La educación y la mirada a largo plazo como ejes de la sostenibilidad

La gerenta de Sustentabilidad de Pan American Energy ( PAE ), Daniela Antoci ; el country HSE manager de ABB Argentina, Uruguay y Paraguay , Héctor Pelecanachis ; y el director ejecutivo de Conciencia , Juan Manuel Fernández Alves Dacunha , participaron del primer panel de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible .

Durante el evento, que contó con la moderación del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , realizado en las oficinas de Dow Argentina , sede Catalinas, se planteó la importancia de la educación y el concepto de sostenibilidad como un camino hacia la rentabilidad .

En el inicio de la charla, Antoci destacó que “para PAE la sustentabilidad no es un área aislada, sino que va mucho más allá, es una forma en la que trabajamos y que es transversal a nuestras operaciones, porque nuestro foco es el desarrollo productivo, local y social”.

En ese sentido, habló de “ una mirada de largo plazo , con concesiones de 20 o 30 años” y precisó que “la forma en la que solemos medir nuestras acciones e impactos es con articulación público-privada y del tercer sector, que nos permite un alcance mucho más alto en terreno”.

“Un ejemplo muy claro es que hace dos semanas inauguramos el Parque Solar Los Chihuidos que queda a 3 horas y media de Neuquén capital y no tenía luz 24 horas. A través de la escucha activa y entender las problemáticas, PAE hizo el parque, el gobierno el tendido y el pueblo pudo tener luz 24 horas”, graficó.

La gerenta de Sustentabilidad de Pan American Energy (PAE), Daniela Antoci 2 La gerenta de Sustentabilidad de PAE, Daniela Antoci, planteó la importancia de mirar a largo plazo.

A su turno, Fernández Alves Dacunha mencionó a Conciencia como “una asociación civil que tiene 44 años y nace por un grupo de mujeres que se plantearon a quienes ocupaban el Poder Legislativo en la última dictadura militar y plantearon que Argentina necesitaba transicionar a un sistema democrático y se hicieron cargo del desafío del momento, con talleres de voto y acompañando a partidos políticos en la fiscalización”.

“Ese ADN está muy presente en la actualidad de combinar la incidencia pública con trabajo en territorio. Estamos convencidos de que la educación sigue siendo el principal motor de cambio de la Argentina”, planteó y recordó el mensaje del papa Francisco acerca de que “no hay argentinos descartables”.

“Eso está muy presente en la forma en que entendemos el impacto social. Todos tienen interese, motivaciones propias y por sus condicionamientos de origen algunos ven mucho más limitado el desarrollo. Por eso, primero tenemos que identificarlo y después llevarlo adelante. Cuando a esos chicos se les da atención, acompañamiento y oportunidades, es increíble lo que pueden lograr, como terminar la secundaria y pensarse primera generación de estudiantes universitarios”, agregó, para luego definir su mirada a futuro: “Los cambios no se producen en una hora y media en un taller, sino acompañando durante muchos años. De eso se trata también lo que viene en sustentabilidad y tenemos que discutir como país”.

Por su parte, Pelecanachis resaltó a ABB como una empresa suizo-sueca que tiene 110.000 personas a lo largo del mundo, es líder en tecnología de energía y automatización y tiene 470 personas en la región. “En Argentina lleva más de 100 años establecida, con operaciones de servicios y proyectos y una planta de producción en Tucumán donde fabricamos llaves térmicas, contactores e interruptores diferenciales”, agregó.

“En cuanto a sustentabilidad, a nivel global tiene que ver con salud, seguridad y medio ambiente. Al ser tan extensa y diversidad cultural, se estableció un sistema global, que se llama ABB Way, con diversidad de países pero una sola línea en cuanto a sustentabilidad”, apuntó.

Con la educación como norte

Antoci planteó un trabajo en cuatro ejes: educación y cultura; salud y deporte; ambiente; y desarrollo local. “La educación para nosotros es la base de la transformación social y, si uno la piensa como una pirámide, hay que trabajar los cimientos, que son los temas de alfabetización. Venimos trabajando en un plan integral que fue un lineamiento de la Secretaria de Educación de la Nación y trabajamos junto con la provincia de Chubut para alcanzar a los tres niveles educativos desde 2024 hasta 2027, con 72.000 alumnos y más de 5.000 docentes”, precisó.

La referente de PAE mencionó además un proyecto en el que existe un trabajo conjunto con Conciencia, el programa de becas Gregorio Álvarez. “Es una iniciativa de la provinciade Neuquén y PAE fue la primera empresa en ser socia porque tiene lineamientos y bases que compartimos. Esto nos hizo unir nuestro expertise y sumar actores relevantes para poder potenciarlo”, valoró.

A la par, puso en foco la reciente inauguración el pasado lunes del Instituto Vaca Muerta. “PAE es socia en este proyecto de industria donde están todas las empresas operadoras y de servicio y en el cual se busca formar a los futuros técnicos del mañana”, indicó y contrapuso: “Se está pensando en que sean 2.000 o 3.000 jóvenes por año y ya hubo 17.000 inscriptos, por lo cual hay un gran potencial y hay que formar el talento”.

En la misma línea, Fernández Alves Dacunha se refirió a la importancia de “conocer y entender el territorio”. “Tenemos 42 proyectos en 21 provincias y trabajamos en 245 localidades. En el programa de becas, la alianza es para brindar tutoría a estudiantes de nivel primario y secundario en contextos rurales y universitarios de toda la provincia”, precisó.

el director ejecutivo de Conciencia, Juan Manuel Fernández Alves Dacunha (2) el director ejecutivo de Conciencia, Juan Manuel Fernández Alves Dacunha, llamó a "entender el territorio".

Y trajo a la mesa el concepto de capilaridad. “Si vemos los datos de por qué un joven en Argentina abandona los estudios secundarios o superiores, el factor económico no es el que más pondera, sino que tiene que ver con contextos educativos y problemas para administrar el tiempo, falta de motivación o conflicto con el trabajo. Y muchas veces la familia no tiene el capital social para poder brindar el acompañamiento que sostiene las trayectorias”, planteó, para luego definir que “solo con transferencia económica no hay buenos resultados de terminalidad”.

“Yendo al programa Porvenir en Misiones, tiene una línea de becas para escuelas EFAs, que son albergues donde los chicos van 15 días a dormir y después vuelven 15 días a sus casas por las distancias. Tenemos 260 becas y hay que pagar un cánon para que los chicos puedan alimentares y dormir. Pero si fuéramos solamente a transferir dinero, posiblemente esas trayectorias no se sostendrían”, repasó.

El trabajo de la comunidad es otro factor clave. “Hace muy poquito terminamos un aula satélite en Misiones que construyeron los padres porque necesitaban un espacio más cerca de El Soberbio. Eso sería imposible identificarlo desde Buenos Aires. Hay que tener los pies en la tierra y conversar con las comunidades”, resumió el referente de Conciencia.

La cultura de la seguridad para prevención

En tanto, Pelecanachis puso de relieve la cultura de la seguridad con tres ejes: “procesos, liderazgo y tecnología”. “En seguridad, tenemos un sistema que se basa en la colaboración mutua entre todo el personal, que hace que haya una participación activa en la prevención mediante reportes”, precisó.

El referente de ABB llamó a “anticiparse a lo que va a ocurrir y no esperar a que ocurra”. “Se busca que cuando una persona detecta una situación de peligro, la notifique y la neutralice. Es decir, que sea la que la corrija y reporte. Esto hace que haya un sentido de la prevención muy amplio y la siniestralidad baje”, valoró.

A la par, sacó chapa de un interesante récord. “Tenemos más de cinco años sin incidentes con pérdida de días”, aseguró y aclaró que “no son accidentes, porque eso sería algo que no se puede evitar y el 95% de las situaciones se dan por comporatmientos, con lo cual se pueden evitar con este sistema y la conciencia del personal”.

La sustentabilidad a través del tiempo

Pelecanachis contó que lleva 50 años en la empresa y dio testimonio de que “la sustentabilidad es algo que fue creciendo”, comparando que “en seguridad e higiene, que era la vieja denominación, costaba mucho implementar todo esto, más allá de que la legislación estaba desde 1972”.

“Llevó años, no es que logramos estos indicadores de a noche a la mañana. Trabajar sobre la cultura de seguridad es algo muy duro y hay que convencer a la gente de que es importante que vuelva a su casa como vino y además que tenga empatía con el compañero”, precisó.

A la par, destacó que ABB está alineado con la agenda 2030 y puso como ejemplo la planta de Tucumán. “Tenemos paneles solares que generan el 30% de la energía y el resto se compra energías renovables. Además, fue la tercera planta a nivel global en certificarse en un programa interno que se llama Mission to Zero, que busca la reducción paulatina del consumo energético y de la generación de residuos”, afirmó.

Antoci, con 18 años en PAE, recordó que anteriormente la sustentabilidad “se encontraba fuera de las empresas y estaba tercerizado por lo general a organizaciones de la sociedad civil”, mientras reflexionó: “Hoy está dentro de la compañía, forma parte del negocio y lo atraviesa. No forma parte únicamente de un área en particular, sino que ha ganado mucho terreno dentro de las compañías”.

Fernández Alves Dacunha fue un paso más atrás y repasó que antiguamente el concepto “era solamente filantrópico, con una donación de dinero y no había demasiado compromiso con lo que se hacía, pero eso fue evolucionando y hoy a Conciencia le toca trabajar codo a codo con la empresa”.

Así, consideró que trabajar de forma sustentable “es una manera de entender el negocio” y graficó lo que ocurre con el programa El Porvenir, que busca el acceso a derechos en la ruralidad y particularmente en la producción del tabaco. “No da lo mismo producir con chicos en situación de trabajo infantil, desescolarizados, sin acceso a baño y trabajadores temporales en condiciones de hacinamiento”, repasó.

Sobre esa experiencia, explicó que “en tabaco, el momento donde se vuelve trabajo intensivo producto de la cosecha coincide con las vacaciones de verano, con las escuelas cerradas y con chicos que se quedan sin referente de cuidado en el hogar porque papá y mamá van a trabajar”. Por lo que postuló: “Entender esa realidad y que la empresa se haga cargo de abrir centros de verano, que acá entendemos como una colonia pero allá no existe, es una manera de entender el negocio”.

Acompañamiento a pymes

Antoci, a la par, destacó el Programa Pymes de PAE: “Las pequeñas y medianas empresas son el motor de las economías regionales y esta política tiene 21 años. Hoy acompañamos a más de 2.500 empresas con más de 7.200 horas de capacitación. Tenemos dos ejes que estamos potenciando, que son la internacionalización y el financiamiento”.

Por un lado, precisó que la firma “está acompañando a empresas a que busquen oportunidades en mercados globales, por ejemplo a través de ferias. Buscamos que se potencien, copien procesos e incorporen tecnología y así poder ir creciendo como Argentina”.

En cuanto al financiamiento, resaltó la alianza desde 2009 con Garantizar SGR. “Podemos ayudar a las pymes poniendo los contratos como garantía y se transformó en una metodología de trabajo con la que acompañamos a más de 500 empresas, con la que se han hecho más de 1.500 transacciones financieras y se han dado más de 13.000 millones de pesos en préstamos para acompañar el desarrollo productivo”, expresó.

Medición y monitoreo, clave para corregir desvíos

Un factor clave a la hora de hablar de sostenibilidad es el monitoreo de las variables. “Lo que no se mide no se mejora”, resumió Fernández Alves Dacunha, quien sostuvo que al iniciar un proyecto “se construye una línea de bases para entender las dimensiones del punto de partida y cuáles son los indicadores para medir el impacto, tanto para el éxito como los puntos a mejorar, porque a veces uno diseña una estrategia y los resultados no son los que uno espera y se puede corregir en el camino”.

“En nuestro programa en Misiones medimos con rigurosidad cuántos adolescentes terminan a tiempo la escuela o el año, pero el proceso puede durar cinco años y no podés esperar. Entonces, construimos el Índice de Progresión Relativa (IPR), para entender la progresión académica de un alumno antes y después del acompañamiento para tomar decisiones de dónde reforzar y de qué forma abordar la situación”.

Pelecanachis explicó que “existe un monitoreo permanente”, que por un lado “es fundamental para mantener las certificaciones de las normas ISO 14.001 (sistema de gestión ambiental), 45.001 (sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional) y adicionalmente en Tucumán la 50.001 (sistema de gestión energética)”.

el country HSE manager de ABB Argentina, Uruguay y Paraguay, Héctor Pelecanachis El monitoreo interno es esencial, según manifestó el country HSE manager de ABB Argentina, Uruguay y Paraguay, Héctor Pelecanachis.

A la par, habló de “un sistema de monitoreo interno porque, si no vas viendo los desvíos que se producen día a día, decae el interés y comienzan los incidentes de cualquier tipo. En cambio, al observarlo, podés tomar acciones inmediatas y corregir”. También consideró que “lo importante es persistir con el liderazgo de la dirección de la compañía y también de todo el personal”.

Finalmente, Antoci consideró que “la medición es fundamental y forma parte de nuestro ser”, poniendo como ejemplo el programa de becas. “Nos ayuda entender en qué territorio estamos, tener línea de base, caminar el terreno, la cantidad de becarios, la tasa de egreso y de repitencia. Es un trabajo articulado con el Estado que nos permite ver el éxito del programa”, indicó.

Nuevos liderazgos

Al poner el foco en el liderazgo sostenible, Pelecanachis afirmó que “hay nuevos líderes que van a ir surgiendo y lo esperable es que tengan conciencia del tema de sustentabilidad, pero también hay líderes que vienen con pensamientos anteriores y hay que trabajar para concientizar”.

“En ABB hay un concepto de arriba abajo y hoy hay un absoluto convencimiento de todos los mandos de la compañía. Eso hace que funcione”, destacó y apuntó que “las nuevas generaciones nos van impulsando y marcando cosas que no vemos, a pesar de estar compenetrados. Y esto va a seguir evolucionando”.

En el mismo sentido, Antoci admitió que “para nosotros fue más difícil porque fuimos creciendo con esta evolución e íbamos aprendiendo e internalizando”, mientras comparó que “las nuevas generaciones ya vienen con ese chip de entender el terreno y el respeto, tienen el camino allanado y van a generar desafíos nuevos”.

A modo de cierre, Fernández Alves Dacunha sumó como concepto la necesidad de “líderes más humanos y a distintos niveles” y graficó: “Hacen falta líderes con mirada social, como Antonia en Salta, una productora tabacalera que armó un espacio de cuidado en su finca para recibir chicos. Tenemos que promover el liderazgo humano en todos los niveles de la cadena y es un desafío a nivel país”.