El insólito error que sufrió Neymar en Brasil: fue sustituido por equivocación y explotó de bronca + Agregar ámbito en









El inédito episodio ocurrió durante la dura derrota de Santos por 3-0 ante Coritiba. El astro brasilero tenía su última chance de mostrarse antes de que se conozca la lista oficial para el Mundial 2026

El insólito error que sufrió Neymar en Brasil: fue sustituido por equivocación y explotó de bronca.

Una situación insólita tuvo como protagonista a Neymar en el Brasileirao. Por una confusión arbitral, el astro brasilero fue reemplazado sin el consentimiento del cuerpo técnico y, por reglamento, no pudo reingresar.

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El inédito episodio ocurrió durante la dura derrota de Santos por 3-0 ante Coritiba y con un contexto tenso: el Peixe caía por goleada y el futbolista se estaba jugando sus últimas fichas para convencer al entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, de incluirlo en la nómina final para la Copa del Mundo de EEUU, México y Canadá.

neymar salio por error 2 El inédito episodio ocurrió durante la dura derrota de Santos por 3-0 ante Coritiba.

La insólita situación que dejó a Neymar sin poder ingresar al campo A los 22 minutos del segundo tiempo, el delantero se retiró momentáneamente hacia la línea de cal para ser atendido por una molestia física. Fue en ese preciso instante cuando se desató el caos administrativo. El cuarto árbitro levantó el cartel electrónico con el número 10, indicando que Neymar debía abandonar el partido para permitir el ingreso del juvenil Robinho Júnior.

El atacante no comprendía lo que estaba sucediendo, dado que el director técnico jamás había ordenado su salida. Todo se trató de una grave equivocación en la mesa de control arbitral. Sin embargo, para cuando el error fue advertido, ya era demasiado tarde: el suplente ya había pisado el terreno de juego, lo que volvió la modificación irreversible según el reglamento de la FIFA.

Embed Esto que acaba de pasar en Brasil es INCREÍBLE. El cuarto árbitro SE EQUIVOCÓ EN EL CAMBIO DEL SANTOS y SACÓ A NEYMAR del partido.



Ney agarró el papel del cambio, lo mostró a la CÁMARA a modo de denuncia pero no lo dejaron volver. pic.twitter.com/XsxbfUYEeA — PaseClave (@paseclave__) May 17, 2026 La reacción de Neymar fue furiosa y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Completamente fuera de sí, ingresó a la zona técnica para increpar al cuerpo arbitral y le mostró directamente a las cámaras el papel oficial de las modificaciones, dejando en evidencia que su número no figuraba en la planilla de salidas. Debido a la intensidad de sus protestas, el futbolista terminó siendo amonestado. La insólita salida prematura del campo le impidió completar el partido clave de la jornada, que llega en un momento delicado de la figura brasileña tras haber pasado meses fuera de las convocatorias nacionales debido a la rotura de ligamentos cruzados sufrida a finales de 2023.

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