Los bonos soberanos comienzan la rueda con nuevas bajas y el riesgo país se afianza por encima de los 800 puntos + Agregar ámbito en









Los activos argentinos extienden pérdidas este martes, en medio de un contexto global adverso, marcado por la presión sobre las acciones tecnológicas y la expectativa por las elecciones en EEUU.

El riesgo país se afianza por encima de los 800 puntos. Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares arrancan este martes 3 de noviembre con nuevos retrocesos, por lo cual el riesgo país se afianza por encima de los 800 puntos básicos. Sucede en una jornada en la cual las elecciones de medio término en EEUU capta toda la atención de los mercados financieros, en un contexto de presión sobre las acciones vinculadas con la inteligencia artificial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las primeras operaciones de la rueda arrojan que pérdidas superiores al 1% en la mayoría de los títulos argentinos. Resaltan particularmente los "rojos" en el tramo más largo; los Globales GD38 y GD46 caen 2%, mientras que el GD41 lo hace en un 1,9%.

Como consecuencia, el riesgo país trepa a las 808 unidades (+0,4%). Se trata de un nuevo récord desde el 24 de octubre de 2025, previo a las comicios legislativos nacionales que dieron como ganador al oficialismo.

En el inicio de la semana el indicador que mide el J.P Morgan había saltado 2,3%, mientras que los ADRs en Wall Street se dispararon hasta 12,8%. La consultora Outlier remarcó que Argentina volvió a mostrar un castigo muy superior al de sus pares u otros índices, en parte por la caída del petróleo (ya que la energía tiene un fuerte peso entre el panel líder del Merval), pero también por las expectativas negativas en torno a las elecciones en EEUU.

"A los activos locales no les importa tanto el resultado, sino cómo queda el gabinete post elecciones y si una derrota fuerte tiene consecuencias para los márgenes de libertad que tuvieron hasta acá Bessent y el Tesoro norteamericano. Si Bessent pierde margen de maniobra, las preocupaciones del mercado de cara al 2027 se incrementarán y los activos locales profundizarán su mal desempeño. La inversa también es cierta: si los demócratas no logran cumplir las expectativas generadas en la previa (esto es, no logran tomar el control de ambas cámaras), seguramente tengamos un alivio luego de muchas semanas de castigo relativo", explicó.

Comienzo de semana volátil para los mercados internacionales El deterioro de los activos argentinos coincidió con una jornada de marcada volatilidad en los mercados internacionales, donde Wall Street terminó con mayoría de bajas después de que se diluyera el rebote inicial. El Nasdaq Composite cayó 1,1%, pese a que había llegado a avanzar hasta 1,3% durante la apertura, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,5%, afectado principalmente por el sector tecnológico. Por el contrario, el Dow Jones logró subir 0,41%. "El lunes la rueda tuvo dos drivers que tiraron en direcciones opuestas. El primero vino del petróleo. La agencia estatal IRNA informó que el líder supremo de Irán aprobó el inicio de las negociaciones diplomáticas con EEUU, y Donald Trump, consultado sobre si retomaría los ataques después de la votación del martes, respondió que no. Esto último fue tal vez lo más determinante. La prima de riesgo geopolítico se comprimió significativamente, amplificada por fondos de seguimiento de tendencia que redujeron posiciones compradas", indicó Outlier. Gentileza invezz Y amplió: "El segundo fue otra tanda de ventas en tecnología, en la previa de una semana con elecciones de medio término, el balance de AAPL y AMD y el informe de empleo del viernes. A los miedos que ya teníamos respecto de cómo se está financiando el abultado CAPEX sectorial y la sustentabilidad del negocio y su circularidad, se sumó ahora la dimensión política: de tomar los demócratas el control del Congreso, el mercado cree que se incrementa significativamente la probabilidad de nuevas regulaciones e impuestos para el sector IA, sobre todo en lo que se refiere a la construcción de centros de datos".