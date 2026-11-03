Adrián Ravier: "Argentina no va a caer en default mientras Milei sea presidente"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su 19° conferencia de prensa en la Casa Rosada, hizo referencia al programa financiero y las dudas que el mercado sostiene sobre la capacidad de pago de los compromisos en dólares. Al respecto aseguró que "Argentina no va a caer en default mientras Milei sea presidente". También hizo referencia al índice que mide el J.P Morgan, el riesgo país, que en estos momentos supera los 800 puntos básicos al sostener: "Que suba el riesgo país no es algo que altere a la gente de a pie".

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El vocero presidencial consideró que la fuerte suba de este indicador es algo transitorio y que se debe a shocks externos. "El nivel de riesgo que significa un país como Argentina, que ha acumulado durante décadas muchos defaults, mucho más de lo que a nosotros nos gustaría, muchas situaciones graves de crisis cambiarias y demás, de desequilibrios fiscales y demás. Todo lo que hacemos en este gobierno es para no caer en esto. Ahora, el beta agresivo que tenemos hace que cuando hay shocks globales que impactan en la región, a la Argentina le impactan un poco más. Para nosotros esto es algo transitorio", destacó.

Ravier también aprovechó para diferenciar a quienes afecta que el riesgo país suba. "No lo vemos como algo que esté alterando a la gente de a pie. Es algo que nos preocupa en el mundo financiero, que nos preocupa en relación con las colocaciones que hay que hacer financieras, pero estamos trabajando desde el día uno para este tipo de cosas, para que no alteren la vida de la gente", agregó.

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