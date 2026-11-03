Dólar e inflación: Morgan Stanley anticipó a cuánto llegarán a fin de año y qué espera para 2027

El banco de inversión estadounidense proyectó que el dólar cerrará este año en $1.633 y alcanzará los $1.938 a fines de 2027, mientras que la inflación se desaceleraría al 29,7% y al 21%, respectivamente.

El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley actualizó sus perspectivas para la economía argentina y proyectó que el dólar alcanzará los $1.633 a fines de 2026 y los $1.938 para diciembre de 2027 . En paralelo, anticipó que la inflación continuará desacelerándose, aunque se mantendrá en niveles elevados: finalizaría este año en 29,7% y bajaría al 21% durante el próximo.

Las estimaciones forman parte del informe Week Ahead in Latin America, publicado el 30 de octubre, en el que la entidad analizó las perspectivas económicas de la región y dedicó un apartado especial a la Argentina bajo el título Argentina: Sticking to the Plan ("Argentina: manteniéndose en el plan").

El reporte fue elaborado después de una serie de reuniones en Buenos Aires con funcionarios del Gobierno, legisladores, consultores políticos y referentes de la oposición. Tras esos encuentros, los economistas de Morgan Stanley ratificaron una visión constructiva sobre el rumbo de la economía argentina , con expectativas de continuidad en la disciplina fiscal, las reformas estructurales y la acumulación de reservas.

De acuerdo con las proyecciones de la entidad, el tipo de cambio finalizaría 2026 en $1.633 por dólar , frente a los $1.451,20 registrados al cierre de 2025. Para fines de 2027, la estimación asciende a $1.938, lo que implicaría un incremento nominal del 18,7% respecto del valor previsto para diciembre de este año.

En materia inflacionaria, Morgan Stanley proyecta una suba acumulada de precios del 29,7% para 2026 , por debajo del 31,5% registrado en 2025. La desaceleración continuaría durante 2027, cuando la inflación anual se ubicaría en el 21%.

Las previsiones también contemplan una reducción gradual de las tasas de interés. El banco estima que la tasa TAMAR, utilizada como referencia para la política monetaria argentina en su cuadro de proyecciones, cerrará 2026 en 20% y descenderá al 18% a fines de 2027.

En cuanto a la actividad económica, la entidad espera un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 1,3% durante 2026, con una aceleración al 2,4% el próximo año.

Morgan Sta

Morgan Stanley proyectó a cuánto va a estar la inflación en el año electoral Depositphotos

Morgan Stanley ratificó su respaldo al programa económico, pero advirtió por la actividad

Uno de los principales mensajes del informe es que el Gobierno mantendría sin modificaciones sustanciales su estrategia económica, incluso frente a un escenario de crecimiento moderado y las elecciones presidenciales de 2027.

Según los analistas, las autoridades reafirmaron durante las reuniones que el equilibrio fiscal continúa siendo un objetivo innegociable, con una preferencia por estimular la actividad mediante inversiones, desregulación y estabilidad macroeconómica, en lugar de medidas transitorias de expansión del gasto público.

En ese sentido, Morgan Stanley prevé que el superávit primario se mantendrá en el 1,3% del PBI tanto en 2026 como en 2027, mientras que el resultado fiscal total pasaría de un superávit del 0,1% del producto este año a una situación de equilibrio en el próximo.

Sin embargo, el banco advirtió que la recuperación económica todavía presenta diferencias importantes entre sectores. Si bien destacó las perspectivas favorables para las exportaciones de energía, la producción agropecuaria y los proyectos comprendidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), señaló que los beneficios de ese crecimiento todavía no se trasladan con suficiente fuerza al consumo y a las actividades intensivas en empleo.

La entidad considera que una inflación más baja, la recuperación gradual de los salarios reales y una mayor disponibilidad de crédito podrían contribuir a ampliar la recuperación económica durante los próximos trimestres.

Reservas y financiamiento: qué espera el banco para 2027

Otro de los puntos centrales del informe está relacionado con la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos financieros durante el próximo año.

Morgan Stanley proyecta que las reservas internacionales del Banco Central alcanzarán los u$s49.000 millones a fines de 2026 y aumentarán hasta los u$s55.000 millones en diciembre de 2027, impulsadas por una mayor generación de divisas y la continuidad de las compras oficiales.

Según el reporte, las autoridades argentinas transmitieron confianza sobre el programa de financiamiento para 2027, aunque reconocieron que las condiciones internacionales se volvieron más exigentes desde su presentación inicial.

Entre las alternativas disponibles, los analistas mencionaron el financiamiento de organismos multilaterales, eventuales líneas contingentes de crédito y la posibilidad de utilizar el acuerdo de swap con el Tesoro de Estados Unidos en caso de ser necesario. También destacaron que alrededor de u$s4.500 millones provenientes de emisiones de deuda corporativa y provincial todavía estaban pendientes de liquidación en el mercado cambiario al momento de las reuniones.

En este escenario, Morgan Stanley considera que la acumulación de reservas, el crecimiento de las exportaciones y la recuperación del financiamiento serán factores determinantes para fortalecer la confianza de los inversores y sostener la estabilidad macroeconómica de cara a 2027.