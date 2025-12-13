Argentina realizó el primer envío comercial de trigo a China + Seguir en









El país concretó un hito para el sector agroexportador con el despacho inicial de trigo argentino rumbo al mercado chino.

El envío inaugural consolida la habilitación del mercado chino para el trigo argentino y abre una nueva vía de exportación para el sector agroindustrial. Depositphotos

La Argentina dio un paso clave en su estrategia de inserción internacional al concretar el primer embarque comercial de trigo con destino a China, una operación que formaliza la apertura de un nuevo canal de exportación para el cereal argentino.

El envío marca un hecho inédito para el complejo agroindustrial: es la primera exportación a granel de trigo argentino orientada específicamente al abastecimiento del sistema molinero chino, uno de los mayores consumidores del mundo.

El cargamento, de alrededor de 65.000 toneladas, comenzó a ser embarcado en una terminal del Gran Rosario, desde donde el buque descenderá por el río Paraná para completar su carga en el puerto de Quequén, en la provincia de Buenos Aires. Una vez finalizada la operatoria, la nave emprenderá viaje hacia Asia.

La combinación de infraestructura fluvial y marítima vuelve a poner en primer plano la capacidad logística del sistema portuario argentino, clave para abastecer mercados lejanos con grandes volúmenes y cumplir con estándares internacionales.

Señales políticas y respaldo institucional La concreción del envío fue seguida de cerca por el Gobierno nacional, que la considera un avance estratégico en la agenda exportadora. Desde el entorno del presidente Javier Milei se hicieron llegar felicitaciones por la operación, en línea con el objetivo oficial de ampliar mercados y fortalecer el ingreso de divisas.

Además, la carga contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas el embajador de China en la Argentina, Wei Wang, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y funcionarios del área productiva y municipal de la región portuaria. La operación está a cargo de COFCO International, uno de los principales actores del comercio global de granos, que opera en la Argentina con infraestructura de acopio, procesamiento y embarque de productos agroindustriales. Directivos de la firma y una delegación de clientes chinos participaron del inicio de la carga, en una señal del interés del mercado asiático por consolidar el vínculo comercial con el trigo argentino. La apertura del mercado chino representa una oportunidad de expansión para el sector triguero, en un contexto en el que la Argentina busca diversificar destinos de exportación y reducir la dependencia de mercados tradicionales. Con este primer embarque, el país suma un nuevo jugador de peso a su cartera de compradores y fortalece el posicionamiento del trigo argentino en el comercio internacional.

