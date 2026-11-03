Las expectativas también se ajustan: el salario pretendido aumentó 2,2% en el tercer trimestre, por debajo de la inflación

El incremento acumulado del salario requerido en el tercer trimestre se encuentra 4,82 puntos porcentuales debajo del acumulado en el mismo periodo del 2025, que fue de 7%, con una inflación acumulada de 6%.

Por debajo de la inflación, el salario pretendido promedio aumentó 2,2% en el tercer trimestre. Lo que implica que las expectativas de los que buscan trabajo también se ajustó. En el tercer trimestre de 2026, esta medición se encuentra 4,82 puntos porcentuales debajo del acumulado en el mismo periodo del 2025 , que fue de 7,01%, con una inflación acumulada de 6,02%.

Estos datos surgen del último Index del Mercado Laboral de Bumeran . "Los indicadores del tercer trimestre reflejan un ajuste de la expectativas frente al contexto socioeconómico. Con un incremento acumulado del 2,19% en pretensiones salariales frente a una inflación del 5,8%, se observa que los talentos están moderando sus expectativas salariales para adaptarse a la nueva dinámica económica ", explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

Durante el tercer trimestre de 2026, el mayor aumento del sueldo solicitado respecto al mes anterior se registró en julio con un increment o del 2,55% . Le sigue agosto, con un aumento del 1,16%; y septiembre con 1,02%.

La remuneración pretendida promedio alcanzó los 1.967.875 pesos por mes en septiembre , con una incremento del 1,02% respecto a agosto . En julio, el salario pretendido fue de 1.925.787 pesos por mes; y en agosto, de 1.948.059 pesos por mes. El incremento de la remuneración pretendida se posicionó por encima de la inflación en julio. En el resto de los meses, las remuneraciones se ubicaron por debajo.

En septiembre, el salario pretendido para posiciones de supervisor y jefe fue de 2.606.884 pesos por mes , un descenso del 2,43% respecto a agosto; para los segmentos senior y semi senior las remuneraciones promedio fueron de 2.016.028 pesos por mes , un incremento del 1,36%; el salario pretendido promedio para posiciones junior fue de 1.473.762 pesos por mes , un aumento del 3,23% respecto a agosto.

Cuáles fueron las áreas con mayor incremento durante el mes de septiembre

En las posiciones junior, el área de Recursos Humanos es el que presenta la mayor pretensión salarial durante septiembre, con 1.745.313 pesos por mes. Le sigue el área de Producción, Abastecimiento y Logística con 1.601.620 pesos por mes; Administración y Finanzas con 1.564.385 pesos por mes; y Tecnología y Sistemas con 1.494.583 pesos por mes. El resto de los sectores están por debajo del promedio junior que es de 1.473.762 pesos por mes.

En términos intermensuales el sector Tecnología y Sistemas es el que presenta mayores subas con un aumento del 9,2%. Por el contrario, Marketing y Comunicación es el de menor aumento, con un decrecimiento de -2,7%. El aumento promedio respecto al mes anterior en las posiciones junior es de 3,2%.

En las posiciones semi senior y senior, los mayores salarios pretendidos son para el área de Recursos Humanos con 2.350.000 pesos por mes. Le siguen Producción, Abastecimiento y Logística con 2.231.539 pesos por mes; Administración y Finanzas con 2.077.381 pesos por mes; y Tecnología y Sistemas con 2.075.000 pesos por mes. El resto de los sectores se encuentran por debajo del promedio semi senior y senior que es de 2.016.028 pesos por mes.

En términos intermensuales, el sector Marketing y Comunicación es el que presenta el mayor incremento, con una suba de 4,98%. Mientras que el sector Comercial es el de menor crecimiento con un descenso de -2,1%. El cambio general promedio para las posiciones semi senior y senior es de 1,36% respecto al mes anterior.

Las posiciones con remuneraciones promedio más altas en el tercer trimestre

En el transcurso del tercer trimestre de 2026, las remuneraciones requeridas más altas se registraron durante septiembre en Ingeniería Electromecánica con 4.937.500 pesos por mes en las posiciones de supervisor y jefe; en Exploración Minera y Petroquímica con 3.825.000 pesos por mes para el segmento semi senior y senior; y durante julio en Gerencia y Dirección General y septiembre en Ingeniería Metalúrgica, ambas con 3.100.000 pesos por mes para los niveles junior.

Durante ese mismo periodo, las posiciones con los sueldos promedio más bajos se registraron en agosto para Hotelería Hospitalaria con 1.150.000 pesos por mes en el segmento supervisor y jefe; en julio para Camareros con 950.000 pesos por mes en los niveles semi senior y senior; y durante septiembre en Pasantía / Trainee con 850.000 pesos por mes en posiciones junior.

Las posiciones con mejores remuneraciones en cada sector?

En la categoría junior, los puestos con salarios pretendidos más altos en cada sector son Ingeniería Metalúrgica de la categoría Producción, Abastecimiento y Logística con 3.100.000 pesos por mes. Le sigue Minería, Petróleo y Gas de Otros con 2.300.000 pesos por mes; Compensación y Planilla de Recursos Humanos con 2.056.250 pesos por mes; Tesorería de Administración y Finanzas con 2.050.000 pesos por mes; Liderazgo de Proyecto de Tecnología y Sistemas con 2.050.000 pesos por mes; Media Planning de Marketing y Comunicación con 1.625.000 pesos por mes; y Planeamiento Comercial de Comercial con 1.625.000 pesos por mes.

En los puestos junior, los salarios pretendidos más bajos son Pasantía o Trainee del segmento Otros con 850.000 pesos por mes. Le sigue Abastecimiento de Producción, Abastecimiento y Logística con 1.012.500 pesos por mes; Ventas de Comercial con 1.050.000 pesos por mes; Recepcionista de Administración y Finanzas con 1.075.000 pesos por mes; Community Management de Marketing y Comunicación con 1.175.000 pesos por mes; Sistemas de Tecnología y Sistemas con 1.275.000 pesos por mes; y Administración de Personal de Recursos Humanos con 1.600.000 pesos por mes.

En lo que respecta al segmento semi senior y senior, las posiciones con la pretensión salarial más alta son Exploración Minera y Petroquímica del segmento Otros con 3.825.000 pesos por mes; Ingeniería Oficina Técnica y Proyecto de Producción, Abastecimiento y Logística con 3.150.000 pesos por mes; Telecomunicaciones de Tecnología y Sistemas con 2.700.000 pesos por mes; Control de Gestión de Administración y Finanzas con 2.600.000 pesos por mes; Capacitación de Recursos Humanos con 2.600.000 pesos por mes; Business Intelligence de Marketing y Comunicación con 2.500.000 pesos por mes; y Planeamiento Comercial de Comercial con 2.150.000 pesos por mes.

En los niveles semi senior y senior, las posiciones con la pretensión salarial más baja son Otras Áreas Técnicas en Salud del segmento Otros con 1.050.000 pesos por mes; Atención al Cliente de Comercial con 1.305.556 pesos por mes; Ingeniería Electromecánica de Producción, Abastecimiento y Logística con 1.350.000 pesos por mes; Recepcionista de Administración y Finanzas con 1.350.000 pesos por mes; Tecnologías de la Información de Tecnología y Sistemas con 1.400.000 pesos por mes; Diseño Multimedia de Marketing y Comunicación con 1.450.000 pesos por mes; y Selección de Recursos Humanos con 2.050.000 pesos por mes.

Cómo fue la evolución de la brecha de los salarios requeridos según género

La brecha de los salarios requeridos en el tercer trimestre de 2026 alcanzó su pico en julio con 9,33% a favor de los hombres. Le siguió el mes de agosto con 8,81%; y septiembre con 6,17%.

En septiembre, los salarios promedio requeridos fueron de 2.001.287 pesos por mes para los hombres y 1.885.011 pesos por mes para las mujeres. De esta manera, la brecha salarial entre hombres y mujeres fue de 6,17%, posicionándose 2,64 puntos porcentuales por debajo de la brecha del mes de agosto y 3,16 puntos porcentuales por debajo de la brecha de julio.

En los niveles junior, la brecha salarial es de un 3,5%, con salarios promedio de 1.488.050 pesos por mes para los hombres y 1.438.173 pesos por mes para las mujeres. En los segmentos semi senior y senior, la brecha llega a un 5,5%, con un salario requerido promedio de 2.051.689 y 1.944.766 pesos por mes para hombres y mujeres respectivamente. En lo que respecta a las categorías de supervisor o jefe, la brecha es de un 12%, con remuneraciones de 2.663.023 y 2.378.589 pesos por mes, respectivamente