Logran ya una mayor normalidad pueblos de pocos habitantes

Medida similar dispuso la rionegrina Arabela Carreras, que permitirá desde la semana próxima el funcionamiento del comercio minorista en 28 localidades, además de todas las comisiones de fomento. Quedaron excluidos los puntos que forman parte del cordón sanitario en el Valle Medio, pero tuvieron el pulgar arriba localidades que no tienen casos activos, incluida la capital Viedma. Carreras además dio el visto bueno a servicio doméstico en casas particulares, jardineros y parquistas y de peluquerías y barberías, De todos modos, el gobierno provincial dejó la potestad a los intendentes de endurecer los controles.

Entre los primeros mandatarios en flexibilizar pequeñas localidades se anota el chubutense Mariano Arcioni, quien la semana pasada anunció una normalización para 21 pueblos de menos de cuatro mil habitantes. En este caso, no se trata sólo de apertura de comercios, sino también de libre circulación interna. Son lugares en donde no hubo siquiera casos sospechosos, a las que no han ingresado viajeros ni ha llegado “nadie ajeno a la comunidad en los últimos catorce días”, como explicó el propio Arcioni al comunicar la decisión.

En el análisis segmentado también incursionó el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez, al dividir la provincia en microrregiones para estudiar respuestas y medidas sobre el aislamiento social vigente, de acuerdo con la situación epidemiológica y las características demográficas, urbanísticas y geográficas de cada zona.

Permisos

Mientras tanto, algunos gobernadores redoblan la apuesta en materia de flexibilizaciones y se desmarcan del resto, aunque la estrategia está atada al respeto de protocolos estrictos y a que la avanzada no desemboque en un retroceso en el cuadro sanitario.

Por esa senda transitan los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y el peronista Alberto Rodríguez Saá (San Luis), desde distritos donde los indicadores permiten habilitar nuevos anuncios.

En el caso jujeño -sin casos confirmados de coronavirus desde hace un mes- Morales dio a conocer que a partir del sábado podrán abrir los restoranes, confiterías, shopping y galerías comerciales, aunque resta aún precisar la letra chica de las obligaciones a cumplir por esos establecimientos en materia sanitaria.

“Debemos ser la provincia que más está liberando actividades”, dijo, además de sostener que “quedan pocas” por ser reactivadas. Pero enfatizó que todas “se rigen con protocolos muy estrictos”.

La apertura en Jujuy irá de la mano de una profundización de los testeos, clave -dijo- para “la confirmación científica semanal de que no hay circulación local del virus”. En esa línea, implementará esta semana el sistema de vigilancia Centinela de forma aleatoria en la vía pública y en domicilios particulares, “con 6.000 test” que adquirió el Gobierno provincial para detectar personas con anticuerpos porque ya sufrieron la enfermedad.

“Ya vamos camino a abrir todo; incluso el miércoles vamos a anunciar el plan turístico ‘Jujuy para los jujeños’ que va a empezar el 1 de junio, para arrancar con un turismo interno”, afirmó Morales.

En Corrientes, en tanto, Valdés anunció que habilitará desde mañana las caminatas deportivas para personas de entre 14 y 70 años, con barbijo y distanciamiento social. “No es una actividad recreativa para salir a pasear; la caminata y el trote son clave para el bienestar mental y físico”, argumentó.

Será por una semana en principio, en zonas determinadas de la capital y en función de la terminación del DNI. Para ello se deberá tramitar el permiso correspondiente, y habrá cupos para evitar desbordes. La medida podrá ser adoptada además en municipios que no tengan casos de Covid-19.

El mandatario ya había habilitado la apertura de comercios de 9 a 17, a excepción de los sábados (sólo en el caso de ciudades con casos confirmados). En la capital también ya abrieron los shopping y paseos comerciales.

Por su parte, ayer San Luis volvió a abrir los comercios minoristas y también se abrió el shopping, con ingresos restringidos, como ya había ocurrido en Corrientes. También centros de estética, peluquerías y barberías, profesiones liberales, fábricas e industrias y obra privada funcionan tras recibir la autorización del Comité de Crisis, y con el compromiso de respetar los distintos protocolos.

El San Luis Shopping Center, en tanto, abre de 9 a 17.