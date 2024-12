En medio del caso Edgardo Kueider, provincias apuran proyectos de Ficha Limpia

Pese a que el texto obtuvo 39 votos afirmativos y 21 negativos, no cosechó las 40 luces verdes necesarias, dado que, al ser una iniciativa de carácter electoral, requería esa mayoría especial. La iniciativa contó con el respaldo del PRO, la Coalición Cívica, los libertarios y los monobloques aliados. Sin embargo, Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda (FIT) se opusieron.

Luego de la votación, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, disparó contra el peronismo y el FIT. "La Ley de Ficha Limpia fracasó en la Legislatura porque los legisladores kirchneristas eligieron proteger a los corruptos en lugar de escuchar a los porteños. La política debe terminar con la impunidad y dejar de ser cómplice. Basta de privilegios", protestó el funcionario.

A contramano, la legisladora de UP Graciana Peñafort había argumentado: “Cuánto miedo tienen a la democracia. Si el pueblo quiere votar a alguien que no está condenado, ¿quién soy yo para decirle que no?. No le tengan miedo a la democracia ni a la Constitución”.

Río Negro y Córdoba, en tanto, ya tienen proyectos en danza. En la provincia patagónica, el gobernador Alberto Weretilneck envió la iniciativa a la Legislatura y la incluyó en el temario de sesiones extraordinarias. Se tratará el próximo martes 18 de diciembre.

Desde la oposición peronista ya anticiparon su rechazo y adujeron que se trata de un intento por "adoctrinar" a a la dirigencia. Incluso, desde el Partido Justicialista (PJ) local se refirieron a la causa Techo Digno, que tiene 17 exintendentes imputados por supuestos delitos de corrupción, y la catalogaron como un "lawafare a la rionegrina". También hicieron referencia a "causas judiciales grotescas y arbitrarias".

López Austin.jpg El ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López, recibió a las legisladoras Brenda Austin y Julieta Rinaldi para unificar posiciones para aprobar un proyecto de Ficha Limpia.

Por su parte, el cordobés Martín Llaryora busca unir fuerzas con la oposición para sancionar un proyecto de Ficha Limpia consensuado. A comienzos de mes, el ministro de Justicia y Trabajo provincial, Julián López, se reunió con legisladoras provinciales que presentaron propuestas de ley sobre la temática.

Del encuentro con López participaron Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical, y Julieta Rinaldi e Ileana Quaglino, de Hacemos Unidos por Córdoba. Vía Zoom, estuvieron presentes María del Rosario Acevedo y Victoria Busso. Desde la administración de Llaryora recalcaron que su decisión es sancionar la ley en el presente período legislativo.

Ficha Limpia educativa: inédito proyecto en Mendoza

Mendoza es un caso particular. Si bien la provincia cuenta con Ficha Limpia desde el 2020, la gestión de Alfredo Cornejo impulsa ahora una iniciativa para ampliar la ley al ámbito educativo. La misma tiene por objetivo "fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares mediante la prohibición del ingreso o permanencia de personas con antecedentes penales relacionados con delitos graves".

El proyecto fue votado por unanimidad en el Senado local y deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. Concretamente, prohíbe que personas con antecedentes penales por delitos graves, como los cometidos contra la integridad sexual, la libertad, la identidad o la malversación de fondos públicos, puedan ocupar cargos como docentes, celadores o personal administrativo.

Mendoza Senado.jpg Por unanimidad, el Senado de Mendoza aprobó un proyecto de Ficha Limpia educativo.

Además, busca garantizar que las instituciones educativas sean espacios seguros y confiables mediante la creación de un registro de inhabilitaciones que estará bajo la gestión de la Dirección General de Escuelas. Este registro permitirá reforzar la transparencia en los procesos de selección y fortalecer el compromiso del sistema educativo con la seguridad de los estudiantes.

La propuesta, a la vez, incluye medidas específicas para las escuelas de gestión privada, obligándolas a adherirse a estas normativas, y establece sanciones más severas para quienes incurran en este tipo de delitos, como la inhabilitación permanente. Estas disposiciones buscan uniformar los estándares de protección en todo el sistema educativo de Mendoza.

En paralelo, Chubut, provincia pionera en aplicar la normativa para cargos públicos, endureció en los últimos meses el régimen de Ficha Limpia e impidió que las personas con una pena por un delito penal doloso de cualquier tipo, no solo de corrupción, pueda ser candidata a puestos electivos o partidarios.

Durante octubre, la Legislatura chubutense aprobó con 23 de los 24 votos presentes y una sola abstención el proyecto de ley presentado por el diputado Juan Pais que modifica la Ley de Ética y Transparencia de la Función Pública e incorpora la Ficha Limpia para los cargos públicos no electivos.

Otro de los primeros distritos en tomar la iniciativa fue Santa Fe, que incorporó una ley propia en 2022. Ahora, luego de que se aprobara la necesidad de reformar la Constitución local, el oficialismo buscará incluir la Ficha Limpia en el texto de la nueva Carta Magna.

Además, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el legislador Jorge Lechman, del Movimiento Somos Fueguinos, presentó un proyecto propio al respecto. Paralelamente, en Neuquén, el diputado nacional Pablo Cervi, de la UCR, reclamó que se impulse un proyecto en esa línea en su provincia.