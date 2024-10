Entre Axel Kicillof, los intendentes y la tercera vía, la pulseada Cristina-Quintela parte aguas en el peronismo bonaerense

La estrategia, sin embargo, no está exenta de tensiones. Desde hace meses, el kirchnerismo viene planteando que, a la hora de armar las listas, no se trata de incluir por incluir. Lo hizo la propia Cristina meses atrás, cuando pasó factura por el apoyo del entrerriano Edgardo Kueider, de Unión por la Patria (UP), a la ley Bases en el Senado.