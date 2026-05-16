Santiago Caputo y el Gordo Dan apuntaron contra Martín Menem por una cuenta anónima

El asesor presidencial y Daniel Parisini acusaron al titular de Diputados de difundir una publicación crítica contra el oficialismo.

Martín Menem y Santiago Caputo quedaron en el centro de un nuevo capítulo de la interna libertaria.

El nuevo episodio se desató luego de que una publicación con cuestionamientos contra el Gobierno, difundida originalmente por una cuenta de Instagram identificada como @ciberperiodista, fuera compartida desde un perfil atribuido al propio Martín Menem , según las capturas que circularon en redes.

El señalamiento partió de Santiago Caputo , quien publicó capturas para sostener que el contenido opositor habría sido reenviado desde una cuenta vinculada al titular de Diputados. El caso tomó repercusión porque, al compartir un enlace de Instagram en X, la plataforma puede abrir una pestaña que muestra el usuario desde el cual se envió el material si la sesión permanece iniciada.

Según esa explicación, el link habría dejado expuesto que la publicación fue distribuida desde una cuenta asociada a Menem . Minutos después, el perfil que había compartido el contenido fue eliminado, lo que alimentó todavía más las acusaciones del sector caputista.

Caputo reaccionó con dureza y sostuvo que la eliminación de la cuenta confirmaba el vínculo con ese espacio. En su mensaje, además, utilizó un insulto discriminatorio contra sus rivales internos.

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A la ofensiva también se sumó Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, uno de los referentes de Las Fuerzas del Cielo. El streamer y militante libertario se burló del supuesto descuido y profundizó el cruce contra el sector de Menem.

Una interna libertaria cada vez más expuesta

El enfrentamiento entre las distintas tribus de La Libertad Avanza no es nuevo. En los últimos meses, las disputas entre el armado digital vinculado a Caputo y los dirigentes alineados con Karina Milei quedaron expuestas en redes, con acusaciones cruzadas, chicanas públicas y pases de factura.

Uno de los antecedentes más fuertes se produjo luego de que la Justicia citara a indagatoria a once usuarios de redes sociales por presuntas amenazas contra Sebastián Pareja, dirigente cercano a la secretaria general de la Presidencia. Ese caso volvió a tensar la relación entre los sectores internos del oficialismo.

En ese contexto, Parisini había cruzado a la diputada Lilia Lemoine, titular de la comisión de Juicio Político, después de que la legisladora sugiriera que quienes no respaldaban a Pareja debían dejar de seguir al presidente Javier Milei en redes sociales. El Gordo Dan le respondió entonces que no tenía autoridad para expulsar a militantes del espacio libertario, en una discusión que volvió a mostrar la fractura entre los grupos que integran el oficialismo.

Karina Milei y Caputo, una pulseada por áreas sensibles

Karina Milei avanzó en los últimos días sobre áreas de influencia de Santiago Caputo, en medio de la pelea por el control político dentro del Gobierno.

Uno de los movimientos más relevantes fue la designación de Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. Con ese nombramiento, un dirigente de confianza de la hermana presidencial quedó en una posición clave para supervisar las acciones y los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Ese organismo está bajo la conducción formal de Cristian Auguadra, un funcionario vinculado al esquema de poder de Caputo. Por eso, la llegada de Pareja a la bicameral fue leída como un nuevo avance del karinismo sobre una estructura sensible para el asesor presidencial.