China anunció un principio de acuerdo con EEUU para reducir aranceles

China y EEUU avanzaron en un principio de acuerdo para reducir aranceles y sostener el diálogo comercial bilateral.

China aseguró este sábado que alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para avanzar en una reducción de aranceles sobre determinados productos, tras las conversaciones que mantuvieron ambos gobiernos en Pekín. La medida apunta a descomprimir la tensión comercial entre las dos principales economías del mundo y a facilitar el intercambio bilateral en sectores estratégicos.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Comercio chino , que explicó que las partes acordaron adoptar medidas orientadas a recortar gravámenes de manera mutua, ampliar el comercio en áreas como la agricultura y establecer nuevos canales de diálogo para resolver diferencias pendientes.

Las negociaciones se desarrollaron después de una cumbre de dos días en Pekín entre el presidente estadounidense, Donald Trump , y su par chino, Xi Jinping . Desde Beijing señalaron que el entendimiento incluye avances, aunque aclararon que todavía resta definir aspectos técnicos y operativos.

Según el comunicado oficial, China tomará medidas para atender preocupaciones de Estados Unidos vinculadas con licencias de importación para plantas de carne vacuna, controles sobre importaciones de carne de ciertos estados norteamericanos y cuestiones relacionadas con el comercio agropecuario.

En paralelo, el gobierno chino ratificó su plan de adquirir aviones estadounidenses, aunque no precisó cantidades. El ejecutivo de General Electric , Larry Culp , y la directora ejecutiva de Boeing , Kelly Ortberg , participaron de la visita junto a Trump y mantuvieron encuentros con funcionarios chinos.

El diálogo comercial seguirá abierto

El Ministerio de Comercio también informó que ambos países acordaron crear una “Junta de Comercio” para sostener conversaciones permanentes y avanzar en la reducción de barreras. El propio Trump había señalado previamente que esa instancia podría derivar en recortes arancelarios por al menos u$s30.000 millones en productos considerados críticos.

Desde China indicaron además que Estados Unidos abordará reclamos de Pekín por la detención automática de productos lácteos y acuáticos procedentes del país asiático, la exportación de plantas en maceta hacia territorio estadounidense y la designación de Shandong como zona de gripe aviar altamente patógena.

Actualmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos mantiene retenidos distintos productos lácteos chinos por la presencia de melanina, y también aplica controles sobre productos acuáticos debido a la presencia de medicamentos no autorizados. Esas restricciones implican que el ingreso de esos bienes suele quedar bloqueado, salvo que los importadores puedan demostrar lo contrario.

El comunicado chino sostuvo que el resultado de las conversaciones demuestra que ambos países “pueden encontrar soluciones a los problemas a través del diálogo y la cooperación”. También remarcó que el encuentro en Pekín retomó discusiones comerciales que habían comenzado en Corea del Sur antes de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump.