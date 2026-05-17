Georgia Meloni abrazó al "héroe de Módena", el hombre que logró frenar al atacante que atropelló a peatones

La primera ministra italiana visitó junto al presidente Sergio Mattarella a los heridos del ataque ocurrido en el centro de Módena. Allí se reunió con Luca Signorelli, quien enfrentó al agresor armado y ayudó a reducirlo tras el violento episodio que dejó al menos 15 heridos.

Georgia Meloni visitó a los heridos y al hombre que ayudó a detener al atacante.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó este domingo junto al presidente Sergio Mattarella a las víctimas del ataque ocurrido en la ciudad de Módena , donde un hombre atropelló a varios peatones y luego apuñaló a una persona que intentó detenerlo.

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Durante la recorrida por el hospital de Baggiovara, donde permanecen internados varios heridos, Meloni se reunió con Luca Signorelli, el hombre que enfrentó y redujo al atacante en plena calle y que fue calificado por el propio Gobierno italiano como “el héroe de Módena”.

La jefa de Gobierno compartió luego una imagen junto a Signorelli en sus redes sociales y destacó su accionar durante el dramático episodio.

“Los héroes no son personas extraordinarias: son hombres y mujeres comunes que, en un momento decisivo, ponen lo correcto por delante de sí mismos”, escribió Meloni al describir el gesto del ciudadano que logró detener al agresor pese al riesgo personal.

Meloni se reunió con Luca Signorelli, el hombre que enfrentó y redujo al atacante en plena calle

Cómo logró reducir al atacante

Tras el ataque, Luca Signorelli relató ante la prensa cómo enfrentó al agresor mientras todavía presentaba heridas visibles en la cabeza. Según contó, primero intentó asistir a una de las víctimas atropelladas, una mujer que sufrió graves lesiones en las piernas. En ese momento observó que el atacante escapaba y decidió perseguirlo junto a otras personas.

“Desapareció detrás de unos autos y volvió a aparecer con un cuchillo en la mano”, relató.

Embed ITALIA | TERRORISMO EN MODENA



Un sujeto atropelló intencionalmente a una multitud de peatones que paseaba por el centro histórico de Módena, después se bajó y apuñaló a otros transeúntes. El hecho ha dejado un saldo de al menos una decena de heridos, varios de ellos en… pic.twitter.com/nv6cOFLKE2 — XAlertNow (@xalertnow) May 16, 2026

Signorelli explicó que durante el forcejeo recibió dos puñaladas, una cerca del pecho y otra en la cabeza, aunque logró bloquear uno de los ataques y sujetar la muñeca del agresor hasta inmovilizarlo. “Logré atraparlo y neutralizarlo”, resumió.

El ataque en pleno centro de la ciudad

El episodio ocurrió el sábado por la tarde sobre la Via Emilia, una de las principales arterias del centro de Módena. Según la investigación preliminar, el conductor circulaba a alta velocidad cuando embistió a decenas de peatones, dejando al menos 15 heridos, cuatro de ellos en estado grave.

Posteriormente descendió del vehículo y apuñaló a un transeúnte que intentó detener su fuga. El agresor fue identificado como Salim El Koudri, un ciudadano italiano de origen marroquí de 31 años, que finalmente fue reducido por civiles antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades italianas confirmaron que el hombre quedó detenido acusado de homicidio y agresión agravada.

La principal hipótesis de la investigación

De acuerdo con la información difundida por los investigadores, el detenido tiene antecedentes de tratamiento psiquiátrico y habría estado bajo atención médica por problemas de salud mental. Además, dio negativo en los controles de alcohol y drogas realizados tras el ataque.

Hasta el momento, las autoridades descartaron indicios de radicalización o vínculos con organizaciones extremistas, por lo que la principal hipótesis continúa centrada en un episodio asociado a trastornos psiquiátricos.