Baja de retenciones: hay 20% de la cosecha de soja sin liquidar, pero dudan sobre cuántos dólares traccionará la medida

Estimaciones privadas calcularon que el ingreso de dólares por granos de soja, maíz y trigo podría ser de u$s3.400 millones, aunque dudaron de que ese monto se liquide en su totalidad durante el verano.

Si bien la nueva reducción de las retenciones para las exportaciones del agro despertó entusiasmo entre los distintos actores del sector, persisten dudas sobre el verdadero impacto en el ingreso de divisas . Según estimaciones privadas, si finalmente se liquidan los granos remanentes de la última campaña -con alrededor del 20% de la soja aún sin comercializar- el Gobierno podría sumar cerca de u$s3.430 millones en un período en el que el flujo de dólares es estacionalmente bajo.

Con todo, el analista agropecuario Javier Preciado planteó a Ámbito que la decisión "es una señal" a favor del agro, ya que "las ventas de soja venían muy atrás" debido a que "el precio está muy planchado" . En consecuencia, dudó de que se pudiera " cumplir el programa de exportación de enero, febrero y marzo ".

Y ahondó: " Estos dos puntos (de retenciones menos) pueden ayudar a que se reactive un poco y ayudar a completar el programa de exportación para que entren los dólares justo en el verano , que es el momento en que va a haber mucho turismo que se va de la Argentina y pide dólares ".

Preciado estimó que en el sector de la oleaginosa " faltan registrar entre 3,2 y 4,8 millones de toneladas de harina de soja , más la parte de aceite que se corresponde con eso".

Por su parte, la analista del agro Marianela De Emilio estimó a este medio que "queda un 20% de la cosecha de 2024/2025 de soja sin vender" , aproximadamente 11 millones de toneladas. A eso se le suma "mucha soja vieja" , es decir, de la cosecha previa, con unos cálculos que oscilan entre los 10-12 millones de toneladas extra .

A pesar de que consideró probable que "se pueda ir liberando esa soja", reconoció que "hay que ver qué pasa, porque la decisión está en manos del productor".

El presidente de Argitrend, Gustavo López, comentó a Ámbito que de venderse el resto de la cosecha 2024/2025 de soja, incluidos aceite y harina, y maíz, las liquidaciones de divisas serían de u$s3.430 millones, aunque subrayó que "es difícil que se liquide tan rápidamente".

Además, agregó que a nivel fiscal, el impacto sobre la recaudación sería "marginal", con un saldo negativo, medido en dólares, de apenas u$s53 millones. Sin embargo, aclaró que de mantenerse el esquema vigente, y con las proyecciones actuales, se perderían en ingresos fiscales el equivalente a u$s536 millones durante la próxima cosecha.

Soja.jpg

El debate por los márgenes del agro

Asimismo, el profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, Dante Romano, afirmó a este medio que la decisión del Gobierno de bajar las retenciones generó una lectura ambigua en el mercado. Aunque planteó que la medida busca mejorar la competitividad, afirmó que su impacto real es acotado. “Hoy la industria debería estar mostrando márgenes positivos de entre u$s10 y u$s12 por tonelada, pero continúa en terreno negativo”.

Hacia la nueva cosecha, planteó que los márgenes proyectados son de u$s20 a u$s30 por tonelada, pero los cereales muestran todavía márgenes negativos de entre u$s5 y u$s10. Por eso, Romano advirtió que “no corresponde esperar un traslado lineal de la baja impositiva al precio, porque el mercado siempre se define por oferta y demanda”.

Además, afirmó que falta conocer la letra chica del decreto para saber si la baja es temporal o si tendrá condicionantes: “Por ahora, la medida tiene gusto a poco”.

De Emilio, sin embargo, relativizó la cuestión y diferenció la situación de las empresas exportadoras de la que experimentan los productores agropecuarios, los cuales "tienen muy buen margen". Y ahondó: "Están teniendo buenos márgenes con precios por encima de u$s340, y para el año que viene, con la soja por encima de u$s320, también ofrece buenos márgenes".

La diferencia entre un caso y el otro es que "el exportador tiene que cobrar el precio que se está ofreciendo desde lo internacional, pero para que el productor le largue soja, tiene que pagar más y ahí es donde se hace una molienda 'a contramargen', en donde paga más".

Explicó que esa situación ocurre debido a que "el productor no ha querido liberar soja por esto que pasó con la quita de retenciones" durante septiembre, momento en el cual la ventana de oportunidad que ofreció el gobierno solo pudo ser aprovechada por las grandes cerealeras. "A lo sumo tendrán que aguantar unos meses o resignar una parte de la ganancia que venían teniendo para dar continuidad a las exportaciones", agregó.