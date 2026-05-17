Interna fuera de control en La Libertad Avanza: Martín Menem criticó la "canallada de algún mala leche"

Patricia Bullrich , y gran parte del gabinete, contra Manuel Adorni . Furia de Victoria Villarruel contra Luis Petri . Martín Menem, en una presunta cruzada digital contra Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo. Javier Milei, en guerra con el PRO de Mauricio Macri. La interna de La Libertad Avanza está fuera de control después de un fin de semana de frenéticas fracturas expuestas en la primera plana del gobierno nacional que empujaron al titular de la Cámara de Diputados a dar explicaciones antes su propio bloque .

Nadie sale a mediar en esta guerra intestina en el oficialismo. Nadie regula la intensidad de los ataques cruzados ni de la operaciones internas en el gobierno nacional. Con Manuel Adorni devaluado, resignado y acorralado por la causa de enriquecimiento ilícito, con el Presidente abocado a la teoría económica y los insultos a los periodistas, no hay conducción política en el oficialismo en la ante sala de la campaña para las elecciones 2027.

La Libertad Avanza es zona liberada en términos de interna del poder . Un reflejo del daño que sufrió la conducción política de Karina Milei cuando resolvió inmolarse, y arrastrar a su hermano, con el único objetivo de sostener a Adorni en el cargo. El Gabinete se le retobó. "Así no podemos seguir" , fue la queja que recogió Ámbito de al menos dos integrantes de la cúpula del gobierno. La interna desbordó así al triángulo de hierro. Ya no se trata de Santiago Caputo en soledad cuestionando al entorno riojano y bonaerense de la secretaria general de la presidencia. La incomodidad se ramifica en el gabinete.

" No hay reacción politica . Nadie toma una decisión para salir de la crisis de Adorni. No lo echan pero tampoco lo reinstalan en la gestión o le devuelven su rol de vocero. Cada semana se toma una decisión distinta. El único objetivo por ahora es llegar al Mundial", confiesa un funcionario nacional ante la la consulta de Ámbito esta mañana. La apuesta de Javier Milei es la economía. A pesar del escenario de caída del consumo y de la recaudación, el Presidente apuesta a un cambio en la curva inflacionaria que comience a marcar un descenso después de 10 meses consecutivos de suba.

Este lunes estaba prevista una reunión de mesa política . Al cierre de este artículo, aun no había información oficial sobre la confirmación de ese encuentro en Casa Rosada. La interna rozó el paroxismo. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, quedó envuelto en un escándalo digital al quedar presuntamente en evidencia en su ataque frontal contra Santiago Caputo y Manuel Vidal desde una cuenta anónima pero vinculada a su perfil de Instagram . El riojano, que podría cruzarse mañana con el asesor presidencial en la mesa. política, tuvo que salir a dar explicaciones en el bloque de diputados de La Libertad Avanza.

Caputo venía de encabezar en Washington reuniones de alto nivel para afianzar el vínculo bilateral con Estados Unidos ante el Departamento de Estado, cuando se encontró con los posteos atribuidos a Menem desde dos cuentas anónimas. Ese nuevo capítulo de la interna impactó en Diputados donde este miércoles está prevista una sesión para tratar entre otros temas, la ley hojarascas y el nuevo proyecto de zonas frías.

El mensaje de Martín Menem

Menem debió enviar hoy un mensaje interno al grupo de WhatsApp del bloque libertario. "Hola, buen dia. Quería comentarles un episodio de ayer que giró en las redes. La persona que maneja mí instagram copio un link de una noticia y lo reenvíó a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random (creo q era de aeronavegación, irrelevante) llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionada y que nos odia como gobierno. Lo único importante del link es que tiene mí nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante tal cual les comento", fue la defensa que ensayó el titular de la Cámara de Diputados.

"Lo que si llama la atención es que esa cuenta de x que compartió el link de instagram putea a nuestro gobierno o a algunos funcionarios en días anteriores. El link de Instagram copiado y pegado, y luego abierto desde Safari (iPhone) o Google (android) aparecera siempre "de Martín Menem". Que quiero decir con esto? Que se podría haber multiplicado hasta el infinito y siempre aparecería mí nombre. O sea, una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo. Todo más allá de un error involuntario del CM de reenviar un link. Quería que lo sepan. Un abrazo y buen domingo", agregó.

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Arde La Libertad Avanza

Como si fuera poco, este fin de semana Victoria Villarruel reapareció en escena. La vice cruzó en redes a Luis Petri por el deterioro de las condiciones laborales y de prestaciones del personal de las Fuerzas Armadas. Tras la denuncia penal por "calumnias e injurias" contra el ex ministro de Defensa por haberla acusado de "golpista" y de apostar "por el fracaso del Gobierno", la vice redobló la apuesta: "Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas. El exministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos 2 años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso".

La funcionaria también apuntó contra la gestión del Ministerio de Seguridad, resaltando la "crítica situación de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la salud. El Hospital Churruca destruido, los sueldos por el piso, la creación de la DFI que es una fantochada, les sacaron las comisarías en el 2015. En síntesis el Estado en distintos gobiernos intentando extinguir a nuestra Policía Federal". Finalmente, Villarruel hizo referencia a la situación judicial que mantiene con Luis Petri, al que acusó de mentir en redes sociales: "El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias. El ex ministro debe dejar de preocuparse en Twitter por un 'bozal mediático' que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión".