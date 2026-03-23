Flavio Fuertes: "El fenómeno coyuntural no va a frenar el compromiso a largo plazo con la sostenibilidad"

El director ejecutivo del Pacto Global en la Argentina consideró que ya no se trata de un concepto opcional y alertó por “el costo de la inacción”.

El director ejecutivo del Pacto Global en la Argentina, Flavio Fuertes, consideró que la sostenibilidad dejó de ser opcional para ser algo casi mandatorio.

El director ejecutivo del Pacto Global en la Argentina, Flavio Fuertes , destacó a la sostenibilidad como un concepto que dejó de ser opcional para ser casi mandatorio, al encabezar el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible , moderado por la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman .

Fuertes explicó que Pacto Global “ es una iniciativa que impulsa las Naciones Unidas que arrancó el 2000 por impulso de un secretario general (Kofi Annan) que entendió la importancia de que las empresas se empezaran a involucrar en la agenda del desarrollo ”.

“ En ese momento no hablábamos de sostenibilidad ni objetivos de desarrollo sostenible, pero hubo un reconocimiento de la importancia de la empresa como actor que tiene impactos en lo social, ambiental y económico en personas y organizaciones con las que interactúa ”, recordó y agregó: “Se les propuso que adoptaran de manera voluntaria un decálogo de principios que incluyen el respeto a los derechos humanos, estándares laborales, cuidar del ambiente y hacer los negocios de una manera íntegra”.

Sobre la organización, destacó que “ tiene 26.00 empresas comprometidas, de las cuales 1.000 pasaron por nuestro país ” y anticipó: “ Estamos tratando de construir este movimiento para que la conducta empresarial responsable sea la manera en la que se hacen negocios en la Argentina ”.

Empresas y sostenibilidad

Al ser consultado por qué tipo de empresas se suman al Pacto Global, Fuertes aclaró que “no hay un perfil” y añadió: “Tenemos empresas muy grandes que representan un porcentaje importante del PBI de la Argentina cuando las aglutinás. Otras más medianas, nacionales, que tienen influencia importante en su territorio, porque emplean 400/500 personas. Y también tenés pymes”.

Flavio Fuertes

“Sí hay un grado de exposición a la agenda de sostenibilidad en organizaciones que tienen un vínculo muy cercano a cadenas de valor globales, como pasa con las que comercializan con la Unión Europea o son parte de la cadena de valor. Otras se exponen por eficiencia de recursos, para hacerlo de un modo eficiente”, abundó.

En cuanto a las compañías, indicó que algunas “entran por una cuestión de reputación, porque un grupo de interés les dice que no es la manera deseable de comportarse”, citando el caso de “problemas reputacionales con una marca de zapatillas en 1996, que derivó en una transformación del modelo de negocios”.

Para todos los casos, desde el Pacto Global “se busca acompañarlas porque lleva tiempo y requiere liderazgo de las personas que toman decisiones al interior de la organización”, definió Fuertes, quien consideró que la iniciativa “no es un puerto de llegada, sino de salida”, por lo que “lo primero que necesitamos es el compromiso de que vas a revisar tus políticas y procesos, no importa que estés totalmente preparado”.

Un compromiso a largo plazo

Ante una situación cambiante a nivel internacional, Fuertes no dudó en señalar que “el fenómeno coyuntural no va a frenar el compromiso a largo plazo con la sostenibilidad” y analizó: “Si sos una empresa que obtenés un crédito verde para iniciar tu proceso de transformación tecnológica para abastecerte de energía más renovable, ahí no importa la coyuntura porque es un crédito destinado a ese objetivo. Si dejás ese compromiso de largo, vas a tener un problema de acceso al mercado de capitales que te va a ser más caro”.

“El espacio se empieza a reducir para que la sostenibilidad sea algo opcional y pasa a ser casi mandatorio si querés tener la licencia social para operar o la supervivencia en el mercado como un actor en ciertos espacios”.

Liderazgo ante la inacción

Finalmente, Fuertes consideró que “el ecosistema tiene que darse cuenta de que el costo de la inacción está siendo demasiado alto para la economía argentina y sus oportunidades, ya sea por falta de regulación o de acción”, mientras sentenció: “Argentina no puede darse el lujo de llegar tarde”.

De este modo, llamó a “promover mucho más liderazgo empresarial y una calidad distinta”, para lo cual consideró necesario “trabajar más profundamente con las escuelas de negocios, que son los semilleros de los futuros líderes empresariales”.

A eso le sumó “tener pautas de política pública a largo plazo, porque los vaivenes impiden la construcción de consensos y poner como prioridad estas agendas que demandan tiempo para poder revertir”. “Nadie va a revertir la crisis climática en cuatro u ocho años. Necesitamos un plan de largo plazo donde la política acompañe y el sector empresarial asuma compromisos de reducción de emisiones de dióxido de carbono”, concluyó.