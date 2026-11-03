Ámbito Debate presenta Mercados & Inversiones, un evento dedicado a analizar las principales tendencias que marcan el escenario económico argentino a través de la mirada de sus protagonistas. Los desafíos y las oportunidades que ofrece la coyuntura, la visión de los ejecutivos y las perspectivas para el futuro del país serán algunos de los ejes de las conversaciones con el equipo periodístico de Ámbito.
Ámbito Debate presenta Negocios & Inversiones, un evento para pensar el país desde la visión de los ejecutivos
Será este miércoles desde las 9:30 y se podrá seguir en vivo desde las web de Ámbito. Representantes de importantes empresas disertarán a lo largo de cuatro paneles, moderados por el equipo periodístico de Ámbito.
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La nueva edición del ciclo se realizará este miércoles desde las 9:30 en Lex Tower y podrá seguirse a través de ámbito.com y del canal oficial de YouTube de Ámbito. Además, la previa y el análisis posterior estarán disponibles en las redes sociales de Ámbito Debate y en la web, con los testimonios de los participantes.
Ámbito Debate presenta Negocios & Inversiones
El primer panel de la jornada será moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Pablo Marino, y contará con las exposiciones de Ricardo Castro del Barrio, Head de Productos de Banca Minorista de BBVA Argentina; Gustavo Sosa, gerente de Proahorro Administradora de Activos de Credicoop; Federico Diez, director general de Estrategia Comercial de Grupo ST; y Federico Broggi, CIO de IEB Fondos.
A las 10:30 tendrá lugar la segunda conversación de la jornada. Estará a cargo del periodista especializado y editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré, quien dialogará con Nicolás De Giovanni, Head of Corporate Finance de Naranja X; Andrés Ondarra, gerente general de Nexo Argentina; y Natalia Carranza, Team Leader de IOL Empresas.
Naranja X adelantó que su participación estará centrada en los cambios en el comportamiento de los argentinos a partir de la desaceleración de la inflación, las alternativas para reducir el riesgo crediticio y ofrecer financiamiento a tasas más competitivas, y el potencial de instrumentos como las sociedades de garantía recíproca (SGR), las mutuales y las tarjetas garantizadas para ampliar el acceso al crédito, entre otros temas.
Otro de los aspectos que se abordarán será el uso de la inteligencia artificial y su impacto en las distintas áreas de una compañía. En ese sentido, uno de los interrogantes centrales será si su incorporación transformará los puestos de trabajo del sector financiero o si su impacto estará concentrado principalmente en las tareas de los analistas.
A las 11:30 se desarrollará el tercer panel de la mañana. En esa oportunidad, Juan Pablo Marino entrevistará a Albertina Delvechio, responsable de Negocios Digitales de Banco Coinag. La conversación tendrá como eje la relación entre la banca y las criptomonedas, con los pagos y las nuevas formas de mover el dinero como principales disparadores.
Por último, el evento culminará con un cuarto panel que tendrá como protagonistas a Diego Marín, presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera, e Ignacio Lorenzo, Chief of Financing and Listings de ByMA. Ambos conversarán con Juan Strasnoy Peyré.
Desde Mercedes-Benz Compañía Financiera anticiparon algunos de los ejes que abordarán: su rol en el ecosistema de transporte y producción de la Argentina, la visión de negocios integral que ofrece a sus clientes, su portfolio de soluciones financieras y las claves para desarrollarse en un contexto de volatilidad económica.
En ese marco, cabe recordar que el pasado 8 de mayo Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró el Centro Industrial Zárate, un proyecto que demandó una inversión de US$ 110 millones y que refuerza el compromiso de largo plazo de Daimler Truck con la Argentina y América Latina.
Ámbito Debate es un ciclo pensado para conocer la visión del país de los ejecutivos y cuáles son sus principales inquietudes, en una Argentina tan desafiante como llena de oportunidades.
Paneles
9.30 | PANEL 1 | Banca, préstamos hipotecarios, FAL y mercado de capitales
- Ricardo Castro del Barrio, Head de Productos de Banca Minorista de BBVA Argentina
- Gustavo Sosa, Gerente de Proahorro Administradora de Activos de Credicoop
- Federico Diez, director general de Estrategia Comercial de Grupo ST
- Federico Broggi, CIO en IEB Fondos
- Modera: Juan Pablo Marino
10.30 | PANEL 2 | Inversiones, nuevas alternativas de ahorro y financiamiento
- Nicolas De Giovanni - Head of Corporate Finance en Naranja X
- Andrés Ondarra. Gerente General de Nexo Argentina
- Natalia Carranza, Team Leader de IOL Empresas
- Modera: Juan Strasnoy
11.30 | PANEL 3 | Banca y cripto: pagos y nuevas formas de mover el dinero
- Albertina Delvechio, responsable de Negocios Digitales de Banco Coinag
- Modera: Juan Pablo Marino
12.00 | PANEL 4| Financiamiento productivo y renovación de flotas
- Diego Marín, Presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera
- Ignacio Lorenzo, Chief of Financing and Listings de ByMA
- Modera: Juan Strasnoy
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