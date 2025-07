Gobernadores le marcan la cancha a Javier Milei antes de su discurso en La Rural: "Que se terminen las malditas retenciones"

Sobre este punto, manifestó que Gobierno tras Gobierno nacional "no entienden este concepto, este criterio", ya que "creen que el campo es la gallina de los huevos de oro y que hay que meterle la mano permanentemente cuando hay algún problema fiscal en la Argentina". En ese tren, el dirigente radical criticó el "modelo porteño céntrico que pretende consolidarse gobierno tras gobierno".

Gobernadores región centro En el encuentro en Córdoba, los gobernadores suscribieron diversos acuerdos entre sus provincias.

A su turno, Martín Llaryora disparó munición pesada contra la Casa Rosada. "La viveza tiene que tener límites. Uno no puede cobrar la plata para arreglar las rutas nacionales y tener las rutas nacionales en el estado en el que están; uno no puede haberle prometido a un sector sacarles las retenciones y volvérselas a elevar", lanzó al inicio de su alocución. Denunció, a la par, que Nación se sigue llevando impuestos y delegando funciones, entre las que destacó la disolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y los recortes en discapacidad, transporte y medicamentos.

Llaryora sostuvo que no pueden esperar más a un Gobierno nacional que se desentendió de sus responsabilidades, al tiempo que respaldó al sector educativo y científico: "Cuenten con nuestro apoyo, vamos a tartar de sostener en la provincia todo lo que sea el sistema universitario, tanto nacional como provincial. No nos pueden quitar el INTA, base del crecimiento agropecuario; el CONICET, base de nuestros científicos".

Acto seguido, agregó que "la Región Centro pide la baja de las retenciones de una vez por todas para que queden en manos de la patria productiva, de aquellos que dan trabajo, de los que mueven el interior de la Argentina", al tiempo que reclamó por un plan productivo y otro de infraestructura. Por último, reclamó una convocatoria del Gobierno: "Esperamos ser convocados para dialogar y salir adelante".

Rogelio Frigerio, en tanto, se mostró moderado y evitó chocar de frente contra Milei. Sucede que, en su provincia, el gobernador trabaja para sellar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA). En ese contexto, afirmó: "Queremos y necesitamos que al Gobierno nacional le vaya bien. Si le va bien al Gobierno nacional, les va bien a las provincias y a la Región Centro". No obstante, aclaró que eso no los "condiciona ni un minuto para defender nuestros derechos y nuestras convicciones ni para señalar las cosas que consideramos que están mal".

"Lo hicimos cuando defendimos con uñas y dientes a nuestro campo y lo vamos a hacer cuando consideremos que está en riesgo cualquier cuestión que ataque o afecte a nuestras provincias o a nuestra región", recordó el mandatario del PRO.

Gobernadores región centro La cumbre en Córdoba marcó el debut de Martín Llaryora como presidente pro témpore de la Región Centro.

En la cumbre, además, se avanzó en la conformación de la “Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad de Región Centro”, focalizando su acción inicial en las localidades de San Francisco (Córdoba), Frontera y Josefina (Santa Fe).

Puente a aliados y fotos cruzadas entre gobernadores y Nación

Con contó Ámbito, en las últimas semanas hubo fotos cruzadas entre gobernadores y Nación. El martes, por ejemplo, el tucumano Osvaldo Jaldo recibió a Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes participaron de un evento sobre bioetanol. Allí deslizaron críticas a la gestión libertaria por la falta de diálogo y el avance de la motosierra por las cuentas distritales.

Al respecto, Sáenz dijo: "No pedimos nada que no nos corresponda. Muchas veces, los funcionarios que están sentados detrás de un escritorio no conocen las distintas realidades que conocen las provincias, porque no todos somos iguales. Si hay alguien que fue relegado hace muchos años es el norte argentino".

Por su parte, el Gobierno apela a dividir al bloque de las provincias, esquiva una convocatoria a los mandatarios y juega a que el receso invernal en el Congreso desinfle el entusiasmo de la oposición, luego de que el Senado aprobara por amplia mayoría los proyectos para generar nuevos esquemas de redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.

Con ese norte, diversas líderes aliados desfilaron por despachos oficiales en los últimos días. Entre ellos aparecen Frigerio, Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Sadir. Los primeros dos trabajan en un acuerdo electoral con LLA en sus distritos, mientras que Zdero ya lo rubricó en territorio chaqueño.