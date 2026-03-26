Renunció el ministro de Hacienda de Corrientes en plena polémica por descuentos salariales a docentes

Marcelo Rivas Piasentini dejó el cargo por pedido del gobernador Juan Pablo Valdés. Ocurre luego de que los trabajadores de la educación denunciaran quitas de hasta $800 mil en sus sueldos.

Marcelo Rivas Piasentini renunció al Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes.

El ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini , renunció en las últimas horas en medio de una polémica por descuentos salariales a docentes. El paso al costado del ahora exfuncionario había sido solicitado por el gobernador Juan Pablo Valdés , de la Unión Cívica Radical (UCR).

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La causa de su eyección fue la afectación de los ingresos de los trabajadores de la educación, quienes sufrieron descuentos salariales por plegarse al paro nacional del pasado 2 de marzo. Los recortes, denunciaron los gremios, fueron de hasta $800.000.

Al respecto, la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) había denunciado "descuentos sangrientos" en los haberes de los trabajadores docentes que alcanzan "porcentajes que ni siquiera la Justicia cuando tiene embargo lo hace", al señalar quitas de entre el 40% y el 60% de los ingresos.

"Lo que hoy nos quitaron fue el monto que muchos profesores y maestros destinan a pagar sus cuentas, sostener las actividades de sus hijos, a comprar la comida que alimenta a sus familias, a cubrir medicamentos y necesidades básicas", advirtieron.

Asimismo, el sindicato señaló que "cada peso descontado es un golpe directo a la dignidad de quienes, con esfuerzo y vocación, sostienen la educación pública".

Posteriormente, el gobernador Valdés, quien asumió el mando de manos su hermano Gustavo en diciembre, explicó que se trató de una falla.

“Se produjo la acumulación de dos ítems del sueldo (vinculados al presentismo) que resultó excesiva. Por eso se decidió el reintegro y realizaremos una revisión completa del decreto”, señaló. Tras ello, el mandatario le pidió la renuncia al titular de Hacienda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JPValdesok/status/2037189415584358602&partner=&hide_thread=false Asumió @GrachotHector como ministro de Hacienda y Finanzas del @corrientesgob.



Hoy juró en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno. ¡Bienvenido a este gran equipo de trabajo! pic.twitter.com/UzimqccI7N — Juan Pablo Valdés (@JPValdesok) March 26, 2026

Rivas Piasentini había llegado a la administración correntina en 2018, durante la gestión de Gustavo Valdés. En diciembre, al asumir el nuevo titular del Ejecutivo, había jurado nuevamente en su cargo de ministro de Hacienda y Finanzas.

El puesto vacante fue ocupado por Héctor Grachot, actual subsecretario de Finanzas de la provincia y número dos en el palacio que condujo el funcionario saliente.

Corrientes, la más beneficiada por los ATN

Semanas atrás, el Gobierno nacional reactivó los giros a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Solamente entre el 19 y el 20 de marzo, Nación repartió $47.000 millones entre 11 distritos, todos aliados o dialoguistas.

ATN Nación repartió $47.000 millones entre 11 distritos, todos aliados o dialoguistas.

En ese marco, Corrientes fue la más beneficiada, con $8.000 millones. La siguieron en el podio Mendoza ($7.000 millones) y Entre Ríos ($6.000 millones), dos jurisdicciones donde sus mandatarios, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, trabaron alianzas electorales con La Libertad Avanza.

Según consignó la consultora Politikon Chaco, el resto del dinero se distribuyó de la siguiente manera: