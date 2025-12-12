El Gobierno oficializó la baja de retenciones: cómo quedaron las alícuotas para la soja, el maíz y el trigo + Seguir en









A través del Decreto 877/2025, la administración de Javier Milei fijó nuevas alícuotas más bajas para la soja, el maíz, el trigo, la cebada, el sorgo y el girasol. Para la soja, implica el nivel más bajo de los últimos 19 años.

El Gobierno hizo oficial la baja de reteciones al campo.

El Gobierno formalizó una nueva rebaja en los derechos de exportación para los principales cultivos agrícolas, una medida que había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y que ya rige tras su publicación en el Boletín Oficial.

El decreto establece reducciones permanentes en las alícuotas aplicadas a soja, trigo, maíz, cebada, sorgo y girasol, en línea con uno de los ejes centrales de la política económica oficial. Caputo había señalado días atrás que avanzar en la baja de retenciones constituye una prioridad del presidente Javier Milei y que el objetivo es seguir profundizando ese sendero “en la medida en que las condiciones macroeconómicas lo permitan”.

Según detalló el Ministerio de Economía, la reducción apunta a mejorar la competitividad de la agroindustria, un sector que representa cerca del 60% de las exportaciones del país.

retenciones campo cosecha El Ministerio de Economía busca mejorar la competitividad de la agroindustria. Depositphotos Cómo quedaron las alícuotas Las nuevas alícuotas quedaron fijadas de la siguiente manera:

Soja: de 26% a 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5% En el caso de la soja, la baja implica el nivel más reducido en casi dos décadas, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Las otras reducciones al campo La medida se suma a otras reducciones aplicadas desde el inicio de la gestión, entre ellas la eliminación transitoria de retenciones en septiembre, que generó ingresos por unos u$s7000 millones. Además, decretos previos (697/24, 38/25, 439/25 y 526/25) ya habían llevado los derechos de exportación a 0% para diversas economías regionales, productos lácteos, porcinos y actividades industriales. De acuerdo con los fundamentos oficiales, estas decisiones tuvieron efectos directos en el comercio exterior: en 2024, los volúmenes exportados de productos agroindustriales aumentaron 56%, mientras que el valor total exportado se incrementó 26%.