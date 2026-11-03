Carry trade: Citi apuesta por el peso argentino y otras monedas de América Latina, pero advierte sobre los riesgos + Agregar ámbito en









El banco estadounidense mantiene una perspectiva favorable para las estrategias de inversión en monedas emergentes, aunque considera difícil repetir los rendimientos de los últimos años.

El banco estadounidense aseguró que se reduce las ganancias por carry trade en Argentina.



El carry trade continúa ofreciendo oportunidades de inversión en América Latina, impulsado por las elevadas tasas de interés de los mercados emergentes y las expectativas de un dólar más débil. Sin embargo, desde Citigroup advierten que los inversores deberán adoptar una estrategia más selectiva, ya que las condiciones financieras internacionales podrían limitar los rendimientos en los próximos meses.

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La mesa de operaciones de divisas del banco estadounidense mantiene una visión positiva sobre el peso argentino, el peso colombiano y el real brasileño frente al dólar, aunque considera poco probable que las estrategias de carry trade vuelvan a registrar las ganancias extraordinarias de los últimos años.

Fuad Muvdi, responsable de operaciones de divisas estadounidenses de Citi, sostuvo que las diferencias entre las tasas de interés de las principales economías y las de los mercados emergentes seguirán ofreciendo oportunidades. No obstante, advirtió que los riesgos asociados con la política monetaria estadounidense y la volatilidad cambiaria obligan a evaluar con mayor cautela las posiciones.

"Sigo creyendo en las estrategias de carry. ¿Apostaría hoy todo mi capital por ellas? No, no lo creo", afirmó Muvdi en una entrevista con Bloomberg en Nueva York.

La mesa de operaciones de divisas del banco estadounidense mantiene una visión positiva sobre el peso argentino, el peso colombiano y el real brasileño frente al dólar El carry trade consiste en financiarse en monedas con tasas de interés relativamente bajas para invertir en activos denominados en divisas que ofrecen mayores rendimientos. La rentabilidad de estas operaciones depende tanto de la diferencia entre las tasas como de la evolución de los tipos de cambio, por lo que una depreciación del peso (o en consonancia, una suba del dólar) en la que se invierte puede reducir o incluso eliminar las ganancias obtenidas.

El peso argentino acumula ganancias del 15% con el carry trade Las operaciones de carry trade financiadas con dólares estadounidenses registraron importantes rendimientos en distintas economías latinoamericanas durante 2026. En lo que va del año, el carry con el peso argentino generó gananicas de aproximadamente el 15% en dólares. El rendimiento de estas estrategias está estrechamente vinculado con la relación entre las tasas de interés en pesos y la evolución del tipo de cambio. Mientras los instrumentos en moneda local ofrecen oportunidades de obtener rendimientos financieros, la volatilidad cambiaria a medida que nos acercamos al calendario electoral, sigue siendo uno de los principales factores de riesgo. La perspectiva favorable de Citi sobre el peso argentino se produce, además, en un escenario en el que los inversores siguen de cerca la política monetaria del Banco Central (BCRA), la acumulación de reservas internacionales y las expectativas de devaluación.