira puesta en la eficiencia energética , al encabezar el tercer panel de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible .

En la cita, que contó con la moderación de la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman , Dal Bo destacó que Aeropuertos Argentina tiene “u na estrategia de sustentabilidad que está basada en tres grandes pilares ”.

“El primero, el más duro, tiene que ver con la gestión del dato . Pasamos de generar un reporte a manejar datos desde lo normativo. Tenemos arriba una casa matriz que es Corporación Americas Airports, que reporta a la Unión Europea, por lo que tenemos que reportar indicadores normativos”, detalló.

Y prosiguió: “Por otro lado, tenemos un área que es más de inversión social que impacta en el negocio . Tiene que ser una retroalimentación entre lo que aportamos y cómo eso aporta a nosotros. Programas como WIATT , que promueve el desarrollo de mujeres y su ingreso a la industria desde 2019, con el que venimos dando unas 500 becas”.

A su vez, planteó como tercer eje el turismo sostenible. “ Somos una industria turística y es importante que el turismo sea sostenible , porque habla de temas ambientales, de gobernanza y de cómo necesitamos impactar en los destinos que operamos. Tenemos 37 aeropuertos en Argentina y trabajamos cara a cara con cada comunidad”, repasó.

Transición energética y buenas prácticas

Por otra parte, Dal Bo calificó a la transición energética como “uno de los temas más importantes” y recordó que Aeropuertos Argentina “empezó un recorrido hace cuatro años con la compra de energías limpias y hoy podemos decir que el aeropuerto de Ezeiza consume 100% energía renovable con su terminal de carga y Aeroparque consume aproximadamente 50% de energía renovable”, precisando que “si lo vemos a nivel país, entre el 55% y el 60% de la energía que consumen las terminales aeroportuarias son de origen renovable”.

Carolina Dal Bo

“A eso se suma todo el cambio en tecnología y certificaciones a nivel eficiencia energética que llevamos adelante. El año pasado certificamos en cuatro aeropuertos con la ISO 50.001 y en lo que va de este año ya avanzamos con la Terminal de Cargas de Ezeiza, en Comodoro Rivadavia, Mendoza, San Juan y San Fernando”, agregó.

En ese sentido, apuntó a una modificación empresarial. “Estamos llevando la generación de buenas prácticas a todo el personal, porque entendemos que la eficiencia energética no es solo un cambio de sistema, sino un cambio de cultura”, resaltó la referente de Aeropuertos Argentina.

Y resaltó: “También empezamos a medir el tipo de energía de nuestros proveedores y eso nos acerca a identificar oportunidades de mejora y encontrar nuevas maneras de ser eficientes en nuestras operaciones. Es un camino largo que recién empieza, pero es importante el enfoque que le da la empresa”.

La eliminación de los plásticos

Con respecto a la actuación de Aeropuertos Argentina, Dal Bo recordó que desde 2022 se propuso eliminar los plásticos de un solo uso. “No es reciclar, sino que no existan dentro del sistema. Desde ese momento trabajamos con especialistas en distintos ejes, desde gastronómicos hasta grandes stakeholders”, repasó.

A partir de esta acción, “hoy tenemos más de 800 toneladas de plástico que ya no están dentro del sistema”, confió y explicó: “Buscamos llevar esto a la vida diaria de nuestros pasajeros porque impacta en nuestros negocios y destinos”.

Reducción de huella de carbono

Al mismo tiempo, la referente de Aeropuertos Argentina señaló que “para este año el objetivo más significativo es el que tiene que ver con lo normativo” y anticipó que la firma busca “incorporar el soft tower y medir 266 indicadores para achicar la brecha de cada equipo en cuanto al cumplimiento de la norma”.

A la vez, precisó que la empresa “está llevando adelante la medición de la huella de carbono en 12 aeropuertos” y apuntó: “Aspiramos a ir a un nivel 3 en seis aeropuertos grandes como Ezeiza, Córdoba, Aeroparque, Mendoza, Iguazú y Comodoro Rivadavia”.