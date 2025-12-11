Javier Milei y Karina regresan a Córdoba en busca de consolidar su armado político con el "Tour de la Gratitud" + Seguir en









El Presidente y la jefa partidaria encabezarán este viernes un acto para agradecer el apoyo electoral. La actividad se enmarca en la estrategia territorial del oficialismo para robustecer su presencia nacional de cara a los próximos años.

Javier Milei vsitará Córdoba este viernes (imagen de archivo).

La Libertad Avanza volverá a Córdoba este viernes con una nueva escala del llamado “Tour de la Gratitud”, la recorrida federal con la que el oficialismo busca afianzar su estructura y mantener activo el vínculo con los sectores que sostuvieron su llegada al poder. Como anticipó Ámbito, la actividad será encabezada por el presidente Javier Milei y por la titular del partido, Karina Milei, quienes retomarán así el contacto directo con un distrito clave para el espacio.

El encuentro se realizará a las 18 en la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, en pleno centro de la capital provincial. Desde el partido señalaron que el objetivo es agradecer en persona el respaldo que la ciudadanía cordobesa expresó en las últimas elecciones, un acompañamiento que fue determinante para consolidar la victoria nacional del libertarismo.

El acto forma parte del despliegue territorial que el espacio viene desarrollando en distintos puntos del país. La Libertad Avanza busca reforzar su presencia fuera de Buenos Aires, tanto en términos organizativos como políticos, con la intención de sostener el impulso electoral que logró en 2023 y proyectarlo hacia los próximos años.

JAVIER MILEI EN CÓRDOBA TOUR DE LA GRATITUD Javier y Karina Milei desembarcan en Córdoba en el marco del "Tour La Gratitud". La Libertad Avanza La presencia conjunta de Javier y Karina Milei, que en el entorno libertario se interpreta como una señal de cohesión interna, apunta también a ordenar y robustecer las bases partidarias en una provincia donde el oficialismo busca mantener el apoyo obtenido en las urnas y ampliar su influencia en el escenario opositor local.

Fuentes partidarias remarcan que el “Tour de la Gratitud” no es solo un gesto simbólico hacia los votantes, sino también una instancia para afianzar la estructura operativa del espacio. La Libertad Avanza pretende consolidar referentes en cada distrito, fortalecer equipos y preparar el terreno para los desafíos legislativos y electorales futuros.

En Córdoba, la actividad llega en un contexto de reacomodamientos dentro de la oposición provincial. El arribo de Milei se suma a una dinámica política en la que distintos actores buscan posicionarse ante una nueva etapa, marcada por la reconfiguración del mapa político nacional. Para el oficialismo, regresar a la provincia después del triunfo electoral es una forma de capitalizar el impulso conseguido, reforzar la narrativa de cercanía con la ciudadanía y sostener la presencia federal que el espacio se propone instalar como sello propio. Con esta nueva escala del recorrido federal, Milei busca profundizar la construcción política del oficialismo fuera de la Casa Rosada. Córdoba vuelve a convertirse así en un escenario prioritario para un espacio que pretende consolidar su identidad nacional y ordenar su despliegue de cara a las próximas batallas políticas.