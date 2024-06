Alfredo Menem: "Con Carlos, los pobres no estarían en esta situación"

Capital Humano dio a conocer el listado de los destinos a donde se enviará la leche en polvo: Mendoza, 191.000 kilos; Entre Ríos, 92.500 kilos; Tucumán 69.000 kilos; Córdoba, 30.840 kilos, Santa Fe 10.000 kilos; Chaco, 39.100 kilos; Corrientes, 9.400 kilos; Tierra del Fuego, 8.000 kilos; Conurbano bonaerense, 5.064 kilos; Río Negro 4.000 kilos; Salta, 2300 kilos; San Juan, 800 kilos; La Pampa, 600 kilos y Santiago del Estero, 590 kilos. El listado no incluye a La Rioja, entre otras. "Nos sorprende que no nos hayan tenido en cuenta, quizás fue porque CONIN no está en nuestra provincia, pero se podrían haber habilitado otras vías, como la Iglesia. Nadie se comunicó con nosotros", señaló Menem.