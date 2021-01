En Buenos Aires, los primeros serán los mayores de 70 años

El funcionario de Axel Kicillof además precisó que entre enero y febrero la Provincia apuesta a vacunar con la Sputnik V a cerca de 1.500.000 personas.

Gollan aseguró también -en declaraciones a No Corras, por FM 97 Une- que se encuentra “perfectamente bien” tras recibir la vacuna el pasado miércoles y convertirse en el primer adulto mayor de 60 años del país en ser inoculado, tras la recomendación elevada por la ANMAT.

Por su parte, el viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, dijo ayer que el objetivo del Gobierno es tener a toda la población de riesgo vacunada contra el coronavirus, aunque destacó que la inoculación es voluntaria.

“De acá a mitad de año, nuestro objetivo es tener a toda la población de riesgo cubierta. Aunque esto es voluntario: si una persona no se inscribe en la página de vacunación de la Provincia, no va a ser vacunado porque no podemos vacunar a una persona que no exprese el deseo de ser vacunado”, aseveró.

En esa línea, indicó que “no hay otra forma de asignar turnos” y destacó que el formato de vacunación “es muy bueno, para evitar suspicacias”.

En declaraciones a radio AM750, también remarcó que a medida que el Gobierno provincial va cumpliendo los órdenes de prioridad “se van ampliando los anillos de prioridades de las personas que se fueron anotando”.