El dólar oficial minorista cerró a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.464,55 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto opera este sábado 13 de diciembre
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 13 de diciembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, sábado 13 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.441.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, sábado 13 de diciembre
El dólar blue operó a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, sábado 13 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.482,40 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 2,9%.
Valor del dólar MEP hoy, sábado 13 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.475,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 13 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, sábado 13 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.503,18, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, sábado 13 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.560, según Binance.
