Reservas del BCRA: déficit de servicios saltó a u$s1.061 millones en septiembre y fue el mayor en un año y medio

Casi un tercio del superávit comercial de bienes se diluye en el pago neto de servicios al exterior. Las proyecciones del resto del año permiten vislumbrar que el rojo anual estará cerca de los récords de la serie histórica.

La cuenta Servicios del Balance Cambiario del BCRA registró un déficit de u$s1.061 millones en septiembre, no solo se trata del nivel más alto del año sino el mayor desde abril del 2025.

La cuenta Servicios del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) registró un déficit de u$s1.061 millones en septiembre, lo que implica un incremento del 49% mensual y del 6% interanual. No solo se trata del nivel más alto del año sino el mayor desde abril del 2025.

Vale señalar que el desequilibrio respecto del registrado un año atrás se da a pesar de que los ingresos de moneda extranjera por servicios crecieron por encima del de los egresos, 16% vs 11% interanual. A la hora de buscar factores explicativos, sin duda, el tema turismo y compras en el exterior, junto con el pago de dividendos y utilidades al exterior lideran el ranking.

Para dimensionar el impacto del resultado de Servicios sobre la cuenta corriente del Balance Cambiario que arrojó un superávit de u$s1.521 millones en septiembre, basta mencionar que representa más de un tercio de los ingresos netos de Bienes (u$s3.317 millones). El resto, se explica por el flujo negativo de Ingreso primario (u$s722 millones) más otros u$s14 millones de Ingreso secundario.

De esta manera el resultado acumulado de los primeros tres trimestres del 2026 muestra que el déficit de Servicios asciende a casi u$s7.000 millones (u$s6.984 millones) , de modo que si en el cuarto trimestre se mantiene la tendencia el saldo anual coqueteará con los récords de la serie que son u$s10.978 millones en 2025, u$s10.819 millones en 2017 y de u$s10.106 millones del 2022.

A nivel agregado, el déficit en lo que va del 2026 responde, principalmente, a Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas y viajes que suma u$s5.280 millones, luego u$s1.641 millones de Otros, Fletes u$s946 millones, u$s897 millones de Cargos por el uso de la propiedad intelectual, y a Servicios de transporte de pasajeros u$s677 millones. Por su parte los ingresos netos vinculados con los Servicios profesionales y técnicos permitieron compensar el desequilibrio aportando u$s3.279 millones. Mientras que el flujo negativo de Intereses y Dividendos por cerca de u$s7.200 millones se reparte casi en partes iguales.

¿Qué pasó en septiembre?

Con respecto a lo ocurrido en setiembre, los datos oficiales destacan que la estimación de la cuenta Viajes y Pasajes a través del mercado de cambios resultó en egresos netos por u$s596 millones, explicados por egresos brutos de u$s948 millones e ingresos brutos por u$s352 millones. Según estima el BCRA, aproximadamente un 70% de los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios como billetes sin fines específicos.

En tal sentido, la información del BCRA da cuenta que los egresos brutos se explican a partir de los gastos con tarjetas por viajes, estimados en u$s707 millones (excluye servicios digitales por u$s182 millones y los pagos con tarjeta por servicios postales por el despacho de bienes por u$s105 millones). Además, detalla que se registraron u$s98 millones de giros al exterior de operadores turísticos y u$s143 millones asociados a servicios de transporte de pasajeros.

“Los ingresos brutos se estiman de la misma forma y se explican a partir de cobros de tarjetas por viajes por u$s245 millones (excluyendo servicios digitales y u$s8 millones de ingresos por exportaciones de bienes despachados mediante servicios postales), de giros del exterior de operadores turísticos y billetes de no residentes por u$s45 millones y de ingresos por servicios de transporte de pasajeros por u$s62 millones”, explica el BCRA.

A nivel agregado, el resto de la cuenta Servicios fue explicado por los egresos netos por “Otros servicios” por u$s475 millones, Fletes y seguros por u$s237 millones más u$s97 millones de servicios postales por el despacho de bienes. Claro que el déficit no fue mayor gracias al flujo neto vinculado con los Servicios empresariales profesionales y técnicos que aportaron u$s344 millones.

Más intereses y dividendos

Por otro lado, se mencionó que las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de u$s722 millones en el mes, pero lo que hay que destacar es que estuvieron explicadas por los egresos netos de intereses de u$s517 millones y de utilidades, dividendos y otras rentas por u$s205 millones. En tal sentido, vale señalar que los egresos netos por intereses, u$s227 millones fueron realizados por el Gobierno y el BCRA, principalmente por pagos a organismos internacionales (excluyendo al FMI).

Mientras que los egresos por utilidades y dividendos de septiembre sumaron u$s200 millones. A nivel sectorial, del total de los egresos brutos por utilidades y dividendos, se destacan la Industria Química, Caucho y Plástico con u$s63 millones, Energía con u$s40 millones y la Industria Automotriz por u$s24 millones.

Por otro lado, las operaciones por ingreso secundario representaron un déficit de u$s14 millones.

Con relación al drenaje de divisas vinculado con el pago de dividendos y utilidades vale recordar que desde abril del año pasado el BCRA autorizó el acceso al mercado de cambios para realizar pagos de dividendos a accionistas no residentes correspondientes a las utilidades obtenidas en los balances cuyos ejercicios comiencen a partir del 1 de enero de 2025; mientras que las personas jurídicas y humanas que hubieran suscripto BOPREAL desde la serie 3 en adelante pueden utilizar los dólares a los que acceden mediante el cobro de ese bono para pagos en concepto de utilidades y dividendos.