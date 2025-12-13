Dólar hoy: a cuánto opera este sábado 13 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cerró a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cotizó a $1.464,55 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.441.

El dólar blue operó a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.482,40 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 2,9% .

El dólar MEP opera a $1.475,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4% .

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 13 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 13 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.503,18, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, sábado 13 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.560, según Binance.