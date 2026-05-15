Evitá gastos inesperados en dólares: todo lo que tenés que tener para viajar al Mundial 2026

Que no te tomen por sorpresa los imprevistos a la hora de viajar. Cuidá tu dinero cuando viajes a EE.UU.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y miles de argentinos ya empiezan a planear el viaje para vivir la máxima fiesta del fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, además de la emoción por ver a la Selección, también aparece una preocupación inevitable: el enorme gasto en dólares que implica una experiencia de este tipo .

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Entre pasajes, entradas, alojamiento, comidas y traslados internos, el presupuesto puede dispararse rápidamente. Por eso, organizar cada detalle con anticipación será clave para evitar costos inesperados y disfrutar del torneo sin sobresaltos económicos.

Además, existen gastos ocultos o situaciones imprevistas que pueden convertir unas vacaciones soñadas en un verdadero dolor de cabeza financiero. Tener toda la documentación preparada, contratar servicios adecuados y prever emergencias puede marcar una gran diferencia en el bolsillo de los viajeros.

Todo lo que tenés que tener en cuenta para evitar gastos de más en tu viaje.

Viajar a un evento internacional como el Mundial implica mucho más que comprar un pasaje y conseguir entradas. Durante una estadía en el exterior pueden surgir eventualidades como pérdidas de equipaje, cancelaciones de vuelos, accidentes o problemas de salud que generen gastos muy elevados.

En destinos como Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, una atención médica simple puede costar cientos o incluso miles de dólares. Por eso, antes de viajar conviene revisar cada aspecto del viaje y contar con respaldo ante cualquier inconveniente.

Documentación importante

Uno de los puntos fundamentales para viajar al Mundial 2026 será tener toda la documentación al día. El pasaporte vigente será indispensable para ingresar a cualquiera de las sedes del torneo, y se recomienda verificar con anticipación su fecha de vencimiento para evitar problemas migratorios.

Viajar al Mundial La falta de documentación necesaria puede generar grandes dolores de cabeza y gastos imprevistos. Imagen: IA

También será importante revisar los requisitos específicos de cada país. Estados Unidos exige autorización ESTA o visa según el caso, mientras que Canadá y México pueden solicitar documentación adicional dependiendo de la nacionalidad y el tipo de ingreso. Llevar copias digitales y físicas de los documentos más importantes puede ser muy útil ante pérdidas o robos.

Además, se aconseja contar con información de reservas, entradas a los partidos, comprobantes de alojamiento y datos de contacto de emergencia fácilmente accesibles durante todo el viaje.

Alojamiento, traslados y entradas a los partidos

Otro aspecto clave será organizar con tiempo el alojamiento y los movimientos entre ciudades. El Mundial 2026 tendrá sedes muy distantes entre sí, por lo que muchos hinchas deberán tomar vuelos internos o largos traslados terrestres para seguir a sus selecciones.

Motor Home El alquiler de un motor home puede facilitar traslados y hacer más barato el alojamiento. Imagen: Freepik

Reservar hospedajes y transporte con anticipación puede representar un ahorro importante, ya que los precios suelen aumentar drásticamente a medida que se acerca el torneo. También conviene revisar cuidadosamente las políticas de cancelación y cambios para evitar penalidades económicas inesperadas.

En cuanto a las entradas, lo recomendable será adquirirlas únicamente a través de canales oficiales para evitar estafas o sobreprecios. También es importante contemplar gastos adicionales como seguros, impuestos y cargos de servicio que muchas veces no aparecen en el valor inicial publicado.

Asistencia al viajero: clave para evitar facturas de miles de dólares

Uno de los consejos más importantes para quienes viajen al Mundial 2026 será contratar asistencia al viajero. Este servicio puede cubrir emergencias médicas, internaciones, medicamentos, pérdida de equipaje, demoras de vuelos y otras situaciones imprevistas que podrían generar gastos extremadamente altos.

Asistencia al viajero Un buen seguro puede evitar grandes dolores de cabeza y gastos imprevistos en dólares.

En países como Estados Unidos, donde el sistema de salud tiene costos muy elevados, una consulta médica o una internación breve pueden significar miles de dólares. Contar con asistencia permite recibir atención sin tener que afrontar esos montos de manera particular.

Además de la cobertura médica, muchas asistencias incluyen soporte las 24 horas, orientación en el idioma del viajero y ayuda ante problemas con documentación o equipaje. Tener este respaldo puede resultar fundamental para disfrutar el Mundial con mayor tranquilidad y evitar gastos inesperados durante el viaje.