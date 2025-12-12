Cómo aprovechar el medio aguinaldo: plazos fijos, fondos comunes y oportunidades en dólares + Seguir en









Fin de año trae consigo el medio aguinaldo, una oportunidad ideal para hacer rendir los ahorros a través de diferentes instrumentos de inversión. Banco Provincia ofrece distintas alternativas, que se ajustan al perfil de cada persona: conservador, moderado o agresivo. Conocé las mejores opciones para cada uno en esta nota.

El medio aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), es un beneficio que reciben los trabajadores en relación de dependencia. Se otorga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Este ingreso extra representa la mitad del mejor salario mensual del semestre y suele destinarse a gastos de fin de año, vacaciones o ahorro.

Sin embargo, también puede convertirse en una oportunidad para hacer crecer el ahorro por medio de inversiones. Banco Provincia ofrece distintas alternativas para invertir según el perfil de cada cliente: conservador, moderado o agresivo.

El perfil de inversor de cada persona se define en función del dinero que quiere invertir, los plazos que puede esperar y los riesgos que está dispuesto a asumir. Banco Provincia ofrece un test rápido y simple que les permite a sus clientes conocer su perfil y así poder elegir con más certeza un instrumento de inversión que se ajuste a sus expectativas.

Para perfiles conservadores: Plazo Fijo Cuenta DNI: ideal para quienes buscan seguridad y liquidez. Ofrece una tasa especial de 26% anual, equivalente a un 2,14% mensual para depósitos a 30 días.





Plazo Fijo UVA: una alternativa que asegura cobertura frente a la inflación. Ofrece un rendimiento de CER + 1% a 90 días.





Fondos Comunes de Inversión (FCI): una opción flexible que permite invertir en diferentes productos financieros de forma simple y con diferentes alternativas de liquidez. Banco Provincia ofrece varios fondos, entre los que se destacan:



- 1822 - Raíces Ahorro Pesos: de los denominados Money Market, permite rescate inmediato. Bajo riesgo y alta liquidez.

- 1822 - Raíces Cobertura: invierte en instrumentos de corto a tasa fija, principalmente bonos del Tesoro Nacional.





Dólar oficial y Dólar MEP: la compra de dólares en sí misma no constituye una inversión, sino de una cobertura cambiaria frente a una hipótetica devaluación del peso. Quienes buscan dolarizar parte de su cartera puede hacerlo desde BIP. Tip de inversor:

Para una administración eficiente de la liquidez en pesos, recomendamos invertir en los fondos comunes de Inversión 1822. Los clientes y clientas deberán contar con una cuenta "cuotapartista", que se puede abrir de forma simple y rápida desde BIP. La inversión mínima es de $1.000. Más información en www.provinciafondos.com.ar.





En caso de preferir la inversión en plazo fijo para tener acceso a fondos en diferentes momentos y no inmovilizar todo el dinero durante un mes o más, es ideal realizar varios plazos fijos y escalonar su vencimiento en forma semanal, lo que permite tener siempre disponible un flujo de fondos. Para perfiles moderados: Bonos ajustados por CER: Otra opción de cobertura frente a la inflación, que se potencia en un escenario de tasas a la baja. Por ejemplo, hay títulos con vencimiento en 2026 que ofrecen CER + 7%, lo que permite aprovechar expectativas de inflación en torno al 2% mensual.





Letras del Tesoro de la provincia de Buenos Aires: Hay opciones con tasas superiores al 33% y bonos CER con márgenes atractivos.





Hay opciones con tasas superiores al 33% y bonos CER con márgenes atractivos. Obligaciones Negociables (ON) Hard Dollar: un buen instrumento para diversificar la cartera. Siguen siendo recomendables colocaciones de empresas exportadoras o generadoras de divisas, con calificación AAA, ideales para mantener hasta el vencimiento. Tip de inversor: para poder invertir en el mercado de capitales es requisito contar con una cuenta comitente. Es similar a la cuotapartista, pero en este caso sirve para comprar títulos (Letras, Bonos, Acciones y Cedears). También se puede solicitar desde BIP. La inversión mínima es de $2.000.

Para perfiles agresivos: Bonos soberanos en dólares: ofrecen mayor potencial de rendimiento, pero tienen mayor riesgo. El GD35 ofrece un retorno cercano al 10%.





Cedears: son instrumentos que permiten a los inversores comprar/vender acciones de empresas extranjeras.





son instrumentos que permiten a los inversores comprar/vender acciones de empresas extranjeras. 1822 Raíces Valores Negociables: fondo común para quienes buscan exposición al Merval. Tiene un horizonte de largo plazo, por lo general, de seis meses a un año. El Centro ofrece asesoramiento profesional a personas y empresas, a través de un equipo de especialistas de gran experiencia y trayectoria, con el objetivo de brindar asistencia y optimizar el rendimiento de las inversiones en todo el proceso, desde la formación de decisiones hasta la concreción de las operaciones. Quienes deseen obtener más información sobre las diferentes alternativas de inversión que ofrece Banco Provincia pueden comunicarse con su Centro de Inversiones por mail en [email protected], o por teléfono al 0810-222-2776 opción 1 > 7, de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00.