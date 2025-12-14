SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de diciembre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo14 de diciembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró este viernes a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la brecha quedó en 0,3%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, domingo14 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.441.

El dólar oficial minorista cerró a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.464,55 para la venta.

Valor del CCL hoy, domingo14 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.482,40 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 2,9%.

Valor del dólar MEP hoy, domingo14 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.475,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, domingo14 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, domingo14 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.503,18, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, domingo14 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.560, según Binance.

